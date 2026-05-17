Hay personas que simplemente no logran ser indiferentes ante lo que le pasa a un animal. Un caso de abandono puede dejarles un nudo en el pecho durante horas y enterarse de una historia de maltrato, afectarles profundamente. Son quienes lloran al ver a un perro rescatado o sienten un dolor real cuando muere una mascota, incluso si otros minimizan el hecho diciendo que “solo era un animal”.

Yo soy una de ellas. Nunca he podido desconectarme emocionalmente del dolor animal. Me cuesta ver imágenes de maltrato o abandono, muchas veces termino pensando durante días en casos que necesitan ayuda y perder a un compañero peludo me desarma por completo. Con el tiempo, esa sensibilidad también influyó en decisiones importantes de mi vida: soy vegetariana por los animales, he rescatado animalitos de la calle y mis mascotas ocupan un lugar central en mi vida emocional.

Pero no todas las personas reaccionan igual. Mientras algunas sienten una conexión inmediata con los animales, otras apenas se conmueven o incluso consideran exagerada esta sensibilidad. Hay quienes cambian de tema, quienes prefieren no involucrarse emocionalmente y quienes simplemente no logran entender por qué alguien podría sufrir tanto por un animal.

Entonces, ¿qué hay realmente detrás de ello? Tal vez la forma en que nos relacionamos con los animales no solo habla de ellos, sino también de nuestra propia historia, de la empatía y de la manera en que conectamos con el dolor.

¿Por qué nos afecta tanto lo que les pasa a los animales?

La manera en que las personas reaccionamos ante las necesidades de otros, incluyendo los animales, no depende únicamente de “ser sensibles”. Según explicó la psicóloga Diana Bances, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos, no todos tenemos el mismo “termómetro emocional”. Mientras algunos sienten una angustia profunda al ver a un animal abandonado o maltratado, otros logran tomar una mayor distancia emocional.

Esa diferencia suele estar relacionada con tres factores clave:

La historia personal: La vivencias y el entorno en el que nos criamos.

La gestión emocional: La forma en que aprendimos a procesar lo que sentimos.

Los mecanismos de defensa: Las barreras inconscientes que usamos para protegernos de aquello que nos resulta demasiado doloroso.

Y es que gran parte de esa sensibilidad empieza a moldearse en la infancia. Para la especialista, crecer conviviendo con animales puede enseñar mucho más que cuidados básicos: ayuda a desarrollar empatía, responsabilidad y conexión con lo vulnerable. Sin embargo, el factor determinante no es exclusivamente la presencia de la mascota, sino el ejemplo emocional de los adultos.

“Cuando un niño crece viendo respeto y consideración hacia los animales, aprende a reconocer el valor del otro. En cambio, si la indiferencia o el maltrato se normalizan, también puede aprender a desconectarse emocionalmente”.

Un refugio emocional ante la complejidad humana

La empatía hacia los animales tampoco se relaciona de la misma manera con los vínculos humanos. De acuerdo con la psicóloga Karin Domínguez, gerente de Modo USIL de la Universidad San Ignacio de Loyola, muchas personas encuentran en los animales un espacio emocional más seguro, ya que en ellos no hay juicio, exigencias ni conflictos complejos.

Para algunas personas representan refugio, compañía y afecto incondicional; para otras, existe una distancia emocional marcada por la cultura, la experiencia y la forma en que aprendieron a vincularse.

Por eso, alguien puede ser profundamente sensible con los animales y, al mismo tiempo, tener dificultades para relacionarse con otras personas. En algunos casos, especialmente después de experiencias dolorosas o traumáticas, los animales se convierten en una forma de apego seguro y de refugio emocional.

Esa misma lógica ayuda a entender la indiferencia frente a los animales. Como señaló Bances, no siempre se trata de falta de valores o crueldad, sino también de aprendizaje social y desconexión emocional. Hay personas que crecieron viendo a los animales únicamente como recursos o acostumbradas a evitar aquello que les genera incomodidad emocional. A veces, no es que el dolor o las necesidades ajenas no importen, sino que nunca se desarrolló un registro emocional claro frente a ellos.

Aun así, la empatía no es una capacidad fija. “Aunque existe una base innata, la sensibilidad hacia los animales puede fortalecerse con el tiempo. Incluso en adultos que antes eran indiferentes, el contacto con nuevas experiencias y la posibilidad de conectar emocionalmente pueden cambiar la manera en que perciben a los animales. El punto de quiebre suele aparecer cuando dejan de verlos como objetos y empiezan a reconocerlos como seres capaces de sentir dolor, miedo y afecto”, aseguró la experta de la UARM.

Por qué amamos a unos animales y desconectamos emocionalmente de otros

Nuestra relación con los animales dice mucho más sobre nosotros de que lo que imaginamos, pues no se trata solo de cariño o sensibilidad, sino de la manera en que aprendimos a mirar el mundo.

Entonces, ¿por qué un perro suele ser considerado como parte de la familia mientras una vaca es vista como alimento?

Para la psicóloga Diana Bances, la respuesta no está en los animales en sí, sino en la propia cultura. “La diferencia no es biológica, es simbólica”, refirió. Básicamente, desde pequeños aprendemos, casi sin notarlo, a quién cuidar, a quién ignorar y, en algunos casos, a quién utilizar sin cuestionarlo.

Y es que esa construcción cultural organiza nuestra empatía, ya que nos enseña qué vínculos validar emocionalmente y cuáles mantener a la distancia. Por eso, en distintas partes del mundo, un mismo animal puede ser compañero, alimento o herramienta de trabajo. Lo interesante—y también incómodo— es que muchas de las emociones que creemos espontáneas en realidad fueron aprendidas.

“La psicología explica este fenómeno como una forma de segmentar la empatía para poder convivir con nuestras rutinas sin entrar en conflicto permanente. El cerebro organiza, clasifica y prioriza. No es que unos animales merezcan más sensibilidad que otros, sino que hemos construido historias distintas alrededor de ellos. Un perro o un gato activa cercanía emocional, en cambio, otros animales quedan fuera de ese marco afectivo, incluso cuando también sufren”, sostuvo Bances.

Involucrarse en el rescate y bienestar animal exige un corazón enorme, pero también espacios de recuperación. Aprender a poner límites no resta valor a la ayuda; es la única forma de que la compasión no se convierta en agotamiento.

Por eso, en un momento donde el bienestar animal tiene cada vez más relevancia, esa contradicción se vuelve más visible. Es ahí donde aparece una pregunta inevitable: ¿cómo equilibrar lo que sentimos con nuestras decisiones cotidianas?

Para la especialista, el objetivo no es vivir desde la culpa ni aspirar a una perfección imposible, sino avanzar hacia una conciencia más coherente. Informarse, cuestionar hábitos y tomar decisiones más alineadas con los propios valores puede ser un proceso gradual, pero significativo. “Lo que transforma es la coherencia que puedes sostener en el tiempo”, afirmó.

¿Es posible amar demasiado a los animales?

El vínculo con los animales, especialmente con una mascota, puede llegar a ser tan profundo que, para algunas personas termina ocupando un lugar central en su vida emocional. Y es que, lejos de ser solo una fuente de compañía, estos lazos se transforman en un terreno firme frente a un entorno humano que muchas veces decepciona, confunde o lastima.

El psicólogo José Chávez, de Sanitas Consultorios Médicos precisó que estas relaciones resultan especialmente poderosas porque ofrecen una reciprocidad constante y una sensación de estabilidad emocional difícil de encontrar en otros espacios.

Es precisamente esa cercanía la que explica por qué tendemos a humanizarlos. Para la psicóloga Diana Bances, este hábito puede ser una puerta de entrada muy potente hacia la empatía, porque cuando empezamos a verlos como “alguien” y no como “algo”, cambia completamente la forma en que los tratamos. Nos volvemos más cuidadosos, más atentos y más conectados emocionalmente.

Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando intentamos interpretar su mundo usando únicamente nuestras reglas. “A veces, sin darnos cuenta, proyectamos en ellos necesidades o conductas que pertenecen a nuestra naturaleza, no a la suya. Darles un lugar especial en nuestras vidas y amarlos es maravilloso, pero comprenderlos de verdad va un paso más allá: no se trata de hacerlos “más humanos”, sino de reconocer y respetar su forma particular de ser y de sentir. La clave no es dejar de conectar desde el corazón, sino hacerlo con conciencia. Al final, la verdadera empatía no consiste en imaginar que el otro es exactamente como yo, sino en el esfuerzo de intentar comprenderlo en lo que realmente es”, subrayó la experta.

En este sentido, Víctor Casallo, jefe del departamento de Filosofía y Teología de la UARM, añadió que el amor por los animales deja de ser saludable cuando la relación deja de abrirnos a las necesidades del otro y se convierte en una forma de instrumentalización emocional. Esto no necesariamente ocurre desde el maltrato o la violencia; también puede manifestarse en formas de afecto excesivo que terminan reduciendo al animal a un objeto de satisfacción emocional. En esos casos, el vínculo deja de enriquecer tanto a la mascota como a la persona.

El duelo incomprendido

Cuando el amor es tan genuino, resulta natural que la pérdida de una mascota se sienta como algo devastador, aunque socialmente ese duelo suele minimizarse. La realidad —según Bances —es que todavía existe una “jerarquía del dolor” que considera algunas pérdidas más válidas que otras, invisibilizando así vínculos que en la práctica pueden ser profundamente significativos.

“Cuando ese duelo no es validado, la persona no solo enfrenta la pérdida, sino también la incomprensión. Y eso puede generar más aislamiento, dificultad para procesar la emoción e incluso culpa por sentir “demasiado”. No es solo perder a ese ser tan especial, es perder sin permiso para experimentar ese dolor”.

Nuestra sensibilidad ante otras especies no es solo una elección, sino un reflejo de nuestra historia y valores. Entender por qué amamos o nos distanciamos de los animales es una forma de comprendernos a nosotros mismos.

La fatiga emocional de quienes sufren profundamente por los animales

La empatía y el sufrimiento intenso hacia los animales puede convertirse en una carga emocional silenciosa cuando no existen pausas ni límites claros. La psicóloga Amy Sullivan, de Cleveland Clinic, explicó que quienes están expuesto al dolor animal —ya sea a través de rescates, activismo o consumo continuo de contenido sensible en redes— pueden entrar en un desgaste progresivo que no siempre se percibe al inicio. Por eso, lo que comienza como sensibilidad y compromiso puede transformarse, con el tiempo, en tristeza persistente, irritabilidad, culpa o una profunda sensación de impotencia.

El problema no es sentir demasiado, sino vivir en un estado de exposición emocional constante sin espacios de recuperación. Esto es lo que la psicóloga definió como fatiga por compasión: un agotamiento que, paradójicamente, no nace de la falta de empatía, sino de un exceso de ella sin tregua.

“Aunque muchos se involucran con energía y un fuerte deseo de ayudar, la falta de límites termina saturando el sistema nervioso. Llega un punto en el que la mente se apaga para protegerse: la entrega se transforma en frustración y el impulso de colaborar deja de ser movilizador para convertirse en una carga constante”, advirtió Bances.

Frente a este desgaste, establecer límites no significa volverse indiferente, sino proteger tu propia estabilidad para poder seguir ayudando. Para lograrlo, la especialista destacó estos puntos clave:

Sentir en exceso no es fortaleza: Cuando intentas cargar con más dolor del que puedes procesar, la empatía se convierte en desborde. La clave no está en cuánto te afecta una situación, sino en cómo canalizas esa emoción.

Cuando intentas cargar con más dolor del que puedes procesar, la empatía se convierte en desborde. La clave no está en cuánto te afecta una situación, sino en cómo canalizas esa emoción. La falsa culpa de “hacerse cargo de todo”: Muchas personas caen en una angustia permanente porque sienten que la solución depende exclusivamente de ellas. Vivir en ese estado de alerta constante termina deteriorando la salud mental y paraliza la capacidad de actuar.

Muchas personas caen en una angustia permanente porque sienten que la solución depende exclusivamente de ellas. Vivir en ese estado de alerta constante termina deteriorando la salud mental y paraliza la capacidad de actuar. Tomar distancia es parte de la estrategia: Reconocer que no puedes resolverlo todo, aceptar pausas y alejarte cuando el dolor te supera no reduce tu compromiso con la causa. Al contrario, permite que tu ayuda sea sostenible y genuina en el tiempo.

Reconocer que no puedes resolverlo todo, aceptar pausas y alejarte cuando el dolor te supera no reduce tu compromiso con la causa. Al contrario, permite que tu ayuda sea sostenible y genuina en el tiempo. Involucrarse sin destruirse: Ayudar no exige exponerte continuamente al sufrimiento. Necesitas desarrollar una estrategia emocional donde cuidarte, descansar y respetar tus propios límites sea la prioridad. Porque cuidar de ti no es abandonar la causa animal, de hecho, es la única manera real de permanecer en ella a largo plazo.

Al final, nuestra relación con los animales no solo habla de ellos. También habla de cómo procesamos el dolor, la empatía, el vínculo y la vulnerabilidad. Quizá por eso conmueven profundamente a algunas personas y deja indiferentes a otras: porque cada reacción revela una forma distinta de relacionarnos con el mundo emocional.