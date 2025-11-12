Casa Lerner: el nuevo espacio en Miraflores que celebra la moda y el arte latinoamericano

Escucha la noticia
Casa Lerner: el nuevo espacio en Miraflores que celebra la moda y el arte latinoamericanoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un sueño que por años vivía en su mente se ha vuelto realidad. La diseñadora peruana Sophia Lerner, de 32 años, ha abierto las puertas de un proyecto que va más allá de su marca personal: un espacio que congrega a marcas como la suya —con compromiso sostenible e historias inspiradoras en cada puntada— en un ambiente de Miraflores bautizado como Casa Lerner (@casalerner en Instagram). “Esta apuesta creativa es algo que tomo no solo como un lugar de trabajo para mí o como una tienda enfocada en las ventas. Se trata más bien de una experiencia. Un lugar colaborativo que da un paso más allá, donde uno viene a admirar piezas, conocerlas de cerca, involucrarse”, afirma la creativa a Somos.
LEE TAMBIÉN | Alejandro Aramburú, el peruano que brilla en la primera boy band latina de los creadores de BTS: “Los sueños se hacen realidad”
Ubicada frente a la Huaca Pucllana (en calle General Borgoño 770A), Casa Lerner es una casona que respira moda, diseño y arte. Allí funciona su taller y oficina, pero también conviven más de una decena de otras marcas peruanas y latinoamericanas: Susan Wagner, Fringe Mod, Ana G, Maqu, Mozhdeh Matin, Denise DeBakey, Andrea Jose, Adorno, Carmen Arata, Calle Curuba, Canella, Manufactura, Kiara Hayashida, Celeste, Carolina Ospina, Ceu de Lima, Parafina, Zaddy, entre otras. Por supuesto, no solo especializadas en prendas de vestir, sino también en accesorios, calzado, joyería y decoración.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Para Sophia, este atractivo espacio no busca ser solo una vitrina comercial. “Obviamente, sí queremos invitar a la gente a ver las prendas y adquirirlas, pero apreciando todo el trabajo que hay detrás de cada marca, el proceso de cada prenda, su versatilidad y finalmente el potencial local y latinoamericano”, apunta.
Completando la experiencia, dentro del ecosistema de Casa Lerner también habitan la galería de arte Mueve y la cafetería Raíz Coffee (@raizcoffeeroasters), recientemente reconocida en el puesto 55 dentro del ránking de las 100 mejores de Sudamérica. Todo suma al concepto de lugar vivo, donde la gente puede quedarse, mirar, conversar y descubrir. //
La galería Mueve es un proyecto artístico en constante transformación, que propone un modelo colaborativo, íntimo y móvil para acompañar procesos creativos. Su espacio en Casa Lerner funciona como lugar de contemplación y reflexión, reuniendo a artistas contemporáneos peruanos como Katherinne Fiedler, Alice Wagner, Claudia Coca, Pati Camet, Les Egusquiza y Nicole Etxeberria, además de voces latinoamericanas como Azul Caverna y Guillermo García Cruz.
TE PUEDE INTERESAR
- Alessa Wichtel: “Soy una criatura romántica y sentimental”
- Ko abre una nueva sede e invita a sus comensales a un viaje por Asia sin salir de Lima
- Cordial presenta Vinos Libres, la primera feria de vinos naturales en Lima que reunirá a productores del Perú, Sudamérica y Europa
- De Atahualpa a la Independencia: “Perú virreinal”, una aventura lúdica y como nunca antes te la contaron para entender 300 años de historia
Contenido Sugerido
Contenido GEC