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Resumen

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La detección temprana del cáncer es fundamental. Por eso es importante estar atenta a bultos extraños, alteraciones en la piel o secreciones inusuales. (Foto: iStock)
La detección temprana del cáncer es fundamental. Por eso es importante estar atenta a bultos extraños, alteraciones en la piel o secreciones inusuales. (Foto: iStock)
/ stefanamer
Por Maca Bustamante

Cada 19 de octubre nos vestimos de rosa, compartimos mensajes de concientización y recordamos la importancia de la prevención del cáncer de mama. Pero más allá de los lazos, las campañas y las publicaciones en redes sociales, hay una conversación que necesitamos tener: ¿qué podemos hacer realmente para cuidar nuestra salud mamaria?

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