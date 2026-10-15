A menos de un mes de la histórica visita del papa León XIV al Perú, la noticia sobre su salud ha generado preocupación entre los fieles de todo el mundo. Este martes 13 de octubre, el Vaticano confirmó que el pontífice fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, tras someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado durante una evaluación médica previa.

En un comunicado oficial, la Santa Sede informó que, para retirar el tumor, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico realizado durante la operación confirmó la presencia del cáncer, algo que ya se sospechaba en los estudios preoperatorios.

Según el informe médico, la intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, tras lo cual el Santo Padre permaneció en observación antes de regresar a su habitación.

La hospitalización también ha obligado a modificar su agenda, pues el Vaticano canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre. Sin embargo, mientras el Papa se recupera de la intervención, persisten interrogantes que van más allá del resultado inmediato de la cirugía: ¿qué implica realmente un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y de qué depende que la extirpación del tumor sea suficiente para tratar la enfermedad?

De un nódulo pulmonar a un diagnóstico de cáncer

El hallazgo de un nódulo pulmonar no es, por sí mismo, sinónimo de cáncer. Se trata de una pequeña opacidad que puede observarse en una radiografía o, con mayor precisión, en una tomografía de tórax. Como explicó a Somos la neumóloga Fátima Ortega, de la Clínica Ricardo Palma, estas formaciones miden hasta tres centímetros, por lo que cuando superan ese tamaño, se consideran masas pulmonares y requieren una evaluación más exhaustiva.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía que concluyó sin complicaciones.

De hecho, la mayoría de los nódulos detectados son benignos. “Entre el 90% y 95% corresponden a lesiones no cancerosas, muchas veces relacionadas con secuelas de infecciones previas, tuberculosis, procesos inflamatorios o cicatrices antiguas”, precisó el doctor José Vera, cirujano oncólogo subespecialista en tórax de la Clínica Internacional.

Sin embargo, existen características que pueden despertar sospechas más allá de su tamaño. Los nódulos que crecen, cambian de forma o presentan bordes irregulares o espiculados exigen mayor atención. A estos indicios, la doctora Ortega añadió factores como la densidad, las calcificaciones, la localización y el número de lesiones presentes, aunque insistió en que ningún hallazgo debe interpretarse de manera aislada. “No es lo mismo un nódulo en un paciente con alta carga tabáquica que en un paciente que no fuma”.

Por ello, aunque las imágenes permiten estimar el riesgo, no siempre establecen con certeza la naturaleza de la lesión. Dependiendo de sus características y de los antecedentes del paciente, pueden requerirse controles tomográficos, una biopsia u otros estudios.

Cuando se confirma la presencia de cáncer, identificar el tipo de tumor resulta fundamental. El adenocarcinoma, diagnosticado al papa León XIV, pertenece al grupo de cáncer de pulmón de células no pequeñas y suele originarse en células con características glandulares, generalmente ubicadas en las zonas periféricas del pulmón.

De acuerdo con Luis Mas, oncólogo médico y líder de la Unidad de Tumores de Pulmón de Oncosalud, se trata del subtipo histológico más frecuente, al punto que en el Perú representa cerca del 80% de los casos.

Y si bien el tabaquismo continúa siendo un factor de riesgo importante para su desarrollo, esta neoplasia también puede desarrollarse en personas que nunca han fumado, ya que entre otros desencadenantes asociados se encuentran: la exposición al humo de segunda mano, la contaminación atmosférica y determinadas sustancias nocivas presentes en entornos laborales.

Un cáncer que puede avanzar sin dar señales

La posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón sin haber fumado no es la única característica que puede sorprender. Esta enfermedad puede avanzar durante un tiempo sin provocar molestias evidentes, lo que dificulta su detección temprana y contribuye a su elevada mortalidad.

Encontrar un nódulo pulmonar no significa necesariamente tener cáncer. Su tamaño, forma y evolución, junto con los antecedentes del paciente, ayudan a determinar cuándo una lesión requiere mayor atención.

Su impacto global es considerable, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se registraron aproximadamente 2,5 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes por cáncer de pulmón en el mundo, convirtiéndose en la principal causa de fallecimiento por cáncer.

En el Perú, el doctor Mas señaló que se registran aproximadamente nueve casos por cada 100.000 habitantes, con una distribución similar entre hombres y mujeres. A ello se suma una realidad preocupante: cerca del 80% de los pacientes peruanos recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

“El cáncer de pulmón puede crecer durante un tiempo sin producir molestias porque el tejido pulmonar no siempre genera dolor, sobre todo si el tumor es menor a 3 centímetros. Además, un tumor pequeño puede no obstruir las vías respiratorias ni afectar de manera significativa la función del pulmón. Por eso, muchas lesiones se descubren de manera incidental, durante estudios solicitados por otros motivos”, aseguró José Vera.

Además, cuando aparecen síntomas, tampoco suelen ser exclusivos del cáncer. La neumóloga advirtió que una tos persistente, dificultad para respirar o presencia de sangre al toser requieren evaluación médica, al igual que la pérdida de peso inexplicable, la falta de apetito o el cansancio prolongado. “Todo síntoma respiratorio que sea insidioso y persistente tiene que ser evaluado por un especialista”, enfatizó.

Precisamente porque esperar a que aparezcan molestias puede retrasar el diagnóstico, existe la tomografía de tórax de baja dosis, una prueba de detección temprana dirigida a personas con alto riesgo. Las guías médicas contemplan su realización anual entre los 50 y 80 años en quienes acumulan al menos 20 paquetes-año de tabaquismo y fuman actualmente o dejaron de hacerlo hace menos de 15 años.

¿Por qué fue necesario extirpar un lóbulo del pulmón?

El procedimiento realizado al papa León XIV planteó una pregunta inevitable: ¿por qué retirarle un lóbulo completo del pulmón y no únicamente el nódulo donde se encontraba el tumor? La explicación radica en que una cirugía oncológica no busca solamente eliminar la lesión visible, sino también conseguir márgenes adecuados de tejido sano para reducir la posibilidad de dejar enfermedad residual.

Como explicó el cirujano oncólogo, la lobectomía consiste en extirpar uno de los lóbulos pulmonares y evaluar los ganglios linfáticos cercanos para determinar si existen indicios de propagación del cáncer.

El cáncer de pulmón puede desarrollarse durante un tiempo sin provocar molestias evidentes. Por eso, evaluar la necesidad de pruebas de detección temprana resulta fundamental. / Anna Bizon

Sin embargo, no todos los pacientes necesitan una resección tan amplia. En determinados tumores pequeños y localizados, especialmente aquellos de hasta dos centímetros, pueden considerarse procedimientos más conservadores, como la segmentectomía o la resección en cuña, dependiendo de la ubicación del tumor y las condiciones del paciente.

En algunos casos, la decisión en el quirófano se apoya en una biopsia intraoperatoria. La Dra. Fátima Ortega mencionó que se puede enviar una muestra del nódulo al anatomopatólogo mientras el paciente permanece en sala de operaciones, obteniendo una evaluación inmediata que orienta los pasos a seguir.

Hoy en día, muchas de estas intervenciones se realizan mediante técnicas mínimamente invasivas—como la videotoracoscopia usada con el Papa o la cirugía robótica—, las cuales permiten trabajar mediante pequeñas incisiones, reduciendo el dolor posoperatorio y favoreciendo una pronta recuperación.

Pero retirar una parte del pulmón también exige calcular cuánto afectará la respiración del paciente. La neumóloga indicó que, antes de operar, se efectúan pruebas de función pulmonar como la espirometría y la medición de la capacidad de difusión. “No lo puedes dejar con una capacidad tan limitada que no le permita tener calidad de vida”, subrayó.

A ello se suma, especialmente en adultos mayores, la evaluación cardiovascular, el estado nutricional y las enfermedades preexistentes. Aunque pueden surgir complicaciones como neumonía, infecciones o una disminución de la capacidad respiratoria, la rehabilitación pulmonar—mediante ejercicios respiratorios y actividad física progresiva—favorece la recuperación de la autonomía y la adaptación del organismo.

¿Qué ocurre después de retirar el tumor?

Extirpar una lesión pulmonar no significa necesariamente que el tratamiento haya terminado. Aunque la cirugía puede tener una intención curativa cuando el cáncer está localizado, todavía es indispensable analizar el tejido retirado para determinar si existen factores que incremente el riesgo de recaída.

“El estudio anatomopatológico permite comprobar si los márgenes quirúrgicos, es decir, los bordes del tejido extirpado, están libres de células cancerosas. También se examinan los ganglios linfáticos cercanos, cuyo compromiso puede indicar una mayor extensión de la enfermedad, al igual que el tamaño del tumor, su grado de agresividad y la posible invasión de vasos sanguíneos o linfáticos”, sostuvo el doctor Vera.

Extirpar un tumor pulmonar no siempre significa que el tratamiento haya terminado. El análisis del tejido y de los ganglios linfáticos permite determinar si la cirugía fue suficiente o si se necesitan otras terapias.

Estos hallazgos ayudan a establecer el estadio del cáncer y orientar las decisiones posteriores. Si la enfermedad permanece localizada, la cirugía puede ser suficiente en determinados pacientes. En cambio, si hay ganglios comprometidos o factores de riesgo elevados, puede ser necesario añadir tratamientos complementarios como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

Si el cáncer se ha diseminado a órganos distantes, como el cerebro, los huesos o el hígado, generalmente se requieren tratamientos sistémicos, capaces de actuar sobre células cancerosas en distintas partes del organismo.

El estadio también influye de forma directa en el pronóstico. “Cuando el cáncer de pulmón se detecta tempranamente, la supervivencia a cinco años puede alcanzar entre el 60% y el 80%”, afirmó el cirujano oncólogo especialista en tórax. Aunque estas cifras pueden variar según las características biológicas del tumor y la respuesta de cada organismo.

Sin embargo, incluso después de completar el tratamiento, la vigilancia médica debe continuar. De acuerdo con Ortega, el seguimiento tiene dos objetivos: detectar una posible recaída del cáncer original e identificar la aparición de un segundo tumor pulmonar, distinto al primero.

Para lograr, es necesario realizar evaluaciones clínicas y tomografías de tórax periódicas, cuyo esquema general se distribuye de la siguiente manera: el primer año, cada 3 meses; el segundo año, cada 6 meses; y después cada año. No obstante, este cronograma puede adaptarse según las necesidades y características de cada paciente.

Una lección de salud que trasciende la agenda papal

En el caso del papa León XIV, aunque el Vaticano confirmó que la intervención concluyó con éxito, aún está pendiente evaluar su evolución clínica para determinar si requerirá tratamientos adicionales antes de reanudar sus viajes internacionales.

Su diagnóstico, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa un mensaje de salud pública crucial: la importancia de reducir los factores de riesgo del cáncer de pulmón. No fumar o dejar el tabaco es la medida preventiva por excelencia, sumada a evitar el humo de segunda mano, la contaminación ambiental y la exposición a fuentes de combustión como el humo de leña.

No obstante, la prevención no elimina el riesgo por completo. Por eso, acudir al especialista ante síntomas respiratorios persistentes y realizar pruebas de detección temprana en poblaciones de alto riesgo son decisiones que salvan vidas.

Y es que a pocas semanas de que el Perú mantenga la expectativa por la visita del pontífice, su caso nos recuerda que un nódulo o una sombra en una tomografía no siempre es maligno, pero jamás debe pasarse por alto. Porque cuando el cáncer de pulmón avanza en silencio, escucharlo a tiempo marca la diferencia entre un diagnóstico tardío y una oportunidad real de supervivencia.