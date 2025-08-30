Nuestro cerebro, el órgano que más energía consume

Escucha la noticia
El cerebro, aunque pequeño, consume gran cantidad de energía. Representa solo el 2% de nuestro peso, pero gasta entre el 20% y 25% de la glucosa disponible en reposo. Una cuarta parte de lo que comemos va directamente a alimentarlo, ya que nunca descansa.
Incluso sin tareas específicas requiere entre 120 y 130 gramos de glucosa al día, y bajo exigencia puede superar los 150. Como no almacena glucosa, necesita un flujo constante desde la sangre. Por eso, la calidad de nuestra alimentación y descanso determina cómo pensamos, sentimos y reaccionamos. La energía disponible en momentos de crisis depende de la higiene de nuestra rutina diaria.
El estrés crónico puede elevar la demanda de glucosa hasta un 30%, las emociones intensas entre 15% y 35%, el aprendizaje un 25%, y deportes de combate como el kickboxing hasta un 50%, al combinar esfuerzo físico, cognitivo y emocional.
¿Qué hacer en la vida diaria?
- Alimentación: elegir carbohidratos de calidad (avena, quinua, camote o arroz integral) ayuda a mantener niveles de glucosa estables. El cerebro no funciona con picos y bajones.
- Movimiento: entrenar fortalece músculos y oxigena la mente, mejorando el uso de la glucosa y la memoria.
- Mindset: manejar el estrés y practicar respiración consciente evita un gasto excesivo de energía mental.
- Comunidad y descanso: rodearnos de personas positivas, dormir bien e hidratarnos adecuadamente, incluyendo electrolitos, aligera la carga cerebral.
Una buena alimentación e hidratación optimizan cada célula, especialmente las del cerebro. Antes de entrenar, rendir un examen o enfrentar una reunión, elige carbohidratos complejos, proteína y grasas saludables. Tras el esfuerzo, repón energía, descansa e hidrátate. Ante un día estresante, lleva snacks nutritivos.
El cerebro es nuestro órgano más hambriento. Cuidarlo es un acto de amor propio que se traduce en claridad, rendimiento y mejores decisiones. //
