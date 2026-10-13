El encuentro Belleza con Innovación Sostenible reunirá a especialistas y representantes empresariales para explorar los retos ambientales y tecnológicos del sector.
El encuentro Belleza con Innovación Sostenible reunirá a especialistas y representantes empresariales para explorar los retos ambientales y tecnológicos del sector.
Por Redacción EC

La sostenibilidad está redefiniendo la manera en que las empresas desarrollan sus productos, utilizan los recursos y se relacionan con los consumidores. En este contexto, L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, realizará la primera edición de Belleza con Innovación Sostenible, un encuentro que pondrá sobre la mesa los desafíos y las oportunidades que ofrecen la innovación, la ciencia y la tecnología para transformar la industria de la belleza.

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