Hay canciones capaces de sobrevivir a cualquier cambio de formato. Sonaron primero en tocadiscos y radios, pasaron por casetes y CD, llegaron a MTV, YouTube y, finalmente, encontraron un nuevo público en Spotify y otras plataformas de streaming. Start Me Up, Paint It, Black, Satisfaction o Gimme Shelter de The Rolling Stones pertenecen a ese grupo: canciones que, décadas después de su lanzamiento, siguen encontrando nuevas generaciones de oyentes.

Justamente por eso volver al vinilo tiene algo especial. En una época en la que basta un clic para saltar de una canción a otra, el formato propone detenerse: elegir un disco, sacarlo de su funda, colocarlo sobre el tocadiscos y escuchar un álbum de principio a fin. Es regresar a la música como experiencia, pero también como objeto que se conserva, se colecciona y forma parte de una historia personal.

En ese contexto, Colecciones El Comercio presenta The Rolling Stones Vinyl Collection, una propuesta que reúne 36 álbumes y recorre diferentes momentos de la trayectoria de la banda. La selección incluye trabajos fundamentales como Beggars Banquet, Sticky Fingers, Let It Bleed, Tattoo You, Some Girls y Exile on Main St., además de discos en vivo, recopilatorios y producciones más recientes como Blue & Lonesome.

La colección también permite acercarse a los Stones desde distintas épocas y sonidos: desde sus primeras grabaciones y su vínculo con el blues hasta algunos de los discos que consolidaron su identidad dentro del rock. En total son 36 entregas, con álbumes estándar de un LP y ediciones dobles de dos LP. Cada una viene acompañada por un fascículo con licencia Universal.

Los discos son fabricados en Francia en vinilo de 180 gramos, una característica asociada a ediciones de mayor peso y pensadas también como piezas para conservar. Así, la propuesta combina la escucha con el coleccionismo: recorrer una discografía extensa, descubrir álbumes completos y volver a aquellos que forman parte de la historia del rock.

¿Cómo conseguir la colección?

The Rolling Stones Vinyl Collection está disponible en quioscos y a través de la web de Colecciones El Comercio. Cada entrega incluye el disco de vinilo y su fascículo. Los álbumes estándar cuestan S/99,90, mientras que las entregas correspondientes a álbumes dobles cuestan S/129,90.