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Resumen

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Zendaya en la premiere de "The Drama" en París. (Foto: AFP)
Zendaya en la premiere de "The Drama" en París. (Foto: AFP)
Por Elida Morillo

Si últimamente has visto imágenes de Zendaya en alfombras rojas y has sentido que todo tiene coherencia visual, no es casualidad. Detrás hay una forma de vestir que en la industria se conoce como method dressing, en español, vestuario de método: una estrategia en la que los looks que usa un actor durante la promoción de una película están inspirados en la historia, los personajes o el universo visual del proyecto.

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