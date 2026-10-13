La sostenibilidad está redefiniendo la manera en que las empresas desarrollan sus productos, utilizan los recursos y se relacionan con los consumidores. En este contexto, L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, realizará la primera edición de Belleza con Innovación Sostenible, un encuentro que pondrá sobre la mesa los desafíos y las oportunidades que ofrecen la innovación, la ciencia y la tecnología para transformar la industria de la belleza.

El evento reunirá a representantes del sector empresarial y especialistas de distintas organizaciones para analizar cómo avanzar hacia una industria más sostenible y responsable. Entre los participantes destacan Eduardo Gotuzzo, CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina; Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de L’Oréal Groupe; y representantes de Mercado Libre, InRetail, World Vision Perú y Perú Sostenible, entre otros.

Cuándo y dónde será el evento

El encuentro se realizará este martes 13 de octubre, a partir de las 8:30 a.m., en el Hotel Westin Lima. La agenda de sostenibilidad e innovación tendrá continuidad al día siguiente, el 14 de octubre, cuando Lima sea sede de la premiación regional 2026 del programa L’Oréal-UNESCO Para las Mujeres en la Ciencia. En esta edición serán reconocidas una científica peruana, una ecuatoriana y una colombiana.

Creado en 1998, este programa busca reconocer y apoyar el talento científico femenino. Desde su lanzamiento, ha distinguido a más de 4.700 mujeres, entre laureadas y becarias de doctorado y posdoctorado, a través de 52 programas nacionales y regionales en más de 140 países.

La realización de ambos encuentros en Lima permitirá destacar el papel de la sostenibilidad, la ciencia, la innovación y el talento en la transformación de la industria de la belleza, así como su potencial para contribuir al desarrollo de la sociedad.

Compromisos hacia 2030

La sostenibilidad ocupa un lugar estratégico en L’Oréal Groupe. A través de su programa L’Oréal por el Futuro, la compañía trabaja en cuatro ámbitos principales: la transición climática, la protección de la biodiversidad, la circularidad y el apoyo a las comunidades.

Entre sus metas para 2030 figuran los siguientes compromisos:

Alcanzar el 100 % de energía renovable en sus operaciones.

Lograr que al menos el 90 % de los materiales utilizados en fórmulas y envases sean de origen biológico.

Reutilizar el 100 % del agua en sus procesos industriales.

Reducir en un 50 % el uso de plástico virgen.

Conseguir que el 50 % de los materiales de sus envases provenga de fuentes recicladas o biológicas.

La dimensión social también forma parte de esta estrategia. Una de las iniciativas del grupo es Belleza por un Futuro, un programa que busca promover la autonomía económica mediante la capacitación en técnicas de belleza. En el Perú, más de 1.285 mujeres se han beneficiado de esta iniciativa desde su implementación en 2022.

A estas acciones se suman otras iniciativas de sus marcas, como Stand Up, de L’Oréal Paris; Salva tu Piel; y Fight With Care, de La Roche-Posay, que forman parte de sus esfuerzos por generar un impacto positivo en las personas y las comunidades.

Ciencia, tecnología e innovación para transformar la belleza

La compañía cuenta con 22 centros de investigación y más de 4.000 profesionales dedicados a Research & Innovation, una estructura que respalda el desarrollo de productos y tecnologías para el sector. Esta apuesta también se refleja en su enfoque Beauty Tech, que incorpora inteligencia artificial, análisis de datos y herramientas digitales para transformar la experiencia de los consumidores.

La innovación, además, se extiende a la publicidad digital. En este ámbito, L’Oréal Groupe trabaja en la medición de la huella ambiental de sus anuncios, considerando el impacto asociado a los servidores, las redes y los centros de datos necesarios para su difusión.

Para avanzar en esta tarea, la compañía se ha aliado con IMPACT+, plataforma que permite medir el impacto ambiental de las campañas publicitarias digitales. Asimismo, emplea inteligencia artificial para optimizar sus acciones de comunicación y adaptar los estímulos publicitarios a las características de cada audiencia.

Con estas herramientas, busca reducir el desperdicio de pauta y evitar la producción de piezas publicitarias innecesarias, integrando criterios de eficiencia en sus estrategias digitales.

Para L’Oréal Groupe, la sostenibilidad va más allá de reducir el impacto ambiental de sus operaciones. También implica contribuir al bienestar de las personas y las comunidades mediante iniciativas que promuevan una industria de la belleza más inclusiva, sostenible y responsable.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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