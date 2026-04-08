Si últimamente has visto imágenes de Zendaya en alfombras rojas y has sentido que todo tiene coherencia visual, no es casualidad. Detrás hay una forma de vestir que en la industria se conoce como method dressing, en español, vestuario de método: una estrategia en la que los looks que usa un actor durante la promoción de una película están inspirados en la historia, los personajes o el universo visual del proyecto.

Es una manera de extender la narrativa más allá de la pantalla. Y si alguien lo ha convertido en arte, es Zendaya junto al arquitecto de imagen, su stylist de confianza, Law Roach.

Zendaya en la premiere de "The Drama" en Nueva York.

No es la primera vez que lo hacen. Ya lo vimos en “Spider-Man”, donde sus apariciones incluían guiños sutiles al personaje; en “Dune”, con looks que evocaban desierto futurista; y en “Challengers”, donde la estética deportiva se reinterpretó desde la moda. Pero con “The Drama”, su nueva película junto a Robert Pattinson, la propuesta se sintió al inicio no tan literal, sino más afinada, más clara, más pensada.

El punto de partida: una frase clásica del mundo de las bodas: “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue” que tradicionalmente acompaña a las novias el día de su boda como símbolo de buena suerte. Aquí, esa tradición se transforma en hilo conductor de toda la gira de prensa y es en los detalles donde todo empieza a encajar.

Zendaya y Robert Pattinson presentando "The Drama" en Roma.

El “algo viejo” apareció cuando Zendaya volvió a usar su vestido de los Oscar 2015 de Vivienne Westwood. Un diseño en tono marfil, con escote off-shoulder y estructura suave que resalta la silueta. Más que un gesto nostálgico, se sintió como una reafirmación: revisitar una pieza clave de su historia en la moda y traerla al presente con otra actitud, más segura, más madura.

El “algo nuevo” llegó con un diseño a medida de Louis Vuitton. Aquí todo giraba en torno a la construcción: líneas limpias y cortes precisos. Representó a una novia moderna que no tiene miedo de usar negro. En la parte trasera del vestido caía un lazo estructurado en color negro que se extiende como una cola.

Luego, en el “algo prestado”Zendaya llevó un vestido de archivo de Giorgio Armani Privé, previamente usado por Cate Blanchett. La pieza mantiene su esencia, pero cambia completamente en actitud: en ella se siente más ligera, más actual. Hay algo interesante en cómo una misma prenda puede transformarse dependiendo de quién la lleva y cómo se lleva.

Y finalmente, el “algo azul”, que cerró la secuencia con un giro más dramático. Un vestido de Schiaparelli en un azul intenso, con corsetería visible y una construcción perfecta. Es el look más teatral de todos, y definitivamente la mejor elección para concluir la temporada de la alfombra roja con The Drama.

Cada aparición fue dejando pistas. Nada se explicó de manera directa, pero todo estaba ahí para quien quisiera mirar con más atención.

En paralelo, Vogue Weddings publicó imágenes de “la boda” de los personajes de la película. Una coincidencia que no pasa desapercibida, sobre todo considerando lo que se ha comentado recientemente: que Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado, según insinuó el propio Law Roach.

La pareja -que es extremadamente privada en los medios- no ha compartido fotos oficiales, no hay confirmación visual. Sin embargo el publicar esas fotos justo el día del estreno fue una jugada maestra que además brindó al público lo que tanto anhelaba ver: Zendaya de novia. Esto provocó que la conversación esté más viva que nunca.

La promoción de “The Drama” se mueve justo en ese límite. Ofrece una fantasía con Zendaya vestida de novia, pero dentro de una historia controlada, pensada, cuidadosamente construida.//