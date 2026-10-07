Disponible en quioscos y en la web de Colecciones El Comercio, la colección ofrece álbumes estándar desde S/99,90 y ediciones dobles a S/129,90.
Disponible en quioscos y en la web de Colecciones El Comercio, la colección ofrece álbumes estándar desde S/99,90 y ediciones dobles a S/129,90.
Por Redacción EC

Hay canciones capaces de sobrevivir a cualquier cambio de formato. Sonaron primero en tocadiscos y radios, pasaron por casetes y CD, llegaron a MTV, YouTube y, finalmente, encontraron un nuevo público en Spotify y otras plataformas de streaming. Start Me Up, Paint It, Black, Satisfaction o Gimme Shelter de The Rolling Stones pertenecen a ese grupo: canciones que, décadas después de su lanzamiento, siguen encontrando nuevas generaciones de oyentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.