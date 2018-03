"Unos días con Bobby" ya se puede comprar por Internet

En el pasadizo que une la redacción digital y la vieja planta donde está la cúpula de El Comercio, la licenciada y periodista de profesión Silvia Miró Quesada camina y saluda. O mejor, desfila. Elegante todo el día, ahora transita el diario con una noticia que amplifica más su triunfo en la vida: "Unos días con Bobby", el libro que resume su lucha por vencer al cáncer a partir de la historia de Rómulo y su miedo por conocer si su mamá sale bien de la operación, no solo está en librerías y en el teatro: también se puede encontrar su versión en inglés en Amazon.com.

Un post en el fan page oficial de "Unos días..." confirma la noticia: "¡Bobby y sus amigos están ahora en línea! Gracias a nuestra colaboración con Saxo-Yopublico, ahora también puedes encontrar en Amazon o Itunes el libro"

Cuenta Silvia sobre "Unos días con Bobby", orgullosa: "No es sólo un libro para niños para ayudar a las familias a enfrentar y pensar en el cáncer de manera diferente. También es un proyecto social, una misión: si no sabemos qué hacer con la enfermedad y el estigma y el miedo a su alrededor, entonces no tenemos una mejor oportunidad de vencerla de manera oportuna. La Prevención temprana y el diagnóstico son cruciales para la supervivencia".

Buscarlo en Amazón.com o en Itunes no solo es una posibilidad de lectura para la familia: la adquisición de "Unos días con Bobby" ayuda a financiar el trabajo social del equipo, que campañas de concientización en los hospitales peruanos y funciones de teatro adaptadas por el Pez en la Luna y otras actividades que permitan sensibilizar a las personas.

Ella se describe como una persona curiosa y a pesar de ser no nativa disfruta de las bondades de las redes para interactuar con las personas. Mientras tanto, Silvia sigue transitando entre ambos mundos: el papel y digital. Por su andar sabemos que anda pensando en un nuevo proyecto que al igual que "Unos días con Bobby" cree lazos de afectividad y empatía.

MÁS EN SOMOS...