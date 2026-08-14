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Resumen

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Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin viven la maternidad con estilo. (Fotos: Instagram)
Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin viven la maternidad con estilo. (Fotos: Instagram)
Por Elida Morillo

¿Existen todavía reglas para vestir durante el embarazo? Hace apenas unos días, Anne Hathaway llegó a la alfombra roja de la premiere de su nueva película, The End of Oak Street, con un look que rápidamente encendió las redes sociales: un top halter celeste de Atelier Prabal Gurung, corto por delante y con una dramática caída posterior, combinado con jeans de tiro muy bajo que dejaban su pancita completamente al descubierto.

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