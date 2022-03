Conforme a los criterios de Saber más

No sé bien cómo explicarlo, pero hay arroces, panes, ensaladas, salsas y otras preparaciones oriundas de Tailandia, Singapur o la India que de alguna manera se sienten tan cercanas como un plato de la Amazonía peruana. Algo en el paladar conecta, se despierta. Es la combinación del agridulce, el cítrico, la hierba y la especia que hacen que todo tenga sentido en la boca (y en el sentimiento) una vez se prueba.

Con Francesca Ferreyros –uno de los talentos femeninos más fulgurantes de los últimos años en la escena local– me pasaba algo gracioso. A veces me daba vergüenza preguntarle qué era exactamente tal o cual mejunje o ingrediente en el menú, así que dejaba que el sabor me sorprenda.

No es mala idea (y de hecho es un gran plan cuando se quiere vivir una buena aventura gastronómica), pero con el paso del tiempo –y la confianza con Francesca– he aprendido que la primera regla sobre Baan es, precisamente, aprender a hacer las preguntas correctas. La carta está llena de términos que no necesariamente conocemos: desde kimchi y distintos tipos –o colores– de curry, hasta goi cuon, chiang mai, massaman o tikka masala.

El espacio no nos permite ahondar aquí en las bases de las cocinas del sudeste asiático, lamentablemente, pero sí nos ayuda a explicar qué viene a ser Baan: es una propuesta urbana y con mucho estilo –el diseño es exquisito y vibrante– donde se encuentran desde wantanes hasta pesca del día en alguna salsa potente, o un manjar blanco con cúrcuma (el postre se llama flor de loto: anótenlo) que hace que la mente vuele un rato. Hay dim sums y spring rolls, y también hay tiraditos con conchas ‘thai’ o tostadas de erizo con atún y curry verde.

Baan es el primer gran proyecto de Francesca Ferreyros, quien ha pasado buena parte de su vida en el extranjero (ha pasado por Bangkok, India, Japón, Singapur, Malasia y Dubái) y es fuera de nuestras fronteras donde pronto estará situado su próximo proyecto. A partir de ahora es imposible perderle el rastro a esta cocinera peruana.

Dumplings de Tikka Masala (salsa especiada y cremosa) rellenos de pollo y tikka masala con yogurt ahumado. Foto: Heroina Estudio.

Ritmo, color y sabor

La coctelería de Baan es un fiel reflejo de lo que pasa en su cocina: cítricos, encurtidos, muchas frutas y definitivamente una buena cuota de técnica definen esta barra. Hay espacio para versiones de autor y propuestas clásicas, con un toque diferente.

En el menú actual, el hilo conductor es la frescura, acorde a la estación veraniega. Abajo, en foto, copa Velvet Summer con vino sauvignon blanc, sake, granada y naranja. Arriba, junto a los dumplings, coctail Tunaroska, a base de vodka, airampo y cítricos amazónicos.

Velvet Summer. Foto: Heroina Estudio.

Más información:

Dirección: Calle Santa Luisa 295, San Isidro.

Contacto: 994-204416

Instagram: @baan.peru

