Cuando es verano, te la piensas dos o más veces dónde estacionar el auto. La razón es muy sencilla: el calor calienta los vehículos de tal forma que es casi un sufrimiento subirse a ellos dos o tres horas después. Dejarlo a vista y paciencia del sol puede ser la peor decisión que tomes en el día. En la nueva Changan CS35 Plus, recientemente lanzada al mercado peruano, te olvidas de este detalle climático.

“Antes de subir al carro, presionas un botón de la llave inteligente y automáticamente va a empezar a aclimatarse. A esto se le conoce como encendido remoto. Esperas unas minutos, subes, y el interior lo vas a encontrar fresco”, dice Paulo Vergara, gerente Changan Perú, una marca que se distribuye en nuestro país bajo el respaldo de Derco.

Con un botón exterior también desactivas el seguro del auto para ingresar a él. No necesitas retirar la llave del bolsillo o la cartera. El auto reconoce que su dueño está cerca. “Con un botón también lo enciendes. De igual forma, el freno de mano es electrónico. La experiencia de manejo resulta muy cómoda con estas tecnologías”, agrega el ejecutivo.

La nueva Changan CS35 Plus están dentro de la categoría camioneta SUV, es decir, Sport Utility Vehicle (Vehículo Utilitario Deportivo). Así se les conoce a los modelos que tienen elementos propios de un todoterreno (una 4x4, por ejemplo), combinados con los de uno de turismo convencional. Y esta es una SUV de lujo.

En el interior destaca la pantalla multimedia de 10 pulgadas en la que puedes sincronizar tu celular, responder llamadas, cambiar la música del spotify y hasta proyectar exactamente lo mismo que observas en el smartphone. “Es un vehículo muy cómodo, tiene asientes de cuero abutacados, que nos dan una postura más confortante y muchos espacios para colocar objetos. Cuenta con una maletera amplia con capacidad para 400 litros y se rebatimos los asientos de la segunda fila, tiene espacio hasta para 900 litros. Ideal para viajes largos o mudanzas, incluso”, comenta Vergara.

SEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La SUV de Changan presenta también el sistema ESP (Control de Estabilidad), un componente de seguridad que actúa frenando las ruedas, de manera individual, en situaciones de riesgo para evitar derrapes y, por lo tanto, accidentes. El gerente de la marca china explica, con un ejemplo, cómo funciona. “Supongamos que estás en la carretera y tienes delante tuyo un camión que lleva carga. Tú te abres a la izquierda para pasarlo y de pronto se le cae una caja y necesitas esquivarla. Haces un giro brusco, el auto lo identifica, el freno actúa diferente, de forma automática y te mantiene estable en la pista. Así te ayudar a tener control total del manejo”, afirma.

Además de contar con un sensor de retroceso, ideal para estacionarse, la Changan CS35 Plus trae incorporada una cámara ubicada en el espejo retrovisor que apunta hacia el exterior y graba todo lo que sucede. ¿Para qué sirve? Si te chocas, puedes ver las imágenes de lo que sucedió exactamente en la colisión. Además, incluye una cámara interior. “Es una apuesta en la seguridad que en otros países es obligatoria. Esta cámara graba lo que pasa dentro del vehículo durante un accidente. Si tenías puesto o no el cinturón, si aceleraste, frenaste, prendiste o no las luces, etc.", explica Vergara.

VERSIONES Y PRECIOS

Versión confortable mecánica : 13,690 dólares.

Versión luxury mecánica : 14,690 dólares

Versión luxury automática: 15,690 dólares

Con una garantía de 4 años o 100 mil kilómetros, la nueva integrante de la familia Changan ya está disponible en la red de Derco Center a nivel nacional.