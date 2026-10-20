Este año, la Academy Museum Gala nos dejó una de las selecciones de moda más interesantes del año. Y me atrevería a decir que también una de las más elegantes. Aunque todavía es relativamente nueva, la Academy Museum Gala se está ganando un lugar importante dentro del calendario de Hollywood. Su primera edición se celebró en 2021, coincidiendo con la inauguración del Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, un espacio dedicado a preservar y celebrar la historia del cine.

A diferencia de los Premios Óscar, esta no es una ceremonia de premiación cinematográfica tradicional, sino una gala benéfica que reúne a actores, directores, artistas y figuras de la industria para recaudar fondos destinados a las exposiciones, programas educativos y actividades del museo.

Este año, la celebración tuvo lugar el 17 de octubre y reconoció las trayectorias de Charlize Theron, John Carpenter y Colman Domingo. Además, consiguió recaudar más de 14 millones de dólares y contó con una presentación especial de Taylor Swift.

Pero más allá de lo que sucedió dentro del museo, la alfombra roja fue un espectáculo por sí sola.

Kendall Jenner y la permanencia de los lunares

Uno de mis looks favoritos de la noche fue, sin duda, el de Kendall Jenner. La modelo apareció con una creación personalizada de Valentino, diseñada por Alessandro Michele, que combinaba lunares negros y blancos de diferentes tamaños.

El vestido destacaba por su escote palabra de honor, una silueta ajustada en el torso y una falda que incorporaba volúmenes estructurados.

(Foto: Agencias)

Lo interesante de este diseño es que demuestra que los polka dots, o lunares, no se van a ninguna parte. Los hemos visto regresar con fuerza durante las últimas temporadas y, lejos de desaparecer, siguen encontrando nuevas interpretaciones.

Taylor Swift y un vestido que nos hace soñar con la moda nupcial

Otra de las grandes protagonistas fue Taylor Swift, quien apareció con un vestido celeste hielo de Dior, diseñado por Jonathan Anderson.

La cantante apostó por una silueta romántica, delicados pliegues y un detalle brillante en la parte frontal que acentuaba la cintura. El diseño tenía una ligereza visual que contrastaba con la precisión de su construcción.

Y aunque Swift ya contrajo matrimonio con Travis Kelce en una ceremonia privada, todavía no hemos podido apreciar públicamente su vestido de novia. Curiosamente, Jonathan Anderson también fue el encargado de diseñarlo, lo que hace todavía más interesante esta aparición.

(Foto: Agencias)

Me gusta pensar que este vestido nos ofrece una pequeña pista sobre la sensibilidad estética que pudo haber elegido para ese momento tan especial.

La cantante completó su aparición con joyas de Chopard y un peinado de ondas suaves que reforzaba esa imagen de estrella del Hollywood clásico.

Sabrina Carpenter y la sensualidad de una espalda descubierta

Sabrina Carpenter fue otra de las celebridades que llamó mi atención, esta vez con un vestido azul intenso de Giorgio Armani.

Una silueta que dejaba la espalda completamente descubierta, convirtiendo este detalle en el elemento central de su aparición.

(Foto: Agencias)

En este caso, el contraste entre el color vibrante, la caída del vestido y la espalda abierta consiguió un equilibrio entre sensualidad y sofisticación.

Chase Infiniti y la moda como arquitectura

Una de las propuestas más interesantes desde el punto de vista del diseño fue la de Chase Infiniti, quien lució una creación de Louis Vuitton.

Su vestido en blanco y negro estaba compuesto por líneas verticales, paneles geométricos y una estructura de volúmenes que transformaba la silueta tradicional de gala.

(Foto: Agencias)

La construcción recordaba a una pieza de arquitectura, con elementos que se expandían desde la cintura y generaban una composición visual muy poderosa.

El sello de Law Roach

Y aunque normalmente concentramos nuestra atención en los vestidos, uno de los personajes que más destacó fue Law Roach.

El reconocido estilista, responsable de algunos de los momentos de moda más importantes de los últimos años, apareció con un imponente tocado de plumas que transformó su look en una declaración artística.

(Foto: Agencias)

Jacob Elordi y el atractivo de la sastrería clásica

Entre las propuestas masculinas, Jacob Elordi destacó con un esmoquin de Bottega Veneta.

El actor eligió una silueta clásica, de chaqueta cruzada, solapas pronunciadas y una construcción impecable.

Una alfombra roja que confirma el poder de la moda en Hollywood

Lo que más me gustó de esta edición de la Academy Museum Gala fue la diversidad de propuestas y, al mismo tiempo, la coherencia estética que se percibía entre muchas de ellas.

También fue una noche en la que las grandes casas de moda demostraron que la elegancia no tiene una única interpretación. Puede encontrarse en un vestido romántico de Dior, en una pieza histórica de Balenciaga o en una propuesta completamente estructurada de Louis Vuitton.

(Foto: Agencias)

La Academy Museum Gala todavía tiene una historia corta si la comparamos con eventos como la Met Gala o los Premios Óscar, pero está construyendo rápidamente un lugar en las alfombras rojas.

¿La más elegante de 2026? Todavía quedan eventos por delante, pero definitivamente acaba de poner la vara bastante alta.