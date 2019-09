Eddie Palmieri, el incombustible y revolucionario genio del piano vuelve a Lima

El pianista que innovó la música latina y señaló el camino para la fundación del movimiento salsero vuelve a Lima a sus 82 años con el mismo fuego y pasión que impregna en cada una de sus obras. Palmieri se presentará el 14 de setiembre en el Festival Viva la Salsa.

“Si me muero yo, se jodió to’ esto”, sentenció Palmieri en una entrevista que dio en febrero pasado al hablar de la música latina actual. Y es que para un virtuoso de su talla, innovador como pocos y con una trayectoria que bordea el medio centenar de discos, es una tragedia no escuchar más solos de piano, bajo, timbal o congas en las recientes producciones, una ausencia que a su parecer le resta excitación a la música.

Y no es para menos, quien haya escuchado alguna vez un concierto o una sola canción de Eddie Palmieri sabe de su entrega frente al piano, un músico que a lo largo de su carrera tomó riesgos y acertó, el primero en poner trombones al frente de una orquesta y que llevó el sonido de los barrios latinos de Nueva York a lo más alto.

Considerado una leyenda viva de la música latina, Palmieri sigue escribiendo su historia. Nada lo detiene. Solo el 2018 nos regaló dos nuevos trabajos, los álbumes Full Circle y Mi Luz Mayor, este último dedicado a su fallecida esposa Iradia González, en el que lo acompañan otros dos monstruos de la música: el cantante Gilberto Santa Rosa y el guitarrista Carlos Santana. Nada menos.

(Foto: Instagram / Eddie Palmieri)

-El Spanish Harlem y los inicios de Palmieri-



De padres puertorriqueños, Eduardo Palmieri Morales nació el 15 de diciembre de 1936 en el Harlem Spanish, uno de los barrios latinos más populares de Nueva York. Aprendió a tocar el piano a muy temprana edad, pero es a los 13 años que comienza su carrera musical tocando timbales en la orquesta de su tío. Tiempo después, por sugerencia de su mamá, quien lo veía sufrir cargando sus timbales cada vez que tenía que tocar, volvió al piano para no separarse nunca más de él.



“Cada vez que venía el tío mío a buscarme para ir al trabajo me decía mi madre: pero Eddie tú no ves qué lindo se ve tu hermano Charlie (pianista) cuando sale pa’ trabajar y no tiene que cargar ningún instrumento, cuándo tú vas a aprender Eduardo. Dos años después hice negocio con mi tío y le dije coge los timbales que voy a volver al piano", cuenta entre risas Palmieri cada vez que se le pregunta por esa breve temporada como timbalero.



La historia musical de Eddie Palmieri comienza en los años 50, una época dominada por los ritmos cubanos como el chachachá y el mambo, en una escena donde brillaban Tito Puente, Frank Grillo “Machito” y Tito Rodríguez, quienes hacían bailar a sus seguidores en el legendario Palladium. “En ese contexto van apareciendo personajes como Charlie Palmieri, hermano, maestro y primera gran influencia de Eddie Palmieri, así como Arsenio Rodríguez y Luis Martínez Griñán, quienes le dan esa influencia cubana a Palmieri”, comenta Angelina Medina, investigadora, coleccionista y directora del blog Salsa: Sonido del Barrio y de la radio online Herencia Rumbera.

(Foto: Instagram / Eddie Palmieri)

Ya en los 60 Eddie Palmieri irrumpe en la movida neoyorquina para generar un cambio fundamental con su agrupación La Perfecta. Palmieri, en asociación con el trombonista Barry Rogers, le otorga a La Perfecta un estilo propio al poner al frente dos trombones y una flauta, algo que no se había hecho hasta entonces, una innovación que acompañada de sonidos más urbanos marcaría el camino para lo que después sería la salsa. “Su sonido estaba más cerca de los barrios latinos de Nueva York. Además, hay un cambio generacional, músicos que ya querían un sonido más cercano a su realidad, y de alguna forma la dupla Palmieri-Rogers con La Perfecta y con la voz de Ismael Quintana va mostrando ese camino”, añade Medina.

En el año 1965, Palmieri volvería a romper lo establecido, “una osadía”, señala Medina. En su disco Azúcar Pa’ Ti, Palmieri graba el tema Azúcar con una duración que supera los nueve minutos, algo fuera de lo común por aquellos años.

En la siguiente década, luego de su etapa con La Perfecta, Palmieri conoce al músico Bob Bianco, quien le enseña la armonía del jazz y lo introduce al estudio de ciencias políticas en la Henry George School of Political Economy. De estas lecturas nacerían los discos Justicia, Vámonos Pal’ Monte y Harlem River Drive. Así, Palmieri muestra un cambio tanto en su música como en sus letras. “Empieza a hablar de manera política en temas como Vamonos Pa’l Monte o en La Libertad Lógico. Habla sobre marginación, pobreza y falta de oportunidades para la población latina”, comenta Medina.

En los siguientes años, Palmieri seguiría explorando e innovando su música, graba algunos discos con el emporio Fania como Palo Pa’ Rumba, Solito y La Verdad, e incursiona con fuerza en la escena del Latin Jazz, en la que es considerado también una eminencia.

En Perú tocó por primera vez en 1990, en el estelar de la recordada Feria del Hogar, y aunque no tuvo la acogida esperada, fueron los verdaderos seguidores de Palmieri los que gozaron de esta presentación. Tuvieron que pasar 26 años para que el pianista volviera a pisar suelo peruano para presentarse junto a Rubén Blades en el Estadio Nacional, en esa ocasión se le rindió homenaje en el Callao con una estatua en la Plaza de la Iglesia Matriz.

(Foto: Instagram / Eddie Palmieri)

-El rompeteclas-



Es imposible hablar de Eddie Palmieri sin referirse a su ejecución, de esa mágica conexión que aún a sus 82 años se hace evidente en su gestualidad al momento de darle a las teclas. Quedan en la memoria (y en los videos de YouTube) aquellas endemoniadas actuaciones en las que se le veía encaramarse al piano, castigarlo con los antebrazos, de pie, bañado en sudor, en el delirio mismo. Estilo por el que fue bautizado como “el rompeteclas”.



Pero no solo su euforia lo caracteriza, también su forma de expresar sus introducciones a manera de rituales, creando atmósferas sonoras únicas. “Él expresa algo hasta psíquico en su forma de tocar el piano, como si te sentaras en un diván e hicieras un viaje psicoanalítico”, comenta Medina.

-Oye lo que te conviene-



Eddie Palmieri se presentará el sábado 14 de setiembre en el Festival Viva la Salsa, en el Jockey Club, donde compartirá escenario con Los Van Van, La Sonora Ponceña, Charlie Aponte, Tito Nieves, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Alberto Barros y agrupaciones y cantantes nacionales.



Las entradas estás a la venta en Teleticket con 30% de descuento para suscriptores de El Comercio.

Por otro lado, Angelina Medina será ponente en el conversatorio "Ellas hablan de salsa", como parte del ciclo de conferencias "Salsa es Cultura" que se realizará en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde este viernes 13 de setiembre.