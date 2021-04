Conforme a los criterios de Saber más

La naturaleza es sabia y por instinto tu perrita sabrá atender a sus cachorros una vez nazcan. Eso no significa que le dejemos a ella toda la tarea, y no estemos pendientes para ayudarla en el proceso. Antes del nacimiento, lo primero que tienes que hacer es preparar el lugar donde nacerán y vivirán los cachorros los primeros días.

El ambiente debe ser cerrado, amplio, con ventilación y sin corrientes de aire, pues el sistema inmunológico de los pequeños está pobremente desarrollado. Además, debe ser de poco tránsito para que el ajetreo diario de la familia no los moleste.

Ten en cuenta que los platos en donde colocarás la comida y el agua de la madre deben estar en el mismo ambiente. De esta manera, cuando se levante, no dejará de vigilar a sus pequeños. Cuando llegue el momento, estate atento a la reacción de la mamá con sus bebés durante las primeras horas. Al nacer los cachorritos, la madre cortará el cordón umbilical, los acicalará y lamerá para estimular la respiración y mantener la temperatura corporal de sus hijos. Pero quizá sea necesario que la ayudes.

Son pocos los casos en que las madres rechacen a sus bebés. Si sucediera, su veterinario te guiará para ayudarla o te sugerirá que alimentes al pequeño con fórmula -leche sustituta- si llegase a ser necesario.

Bebés en casa

Los cachorros se guiarán hasta el primer mes de vida por los sentidos del olfato, gusto y tacto. La vista recién se desarrolla a partir de los 25 días y la retina alcanza su madurez a los tres meses de edad. En el caso del oído, éste se termina de desarrollar entre los 10 y 15 días de vida.

A los cachorros no se les debe separar de su madre, pues el olfato les servirá para encontrarla y alimentarse. No permitas que personas extrañas los estén tocando o se acerquen a ellos, a su mamá no le gustará. Ella necesita tranquilidad para poder asistirlos correctamente.

Puedes distinguir a cada cachorro poniéndoles una cinta de color diferente. Pésalos y hazles seguimiento. Eso te ayudará a detectar si algún cachorrito no se está alimentando bien o presenta algún problema de salud.

El primer control médico debe hacerse a la tercera semana de vida y una semana después empieza el rol de vacunación. Recién a partir de la tercera semana pueden probar, de a pocos, el alimento balanceado para cachorros. Las raciones y frecuencias te las debe sugerir un veterinario.

