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Resumen

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Ferran Torres, además de ser Campeón del Mundo, se ha convertido en un ícono de la moda.
Ferran Torres, además de ser Campeón del Mundo, se ha convertido en un ícono de la moda.
/ FLORENCIA TAN JUN
Por Alfonso Rivadeneyra García

España vuelve a ser campeona del mundo 16 años después y, en una final destinada a crear héroes, el nombre elegido fue el de Ferran Torres. El delantero del FC Barcelona ingresó desde la banca y, en el minuto 106 de la prórroga, marcó el gol frente a Argentina: el que bordó la segunda estrella sobre la camiseta española y lo convirtió en el nuevo protagonista absoluto del fútbol mundial.