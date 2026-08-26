Presenciar una función de ballet con orquesta en vivo preserva la magia de lo irrepetible. Para Carlos Calleja, director argentino que llega por primera vez a Lima para dirigir la orquesta de “El lago de los cisnes”, el arte de hacer música en vivo mientras un cuerpo de danza desarrolla un clásico es casi igual de magnético y retador que “un espectáculo de acrobacias sin red”.

“Es indescriptible. Se trata de sensaciones, sentimientos y vibraciones. Todo puede ocurrir y la sala lo siente a través de la música: el arte está más vivo que nunca, uno es partícipe de algo que se esfuma, pero que no deja de ser mágico”, explica en diálogo con Somos.

Aún a cientos de kilómetros, Calleja se prepara (en equipo con Rafael Fuenmayor, director de la orquesta del Teatro Municipal de Lima) para sorprender en cuatro únicas funciones del clásico de Tchaikovsky, que desde su puesta en escena en 1994 (en ese entonces en el Museo de la Nación) no había contado con música en vivo.

“El lago de los cisnes” narra el romance del príncipe Sigfrido y Odette, una princesa transformada en cisne por el hechizo de Von Rothbart (personajes presentes en esta foto). (Foto: BML)

Considerando que no es tan habitual disfrutar de un ballet con música en vivo en el país, para Calleja esta cita cobra aún más relevancia. Según el director, la música no es solo un acompañamiento del ballet: es parte de su energía.

“Los bailarines son muy sensibles a ella. La música tiene un poder, por eso tiene mucha importancia qué es lo que uno les está enviando desde el fondo de la orquesta, cuánta energía. Ellos lo reciben y proyectan en cada paso”, afirma.

El dato Asegura tus entradas La temporada irá del 11 de setiembre al 3 de octubre en el Teatro Municipal (Jr. Ica 377, Lima). Serán 15 presentaciones, entre las que destacan cuatro fechas únicas con orquesta en vivo: el 26 y 27 de setiembre a las 6 p.m. y el 1 y 2 de octubre a las 8 p.m. Las entradas van desde los S/20 y están disponibles en Teleticket y la boletería del teatro. El espectáculo es recomendado a partir de los 5 años.

LENGUAJE UNIVERSAL

El director argentino defiende también el poder del teatro para acercar a nuevos públicos al arte. Él mismo descubrió esa experiencia cuando era adolescente y su colegio lo llevó por primera vez a una sala, donde despertó su vocación.

“Uno no puede desear lo que no conoce. Y el teatro es fantástico para despertar vocaciones. La ópera, el ballet, las orquestas… están para despertar las vocaciones dormidas”, sostiene.

En esa línea, Calleja comenta que suele invitar a personas que nunca han visto ballet u ópera a que apuesten por alguna obra. La respuesta siempre es positiva. Incluso en espectáculos de dos o tres horas, quienes llegan sin conocer el género salen fascinados, conectados con esa parte humana que solo el arte en vivo despierta.

“Es magia pura, aunque sea una palabra trillada”, dice emocionado.Para él, esa capacidad de conectar sin necesidad de conocimientos previos también explica la permanencia de “El lago de los cisnes” a través del tiempo.

“La música de Tchaikovsky atraviesa generaciones porque habla de estados que todos reconocemos. Es tan humano y pudo volcar eso muy bien en la música. Porque a las personas les sucede lo mismo que a sus composiciones: estados de melancolía, de euforia, de energía, de gran tristeza. Es un lenguaje fantástico”, reflexiona.

UN CISNE DE TALLA MUNDIAL

Entre los grandes artistas con los que ha trabajado Carlos Calleja destaca Marianela Núñez, una de las figuras más importantes del ballet internacional, apodada cariñosamente ‘la Messi del ballet’. Cuando se le pregunta cómo es trabajar con alguien de ese nivel, responde con una frase contundente: “Cuanto más grande es la estrella, más fácil el trabajo. Marianela es la verdadera antidiva. Humilde, buena persona, dedicada”, precisa.

Y no habla únicamente de su técnica. “Es una persona muy inteligente y muy poco preocupada por otra cosa que no sea el transmitir emociones. Creo que ese es su secreto: el contagiar, el expresar, y no la preocupación por la parte técnica, que ya sabe que tiene conquistada, porque es una persona muy dotada y estudiosa”, añade.

En múltiples oportunidades, Calleja acompañó con su dirección musical a ‘la Messi del ballet’, Marianela Núñez, argentina que brilla como prima ballerina del Royal Ballet de Londres. En la foto, una de las presentaciones de la bailarina como Odette en el Royal Opera House. (Foto: Getty Images) / Robbie Jack

De sus ensayos juntos, recuerda una petición particular. Después de un ensayo para “El lago de los cisnes” en el Colón, Calleja le preguntó si se sentía cómoda con lo que la orquesta estaba haciendo. Núñez no hizo una observación técnica. Le pidió que el cisne negro fuera “más negro”.

“Fue muy lindo porque nunca un artista me había pedido una cosa que ya tenía que ver con algo superior a lo técnico, con esa magia que ella era. Trabajar con eso es como trabajar con un material muy sensible, pues no puedes cambiar las partituras. Pero también te invita a crecer, ver qué otras cosas mejorar, como la emoción o la intensidad”, apunta.

La anécdota resume bien aquello que Calleja busca en el ballet: que la música, el movimiento y la emoción dejen de funcionar por separado y encuentren una misma manera de fluir.

Curiosamente, “El lago de los cisnes” también necesitó encontrar esa fluidez para convertirse en el clásico que hoy conocemos. Su estreno fue un fracaso y la obra dejó de representarse hasta después de la muerte de Tchaikovsky, cuando una nueva versión coreográfica consiguió hacerle justicia a su música y devolverla a los escenarios.

Ahora, más de un siglo después, Calleja llega a Lima para volver a dirigirla con las mismas partituras, pero enfocado en brindar una experiencia única. Porque una función en vivo, como él dice, está hecha de aquello tan efímero como especial. //