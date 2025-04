Hoy en día lo normalizamos todo en cuanto a nuestra salud se refiere: el agotamiento extremo, las migrañas por estrés, dormir mal y, sí, también la acidez y esa sensación de fuego posalmuerzo que sube hasta la garganta. Pero, ¿es normal ese ardor? ¿O estamos disfrazándolo de “solo me cayó pesado el almuerzo”? Si tu estómago parece estar ‘ardiente’ siempre, y vives con el antiácido en la cartera o en la mesita de noche, esta información es para ti.

Y es que queremos ponerle el parche rápido: te arde el estómago, tomas un antiácido. Repites el desayuno hasta la cena, tomas otro antiácido. Hablemos con franqueza: no naciste con déficit de omeprazol, y el cuerpo no se equivoca. Contrario a como se trata, el reflujo es un síntoma, no una condición. La acidez y el reflujo gastroesofágico son respuestas del cuerpo. Y como toda buena respuesta, están ahí para decirte algo. Sin embargo, en lugar de escuchar, muchas veces preferimos silenciar. Ahí viene el círculo vicioso: más ardor, más antiácidos, más desregulación digestiva… y a la larga, más problemas.

Tomar antiácidos ocasionalmente puede ayudarte, sí. Pero cuando se vuelven parte de tu rutina diaria, estamos ignorando el problema de raíz. Aquí un ‘spoiler alert’: no lo estamos solucionando. Si el síntoma es recurrente, entonces hay algo que lo está causando. Existen muchas razones, y no todas tienen que ver con comida picante o café (aunque ambos pueden influir), pero algunas de las causas más frecuentes son comer demasiado rápido y sin masticar bien (masticar es gratis y muy efectivo); acostarte inmediatamente después de comer; consumir un exceso de alimentos ultraprocesados, grasas de baja calidad y azúcar añadida; o el estrés crónico (otra vez el estrés metiendo su cuchara, pero créeme que aquí es un gran protagonista). Tal vez podrías tener un desequilibrio en tu microbiota intestinal o incluso hipoclorhidria. ¡Sorpresa! A veces tienes poca acidez, no demasiada.

Las frituras causan acidez estomacal porque son ricas en grasa y su digestión es lenta, lo que puede ocasionar ardor. (Foto: iStock) / Farknot_Architect

¿Qué pasa con los antiácidos?

Pues estos no son tan inocentes como se nos ha hecho creer. El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones (tipo omeprazol) puede afectar la absorción de nutrientes como el hierro, el magnesio, el calcio y la vitamina B12. Además, alterar la acidez del estómago cambia la microbiota, puede favorecer a desarrollar infecciones digestivas y, a largo plazo, generan más mal que bien. Es como silenciar la alarma de incendio cada vez que suena, pero sin apagar el fuego.

Para encontrar soluciones, podrías empezar por comer más lento y sin distracciones. Tu estómago no es ‘multitasker’ ni tampoco una licuadora (para eso tenemos los dientes). Te aconsejo reducir el consumo de alimentos ‘gatillo’ (como café, alcohol, ultraprocesados o frituras). hasta encontrar el problema de raíz. Tampoco te acuestes apenas termines de comer.

Recuerda que es importante fortalecer tu salud digestiva desde la raíz, consumiendo buena fibra, hidratándote bien, comiendo alimentos reales y desarrollando un buen manejo real del estrés. Por favor, si los síntomas persisten, busca un profesional de salud que vea más allá del antiácido. Tu cuerpo no está roto: solo te está mandando señales porque necesita ser escuchado, así que toca hacerle caso. //