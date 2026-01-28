¿Tensiones al estilo Beckham? Cómo construir una relación sana cuando hay fricciones con tu familia política

Por Milenka Duarte

Desde fuera, parecía una postal perfecta: Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria Beckham, una de las parejas más icónicas del mundo, se casaba en 2022 con la actriz estadounidense Nicola Peltz en una boda de lujo que acaparó los titulares. Sin embargo, detrás de las imágenes cuidadosamente curadas y las sonrisas ensayadas, algo empezó a tensarse. Con el tiempo, lo que parecía un simple rumor familiar terminó convirtiéndose en un escándalo público, cuando el mayor del clan Beckham acusó a sus padres, a través de un comunicado en redes sociales, de controlar las narrativas mediáticas e interferir en su relación.

