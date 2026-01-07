“ChatGPT es el mejor amigo de mi hijo”: qué ganan y qué pierden los niños al crecer con la IA como nueva compañera

Por Milenka Duarte

Hace unas décadas, los amigos imaginarios eran un elemento casi omnipresente en la infancia. Hoy, ese escenario ha cambiado: muchos niños y adolescentes ya no solo conversan con personajes creados en su mente, sino también con inteligencias artificiales como ChatGPT. Este fenómeno, sin duda, abre un dilema que interpela a familias y educadores: ¿hasta dónde puede acompañar la IA sin reemplazar las amistades reales?

