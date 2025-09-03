Bridget, la hija del reconocido chef Rafael Osterling: estudió Derecho por tradición familiar, pero encontró su camino en la moda

Desde que tiene memoria, Bridget Osterling ha encontrado en el arte y la moda una manera de expresarse. “De chica siempre me encantaba bailar, pintar, dibujar. Era mi forma de conectarme y sentirme feliz”, recuerda. Esa sensibilidad, sumada a la influencia de su madre —modelo en los noventa—, la llevó a posar frente a las cámaras con naturalidad desde muy temprano. A los 11 años recuerda haber tenido su primer ‘book’ y a los 13 se inició oficialmente en el modelaje.

Aunque su formación académica tomó un rumbo distinto —estudió Derecho siguiendo la tradición familiar, como su padre, el chef Rafael Osterling—, la creatividad nunca dejó de marcar su camino. “Estaba entre diseño de modas y derecho, pero elegí derecho como base. Hoy agradezco esa decisión porque me formó como persona y me dio una estructura”, confiesa. Sin embargo, su esencia artística siempre encontró la manera de florecer.

Bridget revela que su padre es su principal fan. “Me apoya en todo lo que hago, y siempre me hace saber lo orgulloso que está de mí”, comenta. (Foto: IG @bridgetosterling)

En 2023, junto a su prima Romina Osterling, decidió abrir en Lima una tienda con piezas de segunda y vintage que funciona como un lugar de encuentro para la moda y el arte. Bautizada como Wolf’N Honey (@wolfnhoney en Instagram), allí conviven piezas únicas traídas de Londres, Nueva York, Italia, Argentina o Brasil, con joyas, accesorios y hasta objetos de cerámica de artistas locales. “Uno de nuestros objetivos es ser vitrina de talentos peruanos. Que más personas puedan conocerlos y adquirir sus piezas”, precisa Osterling.

En un futuro cercano, Bridget espera que el espacio de Wolf ’N Honey también funcione como galería, un punto de encuentro completo para celebrar el arte y la moda. “Estamos trabajando en ello. Pero desde ya los artistas interesados pueden escribirnos vía redes para establecer una red de contactos. Es un sueño que creemos funcionará muy bien”, añade la modelo.

Sobre abrirse paso en el universo de la moda local con un estilo desenfadado y único, Bridget comenta que, justamente, espacios como Wolf ’N Honey invitan a más personas a probar o arriesgarse con piezas diferentes. “Queremos motivar a la gente a expresarse con libertad a través de la ropa. Yo creo que el estilo tiene el poder de potenciar tu confianza, tu autenticidad”, afirma.

“Desde niña siempre me gustó estar frente al lente. Mi mamá me tomaba fotos, me llevaba a modelar con ella”, dice Bridget, sobre su madre, la exmodelo Jessica Venegas. (Foto: IG @bridgetosterling)

La tienda —que, de momento, opera con citas agendadas por IG y atiende miércoles, sábados y domingos— nació con un espíritu claro: promover el consumo consciente y darle una segunda vida a prendas con historia. “Cada pieza que traemos cuenta algo. Eso le da un valor único que no encuentras en el ‘fast fashion’”, explica Bridget.

Paralelamente, la diseñadora también tuvo su propia marca de ropa, Lovue, hoy en pausa por nuevos proyectos personales. “La esencia de la marca soy yo, y ahora siento que necesito darle un respiro para que evolucione conmigo. Pero crear siempre será necesario para mí: diseñar, dibujar, hacer joyas, producir contenido”, dice, sobre ese proyecto al que espera volver.

Con un estilo que ella define como moderno, minimalista y de vez en cuando juguetón, Bridget Osterling busca abrir camino sobre una moda que se entiende como un reflejo honesto de la identidad. “El estilo no es eso que llevas, sino cómo te sientes al usarlo”, asegura. //