“Los novios de hoy aman involucrarse en el proceso de creación”: cuánto puede costar un anillo de compromiso y por qué los diamantes de laboratorio están en auge

En 2025, el gran paso de pedir la mano en compromiso se firma con pura actitud y joyas que van más allá de lo tradicional. Con un sello que equilibra el amor con la personalidad, los novios de hoy apuestan por opciones más lúdicas como zafiros bicolores, bandas ‘chunky’ (gruesas) o diseños minimalistas para esta especial joya. En esa línea, el mercado local sigue innovando —entre las joyerías de renombre y otras independientes— para ofrecer una amplia gama de propuestas, ideales para todo tipo de novia.
“En estos tiempos, ya se ha establecido una comunicación más explícita entre los novios antes del compromiso. Ello lleva a que la elección sea más personalizada, con anillos que cuentan una historia o reflejan la personalidad de a quien se le pide la mano”, reflexiona la creadora de contenido en negocios y márketing de moda Andrea Quiñones (@pasademoda en IG). “Por ejemplo, en redes sociales, una de las que más llamó la atención en los últimos años fue el anillo de compromiso de Greeicy (cantante colombiana), que incluye un zafiro y un rubí, ambos representando la personalidad de Mike (Bahía) y la de ella, como el agua y el fuego”, añade.
Sobre esta tendencia a colores, la joyera artesanal María José García Piaggio, de María y María (@mariaymariajewellery), apunta que algunos de los favoritos son los rubíes y zafiros, sin dejar de lado la esmeralda, aunque su dureza no es tan alta como la del diamante. “Cada vez más clientes apuestan por piedras con personalidad, que transmitan algo más íntimo que un diamante clásico”, precisa García, indicando que en su joyería resaltan gemas únicas como los diamantes ‘salt and pepper’ (con inclusiones de carbón) y zafiros bicolores.
Si hay un asunto que ha revolucionado el universo de la joyería es el auge de los diamantes creados en laboratorio. Físicamente idénticos a los naturales —en composición, brillo y dureza— su proceso se diferencia por una elaboración más ética (con plena conciencia de su origen, sin minería de por medio) y con precios más asequibles, abriendo una diversidad de posibilidades para quienes buscan diamantes memorables sin comprometer la billetera. “Los diamantes naturales tienen miles de años de creación, y por eso su costo. Sin embargo, los de laboratorio son monitoreados todo el tiempo y sus cualidades son muy similares, pero menos costosas”, indica Elizabeth Meza, cofundadora de Adria.
Para hacer la experiencia aún más auténtica, en el mercado local resaltan también opciones como la de ADRIA Jewelry (@adria_jewelry), que incluyen al novio de manera original en el proceso. “Los novios de hoy en día aman involucrarse en el proceso de creación. Por ello, contamos con una caja especial que, además del anillo, incluye el boceto de la pieza con las precisiones del novio, y una pequeña carta con un toque más sentimental”, señala Elizabeth Meza, cofundadora de la marca. Asimismo, esta firma peruana ofrece una alternativa que ha cautivado a muchas parejas: los anillos réplica. “Es una opción perfecta para los novios que proponen matrimonio en un viaje, y para que en adelante la novia lo use en su día a día sin miedo a perder la joya original [mucho más cara], o dañarla. Se trata de una pieza idéntica, pero de menor costo, hecha en plata con baño de oro y zircones”, explica Meza.
En el universo de los compromisos y las joyas para toda la vida, queda claro que hoy el lujo no está dictado por lo más grande ni lo más caro, sino por lo auténtico. El anillo de compromiso ideal no se inspira en tendencias, sino en historias. //
El certificado GIA (Gemological Institute of America) es el documento más reconocido en el mundo para autenticar un diamante. Evalúa la piedra bajo criterios técnicos conocidos como las 4 C: cut (corte), color, clarity (pureza) y carat (peso en quilates). Además, incluye un número único de identificación y un diagrama de inclusiones que garantiza la trazabilidad y calidad de la gema. Contar con un diamante certificado por GIA significa transparencia, seguridad y valor real en la compra, pues el cliente tiene la certeza de que la piedra corresponde exactamente a lo que se está adquiriendo.
Anillo de compromiso en oro blanco de 18 quilates, con diamante central en corte pera de 3 quilates y brillantes alrededor. Dirección: La Paz 1010, Miraflores. Precio en tienda.
Anillo de oro amarillo de 18 quilates con zafiro natural de 1 quilate y 14 diamantes naturales. Su precio oscila entre los US$2.500 y US$4.500. Agenda una cita vía joyeriadiamanti.com.
Anillo de compromiso con una ágata musgo como piedra central, acompañada por zafiros australianos y diamante en oro de 18 quilates. Más información y pedidos vía web en mariaymaria.pe. Precio aproximado: US$1.890.
Sortija de oro amarillo de 18 quilates con zafiro oval como piedra central y dos diamantes ovales a los lados. Precio aproximado: US$4.000. Consíguelo al 940 315 003 o agendando una cita en la tienda física del Jockey Plaza.
Anillo de oro de 18 quilates que destaca por su deslumbrante diamante corte cushion de 1,32 ct. La banda, con un sutil engaste pavé de diamantes, completa la pieza. Precio aproximado: US$15.900. Más información en issefinejewelry.com o al WhatsApp 942 401 302.
Anillo de compromiso en oro amarillo de 18 quilates modelo hidden halo, con diamante natural central GIA de 1,5 ct y diamantes alrededor. Precio: US$15.000. Agenda tu cita en adriajoyas.com o al 989 233 289.
Anillo de compromiso con diseño tradicional de solitario. Cuerpo elaborado en oro amarillo de 18 quilates y montura en oro blanco de 18 quilates con diamante natural de 1,00 ct. Su precio oscila entre los US$2.800 y US$4.000. Agenda una cita vía @rubinosjoyeria.
Anillo de compromiso con forma de gota, rodeadado por un halo de circonias cúbicas que se extienden por el aro, con acabado en oro rosa de 14 quilates. Precio: S/1.275. Puedes encontrarlo en pandoraoficial.com.pe.
Hecho a mano en oro Fairmined de 18 quilates, con un diseño que combina un zafiro baguette rectangular y una esmeralda en corte marquise, rodeados de diamantes y esmeraldas que aportan luz. Disponible en sissai.com y en Sissai Larcomar, a pedido. Precio en tienda.
Anillo de Compromiso en oro blanco de 18 quilates, modelo solitario con diamante central en corte marquise de 2,80 ct en total y diamantes laterales e internos en el aro. Todas las piedras tienen certificado GIA. Disponible en la tienda física de Aldo & Co, en Av. Primavera 785. Precio en tienda.
