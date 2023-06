MIRA TAMBIÉN: Nació por un intenso amor a los animales y hoy es el restaurante peruano más sostenible de Sudamérica

Desde que se pusieron de moda los bares estilo ‘speakeasy’ u ‘ocultos’ hacia 2017, el formato no ha hecho más que expandirse. No son habituales, pero amplían opciones, y eso siempre es bien recibido. Antes que nada, un ‘disclaimer’: estos no son el tipo de locales con música alta para bailar, entrar y salir, o pasarse la noche de pie en algún rincón que se encuentre libre. La visita a los bares ocultos —es el caso de Alphonse— requiere un poco más de preparación.

El local se esconde detrás de la fachada de una tienda de vinilos. La barra está resguardada por una foto de al capone.

Primero, reservar; sobre todo si se va en grupo, que es lo idóneo por el diseño de los espacios. Segundo, conocer la contraseña ‘necesaria’ (digamos que son flexibles en la entrada, pero es parte del show, además de ser muy divertido) para acceder al espacio. Tercero, entender que la oferta en coctelería es compleja y atractiva, salpicada de técnicas, colores, variedad de bebidas y mucho toque de autor.

El bartender Andy Valderrama comanda esta nueva propuesta ubicada en el primer piso del hotel Westin de San Isidro, inspirada —como es tendencia en muchos de estos espacios— en la era de la prohibición. Período durante el cual no estaba permitida la “fabricación, venta o transporte de licores embriagantes” en Estados Unidos, y que abarca la década de 1920. “Quisimos marcar una diferencia al ubicarnos en un hotel de lujo y crear un espacio de lujo”, nos cuenta Valderrama sobre Alphonse.

El bartender Andy Valderrama comanda esta nueva propuesta ubicada en el primer piso del hotel Westin de San Isidro.

Al Capone y otras referencias a aquel momento histórico son parte fundamental tanto de la carta como de los nombres de los cocteles (me gustó mucho el Mafia Punch, con Viñas de Oro Negra Criolla, Barsol Perfecto Amor, piña braseada, limón, ginger beer y bitters). De hecho, Valderrama —quien ha visitado unos 30 ‘speakeasy’ alrededor del mundo— quiso romper con la formalidad del formato con los nombres que vemos en el menú: desde Sugar Daddy hasta Stoned and Fancy (con Amazonian gin, licor de chocolate blanco y copoazú y limón), pasando por un Cosa Nostra o un Monkey Business, a base de whisky y vermut blanco. La carta de comida ha sido creada por Anthony Macedo, chef de Maras. ¿Nos acompañan?. //