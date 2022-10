“Hablar de Lima es como hablar de mí misma”, dice con emoción Mariella Gallegos, gestora cultural y eterna admiradora de la capital peruana. Para ella, el Centro Histórico de Lima ha evolucionado notablemente durante los últimos años y, en la actualidad, se encuentra más vivo que nunca. “El Centro es bellísimo y viene recuperando su prestancia, paso a paso. Sin embargo, nada de eso sirve si todos los ciudadanos no lo valoramos y hacemos que su historia perdure en el tiempo”. Bajo esta premisa, nos llama a recorrer sus calles, dándole sentido a la frase: “No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama”.

Recién restaurado, el hogar de la compositora peruana Rosa Mercedes Ayarza -que data del siglo XVIII- acaba de abrir sus puertas como la Casa de la Cultura Criolla. Un homenaje a la tradición musical que evoca a la Lima de antaño. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

En el Centro Histórico de Lima, patrimonio cultural de la humanidad, sus tradicionales calles conversan con otras que son punto de encuentro para todas las generaciones, gustos y personalidades. Niños corren en sus plazas y adultos mayores disfrutan de la oferta gastronómica. Bailarines y deportistas invaden alamedas con su talento y decenas se congregan en espectáculos que celebran desde la canción criolla hasta el moderno Halloween. “Es como si tuvieras un museo gigantesco al aire libre y, además, un espacio cultural moderno. Puedes ver murales que datan del siglo XVII y, a su vez, exposiciones contemporáneas de artistas jóvenes de Lima”, continúa Gallegos.

El Circuito Mágico del Agua se ha convertido estos días en el Circuito del Terror. la entrada a diversas zonas temáticas es deS/ 16. Estará abierto hasta el 1 de noviembre. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

LIMA NOCTURNA

De noche, el ombligo de la capital cobra aún más vida. Con la ejecución de la tercera etapa del Plan Maestro de la Municipalidad de Lima para mejorar las visitas turísticas al centro de la ciudad, dar un paseo por sus calles se ha vuelto más agradable y seguro. El proyecto, por mencionar solo algunos cambios, viene implementando la peatonalización del Centro Histórico (lo que repercutirá en la calidad de aire del lugar), el mejoramiento de la iluminación pública y la renovación de redes sanitarias.

El emblemático arco rojo con tejas y leones da la bienvenida al Barrio Chino de Lima. Un guerrero chino espera por la tarde para tomarse postales con los visitantes. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

“De noche, la atmósfera cambia por completo. Lo histórico cobra encanto y la juventud invade. La Alameda Chabuca Granda, por ejemplo, es un lugar imperdible de visitar, con opciones gastronómicas y manifestaciones artísticas. El pasaje Olaya, con sus luces, también es de mis favoritos”, comenta el podcaster Jorge Juárez, uno de los creadores detrás de Por las rutas de la curiosidad, podcast de difusión cultural e histórica.

La Plaza San Martín y su oferta de bares y restaurantes continúa en aumento. A la entrada del restaurante ‘Plaza San Martín’, un grupo de malabaristas con luces nos da la bienvenida. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

A lo anterior podrían sumarse lugares emblemáticos como el Barrio Chino, con una Calle Capón que se enciende de noche con farolas tradicionales y nos recibe con el aroma de sus fogones y las mesas listas para compartir. La Plaza San Martín luce nuevas terrazas para pasar un buen momento entre amigos o en pareja.

En el Histórico Cementerio Presbítero Maestro, en Barrios Altos, los tours nocturnos empiezan a las 6:30 p.m. Más información en civitatis.com. (Foto: Hype, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

Para celebrar este lunes el día de la Canción Criolla, la recién inaugurada Casa de la Cultura Criolla (Moquegua 376) se presenta como una buena opción. Su arquitectura original ha sido recuperada –como parte del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima– para convertirse en un homenaje a los exponentes peruanos de la música más tradicional de la capital. Para quienes celebran Halloween, un paseo nocturno por el Circuito del Terror, en el Parque de la Reserva, es una buena alternativa (entradas en: http://eventoscma.entradaslima.pe/).

Como dice Juárez, “de día y de noche, Lima está llena de historias. Basta con ponerse unos ‘lentes de curiosidad’ para apreciar los pasajes de la Lima que enamoraron a Chabuca Granda” . //

En los escondidos pasajes de la Calle Capón aguardan pequeños mercados de especias, hierbas medicinales y puestos de bocadillos chinos. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

Juan Pablo El Sous Arquitecto de la MML “El Centro Histórico es el corazón de la ciudad. A pesar de que tiene un origen virreinal, los continuos cambios por los que ha atravesado han hecho de este un lugar en el que conviven edificios y elementos de diferentes épocas, incluyendo la moderna. Como arquitecto, no puedo dejar de llamar la atención sobre excelentes ejemplos de arquitectura del movimiento moderno que hay en el centro histórico, como el edificio Atlas o el ex Ministerio de Educación, los cuales han sido identificados como inmuebles de valor monumental".

Por las noches, la Alameda 28 de julio se convierte en punto de encuentro para bailarines, skaters y patinadores. En la foto, la patinadora Ámbar Guzmán, quien practica el deporte desde hace seis años. (Fotos: Richard Hirano, tomadas con Xiaomi 12t Pro, 200MP)

PREPARA TU RECORRIDO 1. Para llegar al Centro de Lima es recomendable utilizar transporte público. Si visitarás el Barrio Chino, puedes tomar el corredor morado, cuya ruta pasa por la Av. Abancay. Para conocer la plaza San Martín, usa el Metropolitano (Ruta C) y baja en la estación Colmena o Jirón de la Unión. 2. Ten en cuenta que los museos en el Centro Histórico suelen cerrar sus puertas entre las 5:30 y 6 de la tarde. Planea tu recorrido con tiempo. Por su parte, el Circuito Mágico del Agua funciona hasta las 10 p.m. 3. ¿Un souvenir? El Zaguán (@elzaguanperu) es una tienda online que ofrece objetos de diseño inspirados en el Centro Histórico. Además, en sus redes sociales difunden también nuestro Patrimonio Cultural.

