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El Centro Ann Sullivan del Perú fortalece habilidades en personas con discapacidad para integrarlas a la sociedad, al trabajo y a la vida cotidiana.
El Centro Ann Sullivan del Perú fortalece habilidades en personas con discapacidad para integrarlas a la sociedad, al trabajo y a la vida cotidiana.
Por Samanta Alva Vargas

Este año, Casacor Perú, la muestra de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo y arte más importante del país, se une a una causa que amplía su alcance: aportar a la educación y al desarrollo de familias peruanas. El próximo 4 de mayo, en el Jockey Club del Perú, se realizará el cóctel de inauguración a beneficio del Centro Ann Sullivan del Perú, una institución que trabaja en la formación de personas con habilidades diferentes junto a sus entornos familiares.

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