Somos seres humanos imperfectos y como tales, nuestro primer impulso será siempre tratar de encontrar el camino fácil, el atajo, el truco o, como diríamos los peruanos: “dame las fijas”, cuando se trata de ir directo a la información clave.

En la era de la conciencia ‘fitness’, la vida saludable y el amor al deporte, son muchos los que sueñan con esa gran transformación. Si bien el mundo ha cambiado, nuestro ‘mindset’ aún no tanto.

Según la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM, por sus siglas en inglés), la flexibilidad relativa se da cuando el cuerpo elige la vía de menor resistencia durante el movimiento. Esto puede provocar desequilibrios musculares y lesiones.

Esa “flexibilidad relativa”, esa búsqueda del camino corto y fácil, es justamente el mejor ejemplo de cómo el deporte revela nuestro carácter y nos regala grandes aprendizajes para la vida.

No podemos negar que la ciencia hoy nos da opciones, pero ese ‘mindset’ nos hace pensar que tratamientos estéticos o medicinas mágicas nos transformarán. Y sí; quizás lo hagan de modo temporal en cuanto al físico, pero ustedes y yo sabemos que lo más importante, y la mejor forma de generar cambios sostenidos, es sin duda trabajar en la mente, en nuestros hábitos y en la persona que somos. Tanto cuando ponemos la cabeza sobre la almohada como cuando empezamos un nuevo día. En simple: el que quiere celeste, que le cueste.

Respondiendo a la pregunta que bautiza mi columna de hoy, aquí te dejo las siguientes verdades y mis mejores hojas de ruta para la vida.

En primer lugar, el mejor atajo es aceptar que no hay atajos. Tomar cuanto antes el camino largo, consistente y de más esfuerzo será la manera más rápida de llegar. En segundo lugar, hay que estar alerta a los mensajes de nuestra cabeza y tomar el mando: la calidad no es negociable. Si se siente fácil, es probable que los cambios no sean importantes o sostenibles. Finalmente, debemos tomar conciencia de que lo más nos cuesta, más lo valoramos y conservamos por más tiempo.

Pensar en atajos es pensar en un punto de llegada. Disfrutemos el camino, es ahí donde se encuentran las mejores aventuras. Es ahí donde te esperan las que serán las personas importantes de tu vida. Es ahí donde te encuentras a ti mismo. //