¿Qué es ser resiliente? Se trata de la capacidad para enfrentar situaciones difíciles con una actitud estable, adaptativa y de superación. A lo largo de nuestra vida, experimentamos momentos dolorosos y de cierto grado de impacto, como una ruptura amorosa, la muerte de algún ser querido o perder el trabajo; esto, nos genera emociones difíciles como la tristeza, confusión o enojo, y es justamente aquí donde la resiliencia nos ayuda a mantener una actitud sabia para no sucumbir a la reacción emocional inconsciente, en donde hay un gran desgaste de energía inútil. - Pero, eso no lo tengo yo, yo no puedo ser fuerte, no puedo con esto – Eso es totalmente falso. Todos tenemos la total capacidad de aumentar y fortalecer nuestra resiliencia, ¿quieres saber cómo?, ¡practicando Mindfulness!

Si te pidiera que pienses en una situación difícil que estás viviendo en este momento de tu vida, ¿dirías que tu amiga, tu compañero de trabajo o tu tía , reaccionarían de la misma manera en la que tú estás reaccionando? Lo más probable es que no. Esto es debido a que los eventos en sí, no son los que nos generan las emociones difíciles, sino la manera en la que cada uno de nosotros los interpreta y percibe. La resiliencia se expresa justamente en esta actitud ante los eventos dolorosos de la vida. Estás en la total capacidad de decidir si reaccionarás en forma de víctima o responderás en forma de responsabilidad. La actitud es el tono que le das a la situación, puedes lamentarte o puedes hacerte cargo. Asimismo, nuestra mente tiene muchísimo poder para poder intensificar las emociones difíciles que estamos sintiendo. Repetimos una y otra vez lo que pasó y no nos gustó, intensificando el dolor, sin aportar nada útil a tu experiencia. El simple hecho de ser consciente de tus contenidos mentales y tomar distancia de ellos, te ayuda a cortar estas cadenas de pensamiento innecesarias y a regular tus emociones, dándote la claridad para ver la realidad tal cual es y tomar decisiones saludables para tu vida y tu futuro, y justamente aquí se traduce la resiliencia, seguir adelante, a pesar de las dificultades, adaptándote a las adversidades que se presentan en el camino.

Pero, ¿qué pasa con aquellas situaciones que nos dan miedo e inseguridad? ¿aquellas situaciones en las que solo con pensarlas, comenzamos a sentirnos agitados y nerviosos? ¿cómo enfrentar estos miedos que cada uno tiene y que son totalmente únicos de persona a persona? No importa cuál sea tu miedo, Mindfuness te ayuda a acercarte a estos de manera amable y con apertura, dándote la oportunidad, quizás por primera vez en tu vida, de permitirte sentir todas estas sensaciones de palpitaciones, respiración agitada, sudoración y aumento de la temperatura corporal, pero con cariño y aceptación hacia ti mismo. Finalmente, ¿te crees tan especial como para ser la única persona que experimenta esto? La verdad es que no, todos lo experimentamos a diferentes niveles y en distintas etapas de nuestra vida, ¿por qué no acercarnos, conocerlo y conocernos para al fin tener la oportunidad de hacer algo al respecto? La primera vez quizás sea difícil, pero la segunda, la tercera y las que vengan, serán cada vez más fáciles y normales, sentirás que aquello que te quitaba el sueño y no te permitía estar tranquilo, es ahora algo que has dominado, y esto te dará aquella sensación de superación que la resiliencia lleva consigo.

Eres totalmente capaz de lograr todo esto por el simple hecho de ser humano, atrévete a enfrentarte a tus miedos, a lo difícil, a sentir cómo tú eres capaz de lograr lo que te propones. Simplemente decide hacerlo, todo lo demás vendrá poco a poco, manteniéndote en el presente y agradeciendo por cada situación que la vida te ofrece.

Melissa Hilbck es Experta en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con el Nirakara Institute. Licenciada en Ingeniería Industrial, especializada en Finanzas, con experiencia de 9 años en el sector corporativo. Emprendedora de Bienestar y Salud Emocional.