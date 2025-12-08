El Circuito Mágico del Agua de Lima se posicionó como el atractivo turístico más visitado del Perú durante los primeros nueve meses de 2025, según el Reporte Mensual de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), donde se informó que este espacio en la capital peruana tuvo un registro de 1.845.086 visitantes en el periodo comprendido entre enero y setiembre del año en curso.

Los datos oficiales del Mincetur indican que el número de visitantes del Circuito Mágico del Agua estuvo dominado por el público residente en el país, con 1.760.465 visitantes nacionales, lo que equivale al 95,4% del total.

Los visitantes extranjeros, por su parte, sumaron 84.621, constituyendo el 4,6% del total de ingresos documentados en el reporte.

En el segundo puesto de la clasificación se ubicó el Santuario Histórico de Machu Picchu, el cual acumuló 1.170.389 visitantes. Este registro significó un aumento interanual del 3%, equivalente a 34 mil visitas adicionales en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Los atractivos turísticos del Cusco continúan movilizando el turismo entre extranjeros. (Foto: GEC/ Archivo)

A diferencia del Circuito Mágico de las Aguas, la mayoría de los ingresos a Machu Picchu fueron de origen internacional: 917.419 visitantes extranjeros (78,4%) y 252,970 visitantes nacionales (21,6%).

Estos son los atractivos turísticos más visitados en 2025, según Mincetur: