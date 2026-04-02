Este año, Casacor Perú, la muestra de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo y arte más importante del país, se une a una causa que amplía su alcance: aportar a la educación y al desarrollo de familias peruanas. El próximo 4 de mayo, en el Jockey Club del Perú, se realizará el cóctel de inauguración a beneficio del Centro Ann Sullivan del Perú, una institución que trabaja en la formación de personas con habilidades diferentes junto a sus entornos familiares.

MIRA: una buena notita

La experiencia de Casacor se construye desde el recorrido. Entre los espacios, destaca la Tienda Ann Sullivan, una propuesta que introduce una dinámica distinta dentro del circuito. Concebida como una plaza interior, se plantea como un espacio abierto que permite al visitante desplazarse con libertad, elegir su propio ritmo y permanecer en el lugar sin un recorrido predeterminado.

El proyecto fue desarrollado por los arquitectos Heishiro Fujimoto y Hideki Shimizu, después de conocer de cerca el trabajo del centro. A partir de esa experiencia, diseñaron un espacio donde la compra se vincula con el encuentro y la permanencia. La disposición del mobiliario, las coberturas y las estructuras organizan el ambiente sin cerrarlo, manteniendo una relación fluida entre las distintas áreas.

Dentro de la tienda, el recorrido también permite entender el alcance del trabajo del Centro Ann Sullivan. La institución impulsa el programa Ann Sullivan en tu Casa, una propuesta virtual que lleva formación especializada a familias en distintas regiones del país y promueve un rol activo de los padres en el desarrollo de sus hijos.

Cada compra dentro del establecimiento se integra a ese objetivo y aporta directamente a la continuidad de estos programas educativos mediante becas para los estudiantes. El cóctel de inauguración se integra a esta iniciativa: lo recaudado durante la noche se destinará íntegramente a fortalecer la educación de padres y sus hijos.

La invitación está abierta para sumarse el 4 de mayo a esta noche, donde diseño, encuentro y solidaridad conversan en un mismo espacio.