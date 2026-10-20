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Resumen

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Kendall Jenner, Jacob Elordi y Taylor Swift. (Foto: Agencias)
Kendall Jenner, Jacob Elordi y Taylor Swift. (Foto: Agencias)
Por Elida Morillo

Este año, la Academy Museum Gala nos dejó una de las selecciones de moda más interesantes del año. Y me atrevería a decir que también una de las más elegantes. Aunque todavía es relativamente nueva, la Academy Museum Gala se está ganando un lugar importante dentro del calendario de Hollywood. Su primera edición se celebró en 2021, coincidiendo con la inauguración del Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, un espacio dedicado a preservar y celebrar la historia del cine.

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