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Resumen

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Con el respaldo de la Hermandad de las Nazarenas y la Mesa Afroperuana del Congreso, este drama histórico rescata un legado fundamental de la identidad y el patrimonio cultural peruano. (Foto: Cinecolor Perú)
Con el respaldo de la Hermandad de las Nazarenas y la Mesa Afroperuana del Congreso, este drama histórico rescata un legado fundamental de la identidad y el patrimonio cultural peruano. (Foto: Cinecolor Perú)
Por Oscar García

Durante las tres semanas que duró el rodaje de la parte histórica de “El pintor de los milagros”, su actor principal y músico, Omar Cruz, procuró mantenerse descalzo. A sus compañeros de reparto les pareció una extravagancia, de esas que atribuyen a los actores del método, pero para él era importante acostumbrarse a sentir las piedras y las ramas del fundo de Chincha, donde interpretó al hombre esclavizado que pintó la imagen del Señor de los Milagros. Sus pies debían moverse ante la cámara con la naturalidad de alguien habituado a trabajar en el campo. Desde que llegaba a maquillarse intentaba prescindir del calzado, aunque las jornadas de grabación eran largas y esforzadas, sobre todo en las coreografías de pelea que inevitablemente le dejaban pequeñas heridas en las plantas de los pies.

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