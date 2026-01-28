¿Tensiones al estilo Beckham? Cómo construir una relación sana cuando hay fricciones con tu familia política

Desde fuera, parecía una postal perfecta: Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria Beckham, una de las parejas más icónicas del mundo, se casaba en 2022 con la actriz estadounidense Nicola Peltz en una boda de lujo que acaparó los titulares. Sin embargo, detrás de las imágenes cuidadosamente curadas y las sonrisas ensayadas, algo empezó a tensarse. Con el tiempo, lo que parecía un simple rumor familiar terminó convirtiéndose en un escándalo público, cuando el mayor del clan Beckham acusó a sus padres, a través de un comunicado en redes sociales, de controlar las narrativas mediáticas e interferir en su relación.

En el centro del conflicto quedó Nicola. Para muchos, no solo como la “esposa de Brooklyn”, sino como la figura que encarna una experiencia tan común como compleja: la de quien siente que nunca termina de encajar en su familia política. Comentarios sutiles, silencios incómodos, lealtades implícitas y expectativas no dichas que, aunque no siempre derivan en una confrontación abierta, van desgastando el vínculo poco a poco. Porque—nos guste o no—cuando una pareja se forma, no solo se unen dos personas, sino que también se cruzan historias, roles, tradiciones y jerarquías familiares que no siempre están dispuestas transformarse.

Más allá del brillo mediático que rodea a la familia Beckham, este episodio ha expuesto una verdad universal: ni la fama, ni el dinero, ni el amor pueden blindar a una pareja de las dinámicas familiares complejas. Por eso, este caso no es solo una historia más de celebridades, sino un espejo amplificado de lo que viven muchas personas en silencio cuando la relación con la familia política se convierte en una fuente constante de tensión emocional.

¿Por qué la familia política nos remueve tanto emocionalmente?

La intensidad emocional que despierta la familia política radica en su naturaleza paradójica: representa un compromiso profundo que aceptamos por amor a la pareja, pero sin haber elegido individualmente a cada uno de sus integrantes. Como explicó Gabriela Cossi, psicóloga de Clínica Internacional a la web de la revista "Somos“, se trata de una relación en la que confluyen historias familiares distintas, con valores, creencias, estilos de crianza y formas de comunicarse que no siempre coinciden.

“Muchas veces existen expectativas poco claras sobre los roles —qué se espera de una nuera, un yerno o incluso de los suegros—y una sensación de derecho a opinar o influir en las decisiones de la pareja. Por eso, cuando los límites no están bien definidos ni conversados dentro de la relación, la tensión aparece inevitablemente”, expresó.

A este escenario se suma la identidad personal como un factor clave. Según Amavelia Morales, psicóloga y psicoterapeuta de CEDIP, quienes poseen una identidad independiente o límites internos definidos suelen experimentar mayor incomodidad cuando la familia política intenta involucrarse intensamente en la vida de la pareja.

La familia política puede activar miedos profundos: no encajar, no ser prioridad o sentir que el espacio de la pareja está en juego.

Asimismo, la psicóloga Lizbeth Cuevas señaló que el malestar con la familia política también surge cuando se instala una dinámica de competencia: quién es más importante, a quién se prioriza o cuánto “amor” se demuestra a la pareja en función de esas elecciones. Estas tensiones suelen verse agravadas cuando existen heridas no resueltas de la propia familia de origen o cuando no se comparte una misma idea de lo que significa “ser familia”.

Otro de los factores más sensibles —según Cossi—es la sensación de amenaza emocional, ya que la relación con la familia política puede activar el miedo a no ser la prioridad o a ser desplazado por la familia de origen de la pareja. Básicamente, esta vivencia no se limita a los celos, sino que toca necesidades profundas de pertenencia, seguridad y reconocimiento, y puede reactivar experiencias tempranas de rechazo o desplazamiento, afectando la autoestima y el clima de la relación.

Además, la forma en que cada persona se vincula con sus suegros está profundamente influenciada por los roles familiares aprendidos en su propio sistema familiar. “Quienes crecieron ocupando lugares como el mediador, el cuidador o el hijo que se adapta para evitar conflictos tienden a reproducir esos patrones de manera inconsciente, interpretando gestos o comentarios de la familia política desde ese lugar”, aseguró la psicóloga de Clínica Internacional.

Por ello, es normal experimentar rechazo, enojo o distancia incluso sin que exista un conflicto grave. Muchas veces no hay un hecho puntual, sino una acumulación de pequeñas incomodidades o una sensación persistente de no encajar, que conecta no solo con lo que ocurre en el presente, sino también con la propia historia emocional.

Cuando el esfuerzo por encajar empieza a desgastar

Aunque el deseo de pertenencia suele nacer de una intención conciliadora, ese esfuerzo puede volverse contraproducente cuando implica renunciar a la propia autenticidad. Para Héctor Lazo, psicólogo de Clínica Sanna El Golf, uno de los errores más comunes es la sobre-adaptación: callar lo que molesta, forzarse a agradar o ceder constantemente para evitar tensiones.

A esto se suma la idealización de cómo “debería” ser la familia política y, cuando esta no coincide con la realidad, aparecen la frustración, el resentimiento, la decepción y una serie de conflictos silenciosos que, con el tiempo, suelen intensificarse. En muchos casos, como refirió Morales, también entran en juego expectativas rígidas sobre roles familiares o responsabilidades domésticas que nunca fueron conversadas dentro de la pareja, generando malestar y sensación de injusticia.

El problema se agrava cuando estas dinámicas empiezan a afectar el bienestar emocional. La psicóloga Gabriela Cossi advirtió que señales como sentir ansiedad antes de ver a la familia política, recibir comentarios constantes que incomodan, críticas disfrazadas de consejos, falta de respeto a las decisiones de la pareja o intentos de manipulación emocional, son indicios claros de que la relación ya no es sana.

También es preocupante cuando, después de cada encuentro, una persona se siente desvalorizada, desplazada o emocionalmente agotada, o cuando el tema de la familia política se convierte en una fuente recurrente de discusiones dentro de la pareja. En estos casos, el costo emocional de “encajar” empieza a ser demasiado alto.

Intentar agradar a toda costa suele tener un costo emocional alto: ansiedad, desgaste y una sensación persistente de perderse a uno mismo.

“Es fundamental distinguir entre la incomodidad adaptativa y el conflicto estructural en el entorno familiar. Mientras que la primera es una fricción natural y transitoria que se disuelve con el tiempo y el conocimiento mutuo sin erosionar a la pareja, el segundo se manifiesta como una dinámica dañina y persistente. Cuando el malestar sobrevive al diálogo y al establecimiento de límites, el problema deja de ser un simple proceso de ajuste para convertirse en una situación sistémica que requiere de una intervención consciente e incluso un acompañamiento profesional”, destacó Lazo.

La familia política como un conflicto de pareja

Cuando estas tensiones no se manejan adecuadamente, suelen trasladarse a la relación de pareja. Como explicó la psicóloga Antonella Galli, de la Clínica Ricardo Palma, cada persona tiene la responsabilidad de mediar con su propia familia de origen y, al mismo tiempo, de proteger a su pareja. Cuando esto no ocurre —por ejemplo, cuando no se ponen límites claros o se deja sola a la pareja frente a situaciones incómodas—, el conflicto deja de ser externo y se instala dentro de la relación.

“Estos conflictos suelen intensificarse en la pareja porque tocan fibras emocionales profundas. Entran en juego temas como la lealtad, el apoyo y la pertenencia. Si una persona siente que su pareja no la defiende o no la prioriza, la herida ya no está vinculada a la familia política, sino al vínculo de pareja”, indicó Cossi.

En esta misma línea, Lizbeth Cueva afirmó que como la familia representa historia, crianza, amor y agradecimiento, cuando surgen tensiones cada integrante tiende a defender no solo a las personas, sino todo lo que ha vivido dentro de ese sistema, incluso con sus errores. Esto puede activar conflictos de lealtades que generan culpa, enojo o incomprensión.

¿Cómo proteger la relación sin romper con la familia?

Límites sanos

Uno de los pilares para lograr este equilibrio es aprender a poner límites sanos. De acuerdo con Gabriela Cossi, establecer límites con la familia política implica definir con claridad qué es aceptable y qué no, comunicándolo de manera firme, pero respetuosa, sin atacar ni culpabilizar.

“Cuando los límites son claros y consistentes, no dañan la relación familiar, por el contrario, previenen conflictos mayores y fortalecen el vínculo de pareja. No se trata de pelear, sino de cuidar el espacio de la pareja”.

Acuerdos de pareja

Los límites funcionan mejor cuando la pareja está alineada. En ese sentido, Galli mencionó que cada pareja construye su propio “contrato”, con acuerdos básicos sobre decisiones económicas, familiares, laborales y de tiempo libre. Estos acuerdos permiten no repetir patrones de la familia de origen y crear una dinámica propia y más funcional.

Además, cuando la pareja tiene criterios más claros, resulta más sencillo responder de manera coherente frente a presiones externas y sostener una postura común sin generar tensiones internas.

Poner límites y, a veces, tomar distancia no significa romper vínculos, sino cuidar la relación de pareja y el bienestar emocional.

Conversaciones al inicio de la relación

Para que estos acuerdos existan, es clave hablar de ciertos temas desde las primeras etapas de la relación. Para Cossi es fundamental conversar sobre el lugar que ocupará la familia de origen, las prioridades como pareja, la forma de tomar decisiones frente a terceros y las expectativas en torno a lealtades, apoyo y manejo de conflictos.

“Estas conversaciones tempranas ayudan a prevenir malentendidos y a construir una alianza de pareja clara y sólida frente a la familia política”.

Herramientas prácticas

Conversar regularmente en pareja, definir los límites por escrito o incluso ensayar respuestas ante situaciones incómodas son prácticas que fortalecen el vínculo.

También es importante reconocer qué situaciones generan mayor malestar emocional y trabajar esas reacciones a nivel personal. Alinear este trabajo interno con la pareja— entendida como un equipo—es clave para construir vínculos familiares más sanos.

Regular las emociones

El autocuidado emocional también cumple un rol central. Para la psicóloga de la Clínica Ricardo Palma realizar ejercicio, practicar técnicas de relajación, escuchar música, tener hobbies y conversar con la pareja ayuda a no desbordarse emocionalmente. Incluso, si una persona atraviesa por un momento difícil, puede ser preferible postergar una visita familiar antes que exponerse a un conflicto innecesario.

Mantener el vínculo sin invadir

Proteger la relación de pareja no significa cortar el lazo afectivo con la familia. Por eso, Lizbeth Cueva subrayó la importancia de mantener gestos de cercanía: compartir momentos en familia, llamar con regularidad para interesarse por su bienestar, enviar pequeños detalles, estar presentes en fechas importantes y no descuidar el contacto físico, como un abrazo.

“Incluir a los suegros en fotos familiares o celebraciones también refuerza el vínculo y transmite afecto, algo especialmente significativo en el caso de los adultos mayores”.

Cuando ya lo intentaste todo y no funciona

Cuando el esfuerzo por encajar o mejorar la relación con la familia política no da resultados, llega un punto en el que insistir puede convertirse en una fuente constante de desgaste emocional. En ese escenario, aceptar lo que no se puede cambiar no es un acto de rendición, sino el inicio del autocuidado.

“No siempre es posible agradar a todos, por lo que el valor personal no depende de esa aprobación. Persistir en buscar aceptación puede alimentar comparaciones innecesarias y una sensación permanente de insuficiencia. Comprender que el vínculo de pareja y el familiar cumplen roles distintos, nos permite dejar de competir y nos ayuda a reducir la carga emocional”, sostuvo Cossi.

Por otro lado, Cueva advirtió que muchas personas sienten haberlo “intentado todo”, pero lo hacen desde creencias rígidas sobre cómo debería ser una familia. Estas ideas limitan la capacidad de encontrar nuevas soluciones. En estos casos, la ayuda profesional de un psicólogo o psicoterapeuta aporta una mirada objetiva y una serie de herramientas para redefinir las estrategias.

Finalmente, es importante reorganizar las prioridades: el hogar debe ser el principal refugio emocional. “Centrar la energía en la pareja, los hijos y el bienestar del núcleo familiar es vital para preservar la estabilidad. Cumplir con lo necesario respecto a la familia política —mantener el respeto y asistir con calma a eventos relevantes— puede ser suficiente cuando el vínculo no es cercano, sin que ello implique culpa o conflicto. A veces, una relación sana no es la que se fuerza, sino la que se redefine con respeto”, concluyó Antonella Galli.