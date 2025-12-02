El Chato es el mejor restaurante de América Latina en 2025: “Este es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía”

¡Una fiesta gastronómica llena de emoción! Los Latin America’s 50 Best Restaurants anunciaron a los elegidos de la edición 2025 de su lista y el restaurante El Chato se coronó con el primer lugar. Su chef, Álvaro Clavijo, manifestó su emoción por el logro que representa un reconocimiento al trabajo de todo su equipo comprometido y cómo les ha permitido llevar a Colombia a lo mejor de la gastronomía de la región.

Tras subir al estrado en el Santo Domingo del Cerro, ubicado en la ciudad de Antigua, en Guatemala, dijo: “Si me hubieran dicho, ni soñado, ni me hubiera imaginado esto, creo que este es un premio para Colombia, es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía”.

Puedes revivir el anuncio de los mejores restaurantes de América Latina aquí:

Además de El Chato, en el top 10 de los mejores restaurantes de América Latina se ubicaron: