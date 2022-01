Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los rituales a los que más fe le tengo en estas fechas es empezar el primer día del calendario con una comida abundante, atractiva; food porn en toda la regla. Lo tomo como señal de buen augurio y me aseguro siempre de buscar sitios que no solo me sorprendan (y tal vez puedan curar alguna que otra resaca), sino que también me inspiren con su buena vibra.

Francesco de Sanctis y Thalía Talavera cumplen con todos esos requisitos de sobra. Desde que abrieron Síbaris en 2013 (un espacio de cocina creativa que se ha ido transformando con los años) su crecimiento ha sido ejemplar y la pandemia no fue la excepción, gracias a sus hamburguesas por delivery. Él se encarga de la cocina y ella de la barra, y juntos forman una de las duplas más entrañables de la gastronomía peruana. Ir a visitarlos siempre es sentirse como en casa.

La carta es amplia e incluye toda clase de antojos, empezando por un plato del día (que no puede faltar en la jornada de muchos comensales del barrio), hasta llegar a los arroces y menestras con toque de autor, donde Francesco se luce como nadie. Es su propuesta de brunch, sin embargo, lo que se ha convertido en su sello. Solo funciona durante el fin de semana; se alimenta de influencias tanto criollas como estadounidenses y británicas; y las porciones nunca decepcionan.

Huevos Benedictinos con salsa holandesa y tocino crocante.

Encontramos platos bien servidos y precios asequibles, que definen un menú cercano, fácil de entender y fácil de saborear. Algunos se han mantenido desde el principio, como el Full Monty, una contundente combinación de frejoles, tostadas, tomates, salchicha y otros ingredientes –una versión local del english breakfast– y otras han ido entrando recientemente, como el pudding de avena y los sánguches de chicharrón o salchicha huachana.

Los platos salen desde S/ 14 y hay un menú personal de S/ 69 que incluye entrada, fondo, postre y bebida –en porciones personales– como para no quedarse con las ganas. Esa última también es una buena filosofía para aplicar este 2022, dentro y fuera de la mesa.

Coctelería al mediodía

Uno de los grandes atractivos de este concepto gastronómico está en el menú de cocteles creados para maridar sánguches, huevos, panqueques y otros bocados contundentes y -usualmente- especiados. la clave está en que sean refrescantes.

Mimosas, aperol spritz, gin & tonics y mezclas afrutadas son clásicos de esta experiencia. sin embargo, la barra de síbaris tiene novedades que podrían ser interesantes, especialmente aquellas con destilados peruanos como matacuy y caña.

Bramble de ciruela y pisco, creación de Thalía Talavera.

Dirección: Jirón 28 de Julio, 206 B, Barranco

Contacto: 953-342898

Instagram: @sibarisbarrancom

