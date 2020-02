Cuántas sorpresas -y malos ratos- nos ahorraríamos si tan solo hiciésemos las preguntas correctas. Sea a nosotros mismos o a la gente con la que interactuamos. Pero, sobre todo, resulta bastante útil contar con las respuestas clave si estamos a punto de empezar a usar alguna de las diferentes aplicaciones que el mercado ofrece (Tinder y Bumble son las que más penetración tienen el mercado peruano) para buscar pareja. El amor, el romance y la diversión son parte del menú diario del mundo digital y esto, sin duda, incluye también a las propias redes sociales. ¿Cómo conocer de qué se trata este universo? La psicóloga clínica y psicoanalista Giuliana Rivera nos da una guía.

1. ¿Es posible generar un vínculo real a través de aplicaciones?

El vínculo se ha facilitado a través de la tecnología ya que, al tener ‘apps’ con diferentes categorías, gustos y preferencias, las personas se buscan teniendo una o más cosas, y objetivos en común. Esto sirve como “atajo” al momento de generar un vínculo ya que se puede romper el hielo más rápido: se tienen varios temas para hablar y, por lo tanto, garantizar una conversación más fluida.

2. ¿Cómo ha cambiado el acercamiento, la forma de ‘gilear’?

Considero que el acercamiento es mucho más rápido, sin embargo, en muchas ocasiones el vínculo es poco significativo y efímero. El estar atrás de una pantalla podría hacernos sentir protegidos al abordar a la otra persona con mayor rapidez y de manera más directa. El no vernos cara cara y no ver los gestos, expresiones, movimientos corporales, hace que este acercamiento sea más impersonal y, por ello, si hubiera un rechazo, el efecto para la persona que lo recibe impactaría menos que si ocurriese con alguien que tuviéramos al frente. Asimismo, si el flirteo no fuese correspondido, el 'daño’ no mellaría tanto porque no hubo gran esfuerzo.

3. ¿Por qué más personas están optando por buscar pareja en el mundo digital?

Más y más personas buscan tener salidas con aplicaciones digitales porque amplían el abanico de posibilidades y se ajustan mejor a las acotadas rutinas de tiempos a las que hoy en día estamos acostumbrados. Además, hay menor exposición emocional a la que quedamos expuestos por la naturaleza pasajera del contacto. Después de todo, estamos a un clic de ponernos a salvo de alguien con quien no queremos pasar más tiempo.

