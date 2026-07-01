La décima edición del Salón del Vino Peruano abrirá sus puertas los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en las instalaciones del Hotel Sonesta San Isidro. Este encuentro anual es organizado por Perú Hace Vino con el objetivo de promover y difundir la producción de la industria vitivinícola dentro del territorio nacional.

Para este año, la organización celebra su décimo aniversario reuniendo a diversos actores del sector, entre los que se encuentran bodegas, productores, sommeliers, enólogos, distribuidores y medios de comunicación procedentes de diferentes puntos del país. El evento busca congregar tanto a especialistas de la materia como al público aficionado general.

La presente edición especial contará con la participación de más de 30 bodegas originarias de las principales regiones productoras del Perú. Entre las zonas geográficas representadas en la actividad se encuentran Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, La Libertad y Áncash, las cuales exhibirán su respectiva variedad de productos vitivinícolas.

Durante los tres días de desarrollo del evento, los asistentes tendrán acceso a una programación especializada orientada a visibilizar la evolución del sector. Entre las actividades principales programadas figura el Concurso Nacional de Vinos Catemos Perú, además de una Noche de Gala y la correspondiente premiación de las mejores opciones del concurso.

(Foto: Difusión)

Asimismo, la agenda del encuentro contempla la realización de la Gran Feria del Vino Peruano, junto con el dictado de charlas y Masterclass a cargo de especialistas del rubro. El público también podrá acceder a la Barra de Partidas Limitadas, la propuesta Sabores del Perú – Cena Maridaje y la Tienda Oficial del certamen.

La organización ha confirmado que se pondrán a disposición del público asistente más de 280 etiquetas de vino peruano para su respectiva degustación. Esta dinámica permitirá a los concurrentes interactuar de manera directa con los productores de las distintas regiones que forman parte de la actual cadena comercial de la industria.

A lo largo de una década, esta iniciativa ha operado como una plataforma para el fortalecimiento de la industria vitivinícola local. La décima edición se plantea como una oportunidad para mantener el impulso en el reconocimiento del producto y servir como un espacio de articulación comercial entre todos los eslabones de la producción nacional.

El certamen cumple diez años de funcionamiento dedicados a la difusión de la cultura vitivinícola y al acercamiento entre los consumidores y los productores locales del sector gastronómico. Las personas interesadas en asistir a las jornadas programadas en San Isidro pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma digital Joinnus.