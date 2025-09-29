Alergias y eccemas: por qué aparecen y cómo afecta la salud intestinal a la piel

Escucha la noticia
Alergias y eccemas: por qué aparecen y cómo afecta la salud intestinal a la pielResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿Alguna vez te ha salido un brote en la cara justo antes de una reunión importante o una cita? Seguro pensaste que era “estrés” o “las hormonas”. Y sí, puede ser. Pero lo que pocos saben es que, muchas veces, la piel está reaccionando a lo que ocurre en el intestino. Bienvenidos al famoso eje intestino-piel, una autopista de comunicación que conecta tu digestión con lo que ves en el espejo.
LEE TAMBIÉN | La relación entre la nutrición y tus huesos: ¿por qué es más importante de lo que crees?
En tu intestino habitan trillones de microorganismos (entre bacterias, hongos, levaduras y virus) que forman tu microbiota intestinal. Aunque suene increíble, podemos definirla como una comunidad de “bichitos” que trabajan día y noche para, entre otras cosas:
Newsletter exclusivo para suscriptores
- Mantener tu digestión en orden.
- Regular tu sistema inmune.
- Producir compuestos antiinflamatorios.
Cuando esta microbiota está equilibrada, todo fluye mejor. Pero si se altera (disbiosis), aparecen hinchazón, digestión lenta, defensas bajas… y, sí, también problemas en la piel.
Entonces, ¿cómo se conectan el intestino con la piel? Piensa en ese primer órgano como una barrera. Si el intestino está fuerte, bloquea las toxinas y deja pasar los nutrientes. Pero si se vuelve “permeable” (algo que pasa con una mala alimentación, exceso de ultraprocesados, antibióticos o estrés), entonces algunas sustancias indebidas pueden llegar al torrente sanguíneo. El resultado es que tu sistema inmune entra en alerta y pueden aparecer una inflamación y brotes en la piel como eccema, psoriasis, acné, urticaria… muchas veces, estas condiciones no empiezan en la piel, sino en lo que pasa dentro de ti. Tu piel es como un “altavoz” que grita lo que tu intestino está susurrando.
LOS MITOS MÁS COMUNES
- “Si tengo brotes, me falta crema cara”: falso. Tu piel puede mejorar con productos tópicos, pero si no revisas lo que pasa adentro, es como tapar una gotera con cinta adhesiva.
- “Todo es culpa del gluten o la lactosa”: no siempre. Cada cuerpo es distinto. La clave está en identificar qué alimentos o hábitos alteran tu microbiota, y no empezar a satanizar todo.
- “Un probiótico lo cura todo”: ojalá fuera tan simple. Los probióticos ayudan, pero no reemplazan una alimentación variada, rica en fibra, frutas, verduras y fermentados.
¿QUÉ PUEDES HACER POR TU INTESTINO (Y TU PIEL)?
1. Alimenta a tus bichitos buenos:
Fibra, frutas, verduras, legumbres y granos integrales son su festín favorito. Esto incluye fermentados como kéfir, yogur natural, kombucha, chucrut y kimchi. Ojo: no todos son probióticos certificados, pero aportan diversidad microbiana.
2. Reduce ultraprocesados:
Menos azúcar añadida, grasas trans y colorantes. Tu intestino te lo agradecerá.
3. Maneja el estrés:
Es verdad que el estrés desbalancea la microbiota y empeora los brotes en la piel.
4. Duerme bien:
Tus bacterias también tienen su “reloj”.
No se trata de elegir entre dermatólogo o nutricionista; aquí el trabajo es en equipo. La piel necesita cuidados externos, pero muchas veces la raíz del problema está dentro de ti. Y ahí, el rol de la microbiota es clave. Así que la próxima vez que veas un brote inesperado, antes de maldecir al espejo, pregúntate: ¿qué está tratando de decirme mi intestino? Porque al final, tu piel no es solo un lienzo estético, es un reflejo de tu salud interna, y cuando cuidas a tus bichitos, tu piel lo grita con orgullo. //
TE PUEDE INTERESAR
- La historia del bombero que los fines de semana se convierte en chef y deleita con su sazón a la Estación 100 de San Isidro
- Guía de primavera: qué vestir, qué frutas comer y a dónde ir en estos días de cambio de estación
- Lady Bee: el bar peruano que nació en pandemia, nadie quería financiar y hoy está entre los 20 mejores del mundo
- Un comienzo intenso: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana
Contenido Sugerido
Contenido GEC