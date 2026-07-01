(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La décima edición del Salón del Vino Peruano abrirá sus puertas los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en las instalaciones del Hotel Sonesta San Isidro. Este encuentro anual es organizado por Perú Hace Vino con el objetivo de promover y difundir la producción de la industria vitivinícola dentro del territorio nacional.

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