Perú: la despensa nutricional del mundo

Hay una frase que me encanta repetir: “Perú no solo alimenta, Perú nutre”. Y es que sí, somos un país bendecido por una biodiversidad que nos provee de alimentos realmente nutritivos. Desde la sierra hasta la selva, pasando por la costa, nuestro territorio es una joya nutricional. Sin embargo, muchas veces miramos afuera sin valorar lo que tenemos adentro, o esperamos que se vuelva un ‘boom’ en el extranjero para recién reconocer lo que cosechamos. Así que hoy te invito a redefinir tu lista de compras. Empecemos a ver a nuestros alimentos con los ojos que se merecen: con orgullo, con respeto y con asombro.

"El Perú es considerado un país megadiverso debido a su geografía variada, y diversos climas y ecosistemas. Estos factores han creado condiciones únicas que albergan una gran cantidad de especies de flora y fauna".

1 Quinua La estrella de los Andes. Rica en proteínas completas, contiene los 9 aminoácidos esenciales, algo raro en los vegetales. Es fuente de fibra, hierro, magnesio, zinc y más. Ideal para tener energía sostenida y una buena salud intestinal. Y lo mejor: es muy versátil para las preparaciones, tanto dulces como saladas. 2 Kiwicha (amaranto) Pequeña pero poderosa. Alta en calcio, hierro y lisina (otro aminoácido clave), ideal para fortalecer huesos, músculos y sistema inmune. Es rica en hierro, lo cual la vuelve una herramienta idónea para mejorar la hemoglobina y ayudar a combatir la anemia. 3 Papa nativa Sí, la papa. Esa que a veces evitamos porque “engorda” cuando en realidad es una buena fuente de carbohidratos complejos, vitamina C, potasio y fibra, sobre todo si se come con cáscara. Además, nuestras papas moradas tienen antioxidantes que ni te imaginas, ¡y contamos con más de 3.800 variedades! 4 Rocoto El picante con poder antioxidante y con altísimos niveles de vitamina C (¡más que muchas frutas cítricas!), betacarotenos y capsaicinoides (compuestos bioactivos con efecto termogénico, antimicrobiano y antiinflamatorio). Además, se ha estudiado su capacidad para estimular el metabolismo, mejorar la circulación, e incluso contribuir a la salud intestinal gracias a su acción antimicrobiana selectiva. 5 Tarwi La legumbre andina subvalorada. Tiene más proteína que la soya, es rica en fibra y en grasas saludables. ¿Lo mejor? Su cultivo mejora el suelo y es resistente al cambio climático. El tarwi no solo es nutritivo, es sostenible. 6 Maíz morado Una joya de los Andes. Su pigmento oscuro se debe a las antocianinas, antioxidantes potentes con propiedades antiinflamatorias, cardioprotectoras y neuroprotectoras. Incluso se viene estudiando para prevenir enfermedades metabólicas y degenerativas. 7 Sacha inchi La nuez de la selva peruana. Altísima en omega-3, ayuda al cerebro, al corazón y a la inflamación. Además, tiene proteína vegetal de alta calidad. Es un superaliado para todas las edades y puede ser parte de loncheras y snacks. 8 Camu camu Este pequeño fruto amazónico tiene hasta 40 veces más vitamina C que una naranja. Ideal para fortalecer defensas, proteger tu piel, y ayudar a prevenir el daño celular por su potente acción antioxidante.

Entonces… si tenemos tremendos jugadores nutricionales, ¿por qué no valoramos más nuestros insumos? Porque a veces creemos que lo de afuera es mejor. Pero la ciencia (y el planeta) están diciendo otra cosa: la nutrición del futuro es local, diversa y sostenible. Y el Perú ya lo tiene todo. No necesitamos importar ‘superfoods’ cuando caminamos entre ellos. Nuestra historia, nuestra tierra y nuestra cocina tienen el potencial de nutrir no solo a nosotros, sino al mundo entero. Ahora que ya conoces un poco más de las propiedades de nuestros alimentos, no necesitas buscar ‘superfoods’ en envases importados. Los superalimentos están aquí, en tu mercado, en la chacra, en tus raíces. Valoremos lo que tenemos: no solo nutrimos el cuerpo, también nutrimos nuestra identidad. ¡Feliz día, Perú! //

