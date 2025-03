Solo a Zara Alanya —y a su nuevo colega culinario, Richard Venegas— se le podría ocurrir presentar un croissant inspirado en el pan con chicharrón. El de ella, para ser más específicos, está relleno de jamón de porchetta (elaborado en el mismo local), ají carretillero, camote, hierbas y salsa criolla. Es la clase de bocados que tienen que probarse sí o sí una vez que se leen en la carta. Una combinación de dos de los antojos más icónicos en todo desayuno de fin de semana, y un rotundo acierto en su nueva propuesta de ‘brunch’, que representa también la entrada de Venegas en la operación. Es su menú de bienvenida.

Con un ‘background’ que incluye Mayta, Lila Dasso y OK Café, Venegas llega inspirado en sus viajes recientes por Europa para poner su toque (y técnica) personal a esta selección de platos que, de momento, solo puede encontrarse en el local de Barranco. Recordemos que Alanya también tiene sedes en Chacarilla y El Polo, así como en Playa Blanca (Asia), pero no falta mucho para que la carta pueda llegar a todos. ¿Cómo no hacerlo? La lista incluye 13 alternativas, muchas de ellas bien criollas —como el tamalito verde, la salchicha huachana con huevos revueltos, o la butifarra, también servida en croissant— y otras de inspiración más internacional, como tostadas francesas o huevos benedictinos, que no pueden faltar cuando queremos darnos un antojo el sábado o domingo. Al ‘brunch’ lo que es del ‘brunch’.

Tostada francesa en pan brioche, namelaka de pimienta rosa, conversa de fresas y crema montada, todo hecho en casa. (Foto: Heroína Estudio)

Mientras esta propuesta avanza, Zara Alanya ya trabaja en más novedades. La primera de ellas es su línea de chocolates, un proyecto al cual le ha dedicado los últimos tres años de su vida y que le apasiona profundamente. Han empezado a producir chocolate para los locales de Alanya de manera interna: trabajan con orígenes San Martín y Cusco y pronto lo harán con Piura. Es decir, todo el chocolate que se usa en los postres y demás productos es propio. El plan es expandirlo a la venta por tabletas para el público, además de tener una línea de pepitas de chocolate con sabores de los postres de Alanya. También esperan poder vender el chocolate a otras pastelerías con el fin de promover el uso correcto del producto en lugar de sucedáneos, algo que Zara no concibe en un país productor como el nuestro.

Tras pasar un tiempo en Europa, el chef Richard Venegas se une al equipo de Zara Alanya. Juntos posan en el local de Barranco. (Foto: Heroína Estudio)

Richard Venegas, desde el lado salado, continúa creando nuevos platos para compartir pensados para la noche. Lo que se está cocinado por aquí definitivamente llega con sabor. //