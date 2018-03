La banda Oasis nos ha regalado muchas joyas musicales. Don’t Look Back in Anger es para mí la mejor canción de los 90. Bajo el mando de los hermanos Noel y Liam Gallagher, Oasis logró ser una de las bandas más reconocidas del mundo. Pero en el 2005 el grupo se separó por el excesivo cúmulo de antipatías internas. Esto por la pésima relación entre los Gallagher.

Tras la separación, los hermanos siguieron haciendo música por separado. Liam Gallagher , en particular, continuó su carrera formando una nueva banda llamada Beady Eye, con la cual no tuvo mucho éxito. Entonces en el 2015 inició su camino, ahora como solista, y lanzó un disco de modesta recepción pero que le permitió actualizarse. Desoxidarse y emparejar tu propuesta musical con las tendencias del momento es siempre un proceso.

Por ello la semana pasada fue honrado con el Godlike Genius Award, por parte de la afamada revista New Musical Express. Este premio es una suerte de nombramiento como ‘genialidad divina’ para los artistas. El galardón para Liam Gallagher de este año fue considerado extemporáneo, ya que los ingleses tenían muchos años reclamando el título para él. Liam agradeció el premio refunfuñando: “Ya era tiempo de que me lo dieran”.

Comentarios malcriados como este no son novedad. Liam ha sido siempre tildado de grosero con la prensa, artistas y más que nada con su hermano Noel, a quien recientemente en una entrevista señaló como “su peor enemigo”. Esto hizo reír al entrevistador, pero Liam arremetió: “Hablo en serio. Te ríes, pero él es peor que Kim-Jun fucking Tung o como se llame. Y es peor que Donald Trump. Es el mayor mentiroso y el más falso en la industria, así que sí, ese es él. También es peor que Piers Morgan”.

Los Gallagher no mantienen nada en privado. Se lanzan insultos vía Twitter. Liam Gallagher escribe: “Para todos ustedes, fans de Noel Gallagher, yo puedo y voy a cantar mejor cualquier canción escrita por él, incluso si me chancaran las bolas”.

Cuando un fan suyo le preguntó públicamente, también a través de Twitter, si iba a asistir a un próximo concierto de U2, Liam no dudó en responder que prefería “comer su propia mierda”. También el famoso actor británico Sacha Baron Cohen, antes de una ceremonia de premiación, le pidió respetuosamente permiso para hacerle una broma ante la audiencia. Liam Gallagher le dijo sonriendo que la haga, que no habría problema alguno. Enterada de esto, la esposa del actor se asustó y le rogó que no haga la broma planeada, pues Gallagher tenía fama de violento. Baron Cohen entró en razón y se ahorró el chiste durante su aparición en la ceremonia. Luego, en el after party, Liam, sentado en un largo sofá, donde también estaba sentado Bono, le gritó desafiante al actor: “¿Quién es la estrella viva más grande del rock?”, frente a Bono. Baron Cohen se sintió acorralado y diplomáticamente respondió: “¿Stevie Wonder?”, a lo que Gallagher dijo: “La sífilis es más popular que Stevie Wonder... La estrella viva más grande del rock es John Lennon” y poniéndose de pie gritó: “¡Yo soy John Lennon!”, y se dejó caer nuevamente en el sofá. Inmediatamente, increpó al aterrorizado actor diciéndole: “¿Por qué mierda no hiciste la broma sobre mí en tu discurso? ¡Te juro que te apuñalaré, te apuñalaré justo en el ojo!”.

Aun así, a Liam Gallagher se le estima mucho por la música que ha hecho y porque detrás de todos esos desplantes hay un factor cómico que lo hace muy querido. Recuerden que el humor en Inglaterra resulta de por sí muy negro internacionalmente. Sin embargo, el programa Noisey lo invitó recientemente a sentarse junto a varios niños que le hacían preguntas. Liam no dejó su carácter frío de lado, pero se desenvolvió correctamente, demostrando que no es un malvado.

Obviamente, no desaprovechó la oportunidad para rebajar a su hermano, pero debido a las circunstancias se refirió a Noel como un chico “malcriado”, para no asustar a los niños.

Liam visitará nuevamente Lima –pues ya lo hizo con Oasis– el próximo 27 de marzo. Esta vez viene a presentarnos su proyecto en solitario en un show que no deben perderse. Liam Gallagher es ya una leyenda.

Esta columna fue publicada el 10 de marzo del 2018 en la edición impresa de la revista Somos.

