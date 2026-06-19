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Resumen

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Todos queremos saber con quién hacemos match. Pero, según la astrología, la verdadera compatibilidad va mucho más allá del signo solar.
Todos queremos saber con quién hacemos match. Pero, según la astrología, la verdadera compatibilidad va mucho más allá del signo solar.
Por Milenka Duarte

La química atrae y el amor sostiene, pero la compatibilidad es ese ingrediente esencial que ayuda a construir un vínculo. Y es que entre el chispazo inicial y la promesa del “felices para siempre” existe una brecha que no se llena con mariposas en el estómago ni con la intensidad de nuestras emociones. Sin embargo, muchas veces solemos reducir este concepto a pensar de forma similar o disfrutar de los mismos pasatiempos.

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