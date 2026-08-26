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Resumen

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Calleja lleva más de veinte temporadas al frente de la Dirección Musical del Ballet Estable del Colón, una referencia en toda la región. Además, ha sido convocado por compañías internacionales en ciudades como Río de Janeiro, La Habana y Santiago. (Foto: Archivo personal)
Calleja lleva más de veinte temporadas al frente de la Dirección Musical del Ballet Estable del Colón, una referencia en toda la región. Además, ha sido convocado por compañías internacionales en ciudades como Río de Janeiro, La Habana y Santiago. (Foto: Archivo personal)
Por Celeste Pérez

Presenciar una función de ballet con orquesta en vivo preserva la magia de lo irrepetible. Para Carlos Calleja, director argentino que llega por primera vez a Lima para dirigir la orquesta de “El lago de los cisnes”, el arte de hacer música en vivo mientras un cuerpo de danza desarrolla un clásico es casi igual de magnético y retador que “un espectáculo de acrobacias sin red”.

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