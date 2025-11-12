Casa Lerner: el nuevo espacio en Miraflores que celebra la moda y el arte latinoamericano

Un sueño que por años vivía en su mente se ha vuelto realidad. La diseñadora peruana Sophia Lerner, de 32 años, ha abierto las puertas de un proyecto que va más allá de su marca personal: un espacio que congrega a marcas como la suya —con compromiso sostenible e historias inspiradoras en cada puntada— en un ambiente de Miraflores bautizado como Casa Lerner (@casalerner en Instagram). “Esta apuesta creativa es algo que tomo no solo como un lugar de trabajo para mí o como una tienda enfocada en las ventas. Se trata más bien de una experiencia. Un lugar colaborativo que da un paso más allá, donde uno viene a admirar piezas, conocerlas de cerca, involucrarse”, afirma la creativa a Somos.

Ubicada frente a la Huaca Pucllana (en calle General Borgoño 770A), Casa Lerner es una casona que respira moda, diseño y arte. Allí funciona su taller y oficina, pero también conviven más de una decena de otras marcas peruanas y latinoamericanas: Susan Wagner, Fringe Mod, Ana G, Maqu, Mozhdeh Matin, Denise DeBakey, Andrea Jose, Adorno, Carmen Arata, Calle Curuba, Canella, Manufactura, Kiara Hayashida, Celeste, Carolina Ospina, Ceu de Lima, Parafina, Zaddy, entre otras. Por supuesto, no solo especializadas en prendas de vestir, sino también en accesorios, calzado, joyería y decoración.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El rincón de Raíz Coffee en Casa Lerner posee una increíble vista a la Huaca Pucllana, perfecta para pasar la tarde y disfrutar un buen café. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Para Sophia, este atractivo espacio no busca ser solo una vitrina comercial. “Obviamente, sí queremos invitar a la gente a ver las prendas y adquirirlas, pero apreciando todo el trabajo que hay detrás de cada marca, el proceso de cada prenda, su versatilidad y finalmente el potencial local y latinoamericano”, apunta.

A pesar de su corta edad, Lerner cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda local. Su marca se destaca por trabajar en denim en piezas únicas y atemporales. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Completando la experiencia, dentro del ecosistema de Casa Lerner también habitan la galería de arte Mueve y la cafetería Raíz Coffee (@raizcoffeeroasters), recientemente reconocida en el puesto 55 dentro del ránking de las 100 mejores de Sudamérica. Todo suma al concepto de lugar vivo, donde la gente puede quedarse, mirar, conversar y descubrir. //