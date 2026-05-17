Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay quienes conectan con los animales con una intensidad que transforma su forma de sentir y ver el mundo.
Hay quienes conectan con los animales con una intensidad que transforma su forma de sentir y ver el mundo.
Por Milenka Duarte

Hay personas que simplemente no logran ser indiferentes ante lo que le pasa a un animal. Un caso de abandono puede dejarles un nudo en el pecho durante horas y enterarse de una historia de maltrato, afectarles profundamente. Son quienes lloran al ver a un perro rescatado o sienten un dolor real cuando muere una mascota, incluso si otros minimizan el hecho diciendo que “solo era un animal”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.