icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV ha puesto el foco en una enfermedad que puede avanzar sin dar señales. Su caso abre interrogantes sobre la detección temprana, el tratamiento y el pronóstico. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV ha puesto el foco en una enfermedad que puede avanzar sin dar señales. Su caso abre interrogantes sobre la detección temprana, el tratamiento y el pronóstico. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Milenka Duarte

A menos de un mes de la histórica visita del papa León XIV al Perú, la noticia sobre su salud ha generado preocupación entre los fieles de todo el mundo. Este martes 13 de octubre, el Vaticano confirmó que el pontífice fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, tras someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado durante una evaluación médica previa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.