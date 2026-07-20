España vuelve a ser campeona del mundo 16 años después y, en una final destinada a crear héroes, el nombre elegido fue el de Ferran Torres. El delantero del FC Barcelona ingresó desde la banca y, en el minuto 106 de la prórroga, marcó el gol frente a Argentina: el que bordó la segunda estrella sobre la camiseta española y lo convirtió en el nuevo protagonista absoluto del fútbol mundial.

Mientras su definición lo consagraba como el heredero simbólico de Andrés Iniesta, internet llevaba semanas comentando la transformación de su imagen. Ferran Torres terminó el torneo como campeón y héroe de la final, pero también se convirtió, inesperadamente, en uno de los grandes fenómenos estéticos del Mundial.

Nacido el 29 de febrero de 2000 en Foios, Valencia, Ferran tiene 26 años y pertenece a una generación de futbolistas que entiende que la construcción de una figura pública no termina al abandonar el campo. Su imagen está presente en las redes sociales, las campañas publicitarias y una forma de vestir que combina comodidad deportiva y códigos del streetwear actual.

El cambio que comenzó en la peluquería

Lo sorprendente es que su evolución no parece haber requerido una reinvención completa del armario. El verdadero punto de inflexión fue el cabello.

Durante años, Torres llevó cortes muy cortos y degradados marcados. El pelo no parecía ser prioridad en su imagen. Sin embargo, en su etapa más reciente dejó crecer la parte superior y los laterales, incorporó movimiento y comenzó a llevar el pelo peinado hacia atrás, pero sin un acabado rígido. El resultado es una melena de apariencia relajada que enmarca mejor sus facciones, resalta la mandíbula y transmite una imagen más adulta.

El cambio demuestra hasta qué punto el cabello puede funcionar como arquitectura facial. No se modificó su rostro, su cuerpo ni necesariamente su guardarropa: cambió la proporción visual alrededor de la cara y, con ella, toda la percepción del personaje.

A ese nuevo corte se sumaron una barba más cuidada, una actitud segura y una estética menos adolescente. Lo que en otras celebridades podría requerir meses de dirección creativa, en Ferran se produjo mediante un gesto sencillo: abandonar el degradado y permitir que el cabello tuviera textura, longitud y caída.

¿Quién está detrás de la nueva imagen de Ferran Torres?

La transformación de Ferran Torres tiene un nombre: Nando Díaz. El barbero valenciano lleva años cuidando la imagen del delantero y lo acompaña en sus viajes y concentraciones. Su trabajo va mucho más allá de un corte de cabello: parte de un estudio de sus facciones para encontrar el estilo que mejor equilibra su rostro.

El resultado fue el corte que Díaz bautiza como “Middle Large Executive”, una melena de longitud media, con textura y movimiento, que redefinió por completo la imagen del futbolista. Nando también está detrás de los looks de otros referentes de la selección española, como Marc Cucurella y Gavi, consolidándose como uno de los grandes nombres del grooming en el fútbol español.

De la roja al lujo casual urbano

Fuera del campo, Torres luce sudaderas amplias, zapatillas, denim holgado y prendas de marcas de lujo que conviven con piezas deportivas.

No es un experimental de la moda al nivel de Jules Koundé, ni parece buscar el impacto mediante siluetas radicales. Su propuesta es más accesible: prendas cómodas que proyectan estatus sin abandonar la identidad del deportista.

Su vínculo comercial con Under Armour refuerza esa posición entre rendimiento y moda deportiva.

La fascinación que ha generado su cambio revela que renovar la imagen no siempre significa reemplazar todo el clóset. A veces, la modificación más eficaz consiste en pequeños cambios que hacen la diferencia.

Ahora, esa transformación de estilo queda inevitablemente ligada al momento más importante de su carrera. Con 26 años, una Copa del Mundo, el gol decisivo en la final y una imagen que ha conquistado las redes, Ferran Torres abandona el torneo convertido en algo más que un campeón.

España ya tiene su segunda estrella. Y también tiene un nuevo protagonista.