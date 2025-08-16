Más allá del entrenamiento de fuerza: las habilidades que necesitamos para una vida plena

En la era de las redes sociales, el mensaje parece claro: debemos entrenar fuerza. Y aunque no es un mal consejo, enfocarse solo en levantar más peso o marcar músculos no es suficiente para vivir una vida plena y activa.

La preparación física va más allá de la fuerza bruta. El verdadero objetivo no es ser “fuertes”, sino tener cuerpos funcionales, capaces de responder a los retos de la vida diaria. Para ello, necesitamos desarrollar otras capacidades igual de importantes:

Movilidad y flexibilidad: mover nuestras articulaciones en todo su rango sin dolor.

Agilidad: cambiar de dirección y posición de forma rápida y eficiente.

Capacidad de reacción: responder de manera adecuada y veloz a un estímulo.

Un entrenamiento integral debería incluir todas estas habilidades. En mi caso, una semana ideal combina fuerza, running, HIIT y yoga. No se trata de seguir una fórmula rígida, sino de encontrar actividades que disfrutemos e integrarlas a la rutina.

Como diría mi abuela: “más vale maña que fuerza”. Y esta idea no aplica solo a los adultos. Los niños también necesitan moverse, explorar y desarrollar estas capacidades. Jugar, correr o trepar no solo construye músculos, también fortalece la resiliencia, la tolerancia a la frustración y el trabajo en equipo.

Así que la próxima vez que veas un consejo sobre entrenar fuerza, recuerda que el objetivo final no es solo levantar más peso o tener un cuerpo definido. El verdadero premio es construir un cuerpo funcional, libre y capaz de sostener la vida que queremos vivir.

Entrena con propósito. Entrena para la vida.