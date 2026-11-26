Por fin llegó el gran día. Después de semanas esperando las ofertas del Black Friday, entras a tu tienda virtual favorita con una sola misión: comprar eso que tanto querías antes de que se agote. Sin embargo, mientras revisas las promociones, encuentras unos audífonos a mitad de precio, una casaca con un descuento irresistible y un electrodoméstico que te llama la atención. En cuestión de minutos, tu carrito está lleno de productos que no estaban en tus planes y, aun así, tienes la sensación de haber encontrado verdaderas gangas.

MIRA AQUÍ: Incrementan las estafas de Black Friday ante el retiro de CTS en noviembre

Durante campañas de descuentos como esta, basta con ver un precio tachado, una cuenta regresiva o el anuncio de las últimas unidades para sentir que estamos frente a una oportunidad que no podemos dejar escapar.

Lo curioso de todo esto es que, aunque creemos estar tomando una decisión inteligente, nuestras emociones, la urgencia por aprovechar una oferta y la manera en que percibimos los descuentos pueden influir mucho más de lo que imaginamos. Tanto que terminamos diciendo automáticamente sí antes de preguntarnos si realmente queremos o necesitamos aquello que estamos a punto de llevarnos.

La trampa de los descuentos: ¿ahorramos o gastamos más?

En plena temporada de rebajas, la promesa de una buena oportunidad suele pesar más que la necesidad real de adquirir un producto. Y no es casualidad. Durante fechas como el Black Friday, estamos expuestos a una avalancha de estímulos diseñados para ofrecer recompensas inmediatas y moldear nuestras decisiones de compra.

Como explicó a Somos el psicólogo José Chávez, de Sanitas Consultorios Médicos, esto sucede, en parte, porque se reduce temporalmente la actividad de la corteza prefrontal, que es el área cerebral encargada de la planificación, el control de impulsos y la evaluación de consecuencias a largo plazo. De este modo, la decisión deja de basarse en una carencia real y pasa a responder a un impulso motivado por la oportunidad percibida.

“Los recursos visuales propios de las promociones —como las etiquetas rojas, los porcentajes elevados y los mensajes llamativos—, funcionan como atajos mentales que capturan nuestra atención y pueden llevarnos a reaccionar al descuento antes de siquiera analizar si realmente necesitamos el producto”, añadió.

A esa reacción impulsiva se suma un componente emocional clave, pues comprar en oferta activa una gratificación inmediata que impacta directamente en nuestro estado de ánimo. Según Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, esta respuesta está vinculada con la liberación de dopamina, un neurotransmisor que produce una sensación pasajera de bienestar, pero que “luego disminuye y no se mantiene en el tiempo”. Por esta razón, solemos ser más propensos a caer en este tipo de compras cuando tenemos el ánimo decaído o buscamos sentirnos bien rápido.

A veces, el miedo a perder una oferta pesa más que nuestras ganas de comprar. La urgencia puede convertir un simple descuento en una oportunidad que sentimos imposible dejar pasar.

Asimismo, la manera en que interpretamos el dinero es fundamental para entenderlo. Por ejemplo, si encontramos un artículo rebajado de S/ 300 a S/ 150, podemos concentrarnos en los S/ 150 que supuestamente estamos ahorrando, en lugar de pensar en el monto que realmente saldrá de nuestro bolsillo.

Este fenómeno — conocido como efecto de encuadre— hace que una misma situación se perciba de forma distinta según cómo se presente. Por eso, como bien señaló Marcela Quispe, docente de psicología de la Universidad Autónoma del Perú, esa ilusión de ganancia puede llevarnos a gastar más de lo que teníamos presupuestado.

Y esa misma etiqueta activa otro sesgo igual de poderoso: el efecto anclaje. “El precio original funciona como un punto de referencia que condiciona nuestra percepción del valor”, recalcó Rosa Cornejo, psicóloga del Servicio Psicopedagógico de la Universidad de Piura. Así, basta con ver una cifra tachada para asumir que estamos frente a una ganga, aunque no sepamos si corresponde al precio habitual del mercado.

El miedo a perder una gran oportunidad

“Últimas unidades”, “solo por hoy” o “la oferta termina en 10 minutos”. Durante el Black Friday, estos mensajes no solo anuncian los descuentos, también generan una sensación de urgencia que puede llevarnos a comprar sin pensarlo dos veces.

Paola Peláez, psicóloga de Clínica Internacional, explicó que cuando sentimos que el tiempo se agota, tendemos a decidir más rápido y dedicamos menos atención a evaluar si realmente necesitamos el producto. Además, la escasez hace que lo percibamos como más valioso simplemente porque parece difícil de conseguir. Así, el miedo a perder la oferta puede terminar siendo más fuerte que nuestra capacidad para tomar una decisión racional.

Pero la presión no termina en el reloj. A veces, lo que nos impulsa a comprar no es tanto el deseo de tener algo, sino imaginar cuánto podríamos arrepentirnos si dejamos pasar la oportunidad.

Para la psicóloga Vittoria Passaro, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), la idea de dejar escapar una oferta puede dolernos más que el placer de conseguir el producto, sobre todo si cargamos con el recuerdo de algún descuento desaprovechado, por lo que terminamos comprando “simplemente para evitar una sensación de pérdida que todavía no ha ocurrido”.

Las redes sociales, además, funcionan como una caja de resonancia para esa inseguridad. Entre recomendaciones, unboxings y promociones virales, es fácil sentir que todo el mundo está haciendo grandes compras menos nosotros.

La emoción de encontrar una oferta puede desaparecer tan rápido como llegó. Cuando pasa el entusiasmo, aparecen las dudas, la culpa y una pregunta incómoda: ¿realmente necesitaba comprarlo?

Detrás de esa comparación aparece el FOMO (miedo a quedarse fuera de una experiencia), un impulso que puede fabricar necesidades donde antes no las había. Lo que parecía una decisión propia acaba guiado, sin darnos cuenta, por el ritmo de lo que hacen los demás.

Del placer a la culpa: ¿por qué comprar nos hace sentir así?

La emoción de comprar no comienza necesariamente cuando pagamos, sino mucho antes. Buscar descuentos, explorar productos e imaginar lo que podríamos conseguir puede resultar tan gratificante como la compra misma.

Al respecto, Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, precisó que esta anticipación está relacionada con el sistema de recompensa cerebral, el cual puede despertar entusiasmo, placer e incluso una sensación de control, aun cuando todavía no hemos adquirido nada.

Pero ese entusiasmo también puede responder a algo más profundo que el simple deseo de estrenar un producto. De acuerdo con el terapeuta psiconalítico César Sotillo “cuando atravesamos por momentos de estrés, tristeza o aburrimiento, comprar puede ofrecernos una distracción y una sensación pasajera de bienestar. Y es que, en estas circunstancias, el objeto adquirido puede funcionar como un sustituto de aquello que sentimos que nos falta”.

Por eso, no es casualidad que la publicidad apele a mensajes como “te lo mereces”. Sin embargo, como advirtió el especialista, “el objeto calma la superficie, pero no responde a lo que realmente nos pasa”.

El problema principal es que esa satisfacción no dura para siempre, ya que una vez que desaparece la emoción del descuento, pueden surgir preguntas que antes habíamos pasado por alto: ¿realmente necesitaba comprarlo?, ¿cómo voy a pagar las cuotas?, ¿lo voy a utilizar? Es entonces cuando puede aparecer la culpa, alimentada por esa voz interna que juzga lo que hicimos.

Sin embargo, admitir que nos dejamos llevar resulta incómodo. Para evitar ese golpe, solemos escudarnos en frases como “igual lo voy a necesitar” o “estaba demasiado barato para dejarlo pasar”. Este mecanismo —conocido como racionalización— nos ayuda a fabricar razones aparentemente sensatas para justificar una compra impulsiva.

No todas las ofertas merecen terminar en nuestro carrito. A veces, esperar, revisar el presupuesto y preguntarnos si realmente queremos algo puede ser la mejor decisión de compra.

“No necesariamente se trata de mentirnos de manera consciente, sino de proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos y evitar el arrepentimiento. La trampa está en que esas justificaciones nos impiden reconocer qué nos llevó realmente a comprar y aprender de la experiencia”, subrayó Sotillo.

¿Realmente se necesita o solo tienta el descuento?

No siempre es fácil distinguir entre algo que realmente queremos y un deseo que aparece de pronto al ver una oferta. Sin embargo, hay algunas señales que pueden ayudarnos a reconocerlo.

En este sentido, José Chávez, indicó que sentir ansiedad ante la posibilidad de dejar pasar una promoción, concentrarnos únicamente en el porcentaje de descuento o comenzar a buscar excusas para justificar una compra que ni siquiera estaba en nuestros planes son indicios de que podríamos estar actuando por impulso.

“Aunque comprar impulsivamente de vez en cuando no necesariamente representa un problema, conviene prestar atención cuando se vuelve una conducta recurrente. Y es que perder el control sobre los gastos, ocultar compras, acumular productos sin utilizar o endeudarse hasta comprometer necesidades básicas son señales de alerta, especialmente cuando estas situaciones generan angustia o conflictos personales”.

Para evitar que la emoción del momento decida por nosotros, Vittoria Passaro recomendó establecer previamente un presupuesto y definir qué productos necesitamos o deseamos adquirir. A ello se suma una regla sencilla: esperar entre 24 y 48 horas antes de realizar una compra no planificada, una pausa que ayuda a que baje la urgencia y a evaluar con mayor calma si el artículo vale la pena.

También puede ser útil preguntarnos: “Si este producto no tuviera etiqueta de descuento y costara exactamente este monto como precio normal, ¿lo compraría hoy?”. Otras medidas ideales son calcular cuántas horas de trabajo representa el gasto y eliminar las tarjetas guardadas en las aplicaciones para frenar las compras automáticas.

Como resumió la psicóloga, “no comprar algo no significa perder una oportunidad, sino tomar una decisión consciente sobre nuestro dinero”. Y es que el Black Friday puede ser una buena ocasión para adquirir lo que sí necesitamos o llevamos tiempo esperando; el inconveniente surge cuando el descuento se convierte en la única razón para hacerlo. Porque, a veces, la mejor manera de aprovechar una oferta no consiste en llevarnos algo a mitad de precio, sino en reconocer que no hace falta comprarlo.