Era alemán. Guapillo de estilo hippie. Pelo largo, barba. Usa un jade en el cuello y una camisa de lino.

Hacemos match en Tinder. ¡Yeiiii!

Al inicio me habla con muchos emoticones y eso me parece dulce. Usa los piropos adecuados. No es como algunos puercos en Tinder que de frente piensan que les has hecho swipe right porque quieres sexo, y comienzan con vulgaridades.

Le gusta Led Zeppelin y Steely Dan y se sorprende de que a mí también. Uf, para colmo toca la guitarra (no hay nada más sexy). Historiador. Ha llegado a Perú apenas hace dos semanas. Le doy mi número. Hablamos solo un par de días. Comentarios dulces. Intercambios de canciones. Me invita a salir. Quedamos para un miércoles.

Lo veo y hay una conexión instantánea.

Hasta ahora, puros checks. Me encanta su espíritu aventurero, su crítica social, su inteligencia, su barba desaliñada. Y cómo mueve los labios al hablar.

Entramos al bar donde quedamos para nuestra primera cita. Pedimos causitas, una chela y un pisco sour. Tenemos una conversación acerca de la desigualdad en el Perú. También hablamos de música. De viajes. Nos reímos juntos. Pedimos la cuenta. Saco mi billetera y me propone: ‘should we go fifty fifty?’ (¿pagamos mitad y mitad?)

Esto puede ser tema de debate, pero en base a mi experiencia nunca es buena señal que un hombre no ofrezca invitar en la primera cita. No importa: es extranjero, está acostumbrado a ir 50/50. Quizás gana en euros y no tiene muchos soles. Igual, soy una mujer independiente. Y siempre he odiado a estas chicas que piensan que por ser mujeres se les tiene que pagar todo. Así que todo fresh.

Viajo a Buenos Aires a escaparme de Lima. En toda esa semana compartimos artículos, vídeos de bandas de rock, versiones de nuestras canciones favoritas. Me manda un vídeo de su colección de películas. Me dice “and this one we are going to watch together, babe” (“esta es la que veremos juntos, bebé”). Me derrito un poquito. Nos conocemos poco y ya hace planes conmigo, y me llama babe (un poco huachafo pero #foreigner). Por mi cumpleaños me manda una versión de “Wish you were here”, cantada por él. Me derrito más. Su voz es rasposa (siempre quise estar con un músico). Solo quiero verlo de nuevo. Quedamos en salir a mi regreso.

-¿Crees que tu puedes ayudar a pick up mis guitarras? I’ve been to Serpost 3 times y tenía problemas con la Aduana. Pero ahora tengo todos los documentos. I need to be there on Saturday before 1pm. Y luego podemos desayunar juntos.

-Ok, ¡claro! Sábado en la mañana puedo.

Vamos a recoger sus guitarras. Lo recojo de su depa para facilitarle un poco las cosas. Voy en vestido y zapatos plataforma. Me mira y me dice: aren’t you a little overdressed to carry my packages? they are very heavy. (no estás muy arreglada para cargar paquetes? son muy pesados)

Ok, yo no entendí la parte en la que lo iba a ayudar de verdad a cargar paquetes. Llegamos y el trámite es interminable. Mi vestido es manga larga y hace mucho calor.

Son dos paquetes grandes. Los cargamos en la maletera de mi pequeño carro. Pensé que iríamos a desayunar como quedamos, pero el trámite demoró. Vamos a su depa. No tiene ascensor. Lo ayudo a subir sus dos guitarras y su amplificador sin que se me vea el calzón por el vestido.

-¡Muchas gracias! You’ve been really helpful!

Me voy porque no quiero llegar tarde a mi almuerzo familiar de los sábados. Pienso que esta “segunda cita” ha sido un poco incómoda. ¿Me siento un poco usada? Noooo, son ideas mías. He ayudado a un amigo a quien he recogido de Surquillo para llevarlo a Jesús María para volver a llevarlo a Surquillo y luego regresarme a Surco.

No tiene otros conocidos aquí.

Creo.

Seguimos hablando durante la semana. Me dice que quiere cocinarme un risotto. Yo pienso que es muy romántico que quiera cocinar para mi. Quedamos en vernos el jueves.

El martes me escribe.

-Guapa, ¿y si pasamos nuestra date para el viernes y me acompañas a ver al tatuador que me recomendaste? I’ve always dreamt to have a dragón chino, que simbolice mi práctica, el tai chi.

(Ay que lindo, ¡practica tai chi!)

-Dale, te acompaño. ¿A qué hora?

-He quedado con el tatuador a las 4pm.

-Ok, el viernes salgo temprano así que te acompaño.

-Ya, y luego vamos a tu apartamento and I’ll cook you risotto.

-Perfecto (muchos emoticones de emoción).

Llega el viernes. Me manda un mensaje.

-Hola guapa, ¿Cómo vamos a ir? Is in La Molina.

-Asu... pensé que era en Miraflores, cerca de mi depa.

-No, sorry. Es lejos?

-Un poco, pero no importa.

Le digo que mejor venga a mi zona, como para probarlo. Me dice que claro, pero que demorará un rato. Al final decido recogerlo (total está en el camino).

Me hace esperar, no está listo aún. Salimos de Surquillo a las 3:30 p.m.. Me doy cuenta que me falta gasolina, así que paro en un grifo. Lleno el tanque. Con el tráfico de viernes, llegamos a La Molina casi a las 5 p.m. El tatuador nos dice que tiene una cita a las 5, y que tendríamos que esperarlo hasta las 7. Nos recomienda una buena cevichería cerca para hacer tiempo.

Pedimos un ceviche entre los dos y dos chelas. Comemos. La conversación no fluye tanto. Llega la cuenta. Son 60 soles. Saca 30 soles de su bolsillo y me dice: “can I give you cash and you pay with your card? Me gusta tener cash porque then I know how much I’m really spending” (así sé cuánto estoy gastando)

Y yo pienso: ¿este huevón no me va a pagar el ceviche al menos en agradecimiento por haberlo traído hasta la otra parte de la ciudad, gastándome medio tanque de gasolina con este tráfico?

Salimos de la cevicheria y paseamos por el mall. Entramos a una tienda de música. Hay un parante para guitarras que llama su atención. Está 50 soles. No tiene suficiente efectivo con él. Me dice que le falta cambiar sus euros. Le ofrezco (ya a estas alturas, por cojuda creo) pagarlo yo, y que el me pague después. Acepta. Nos llevamos el parante.

Volvemos al estudio de tatuajes y el tatuador le hace un diseño de prueba con plumones. El alemán se saca el polo. Vuelvo a estar de buen humor.

Salimos del estudio y me besa, muy contento. Me dice que ha tratado de hacerse ese tatuaje por 6 años pero que ningún tatuador había entendido el concepto.

-Ahora entiendo why I came to Peru: era para conocerte y poder hacerme el tatuaje.

Salimos del estudio. Me dice que debemos pasar por un supermercado para comprar un buen Parmesano y que luego pasemos por su casa, porque ahí tenía los otros ingredientes.

-¿Pero por qué no compramos todo de una vez en el súper si ya estamos acá?

-Porque ya tengo el mercado hecho en casa, compré los ingredientes vegetales.

(Ok, ok)

Vamos al supermercado y compramos arroz para risotto y Parmiggiano Reggiano (los 200 gramos de queso más caros de mi vida). Cuando llegamos a la caja me mira con cara de “I don’t have any cash” (no tengo efectivo). Pago yo. De nuevo.

Llegamos a su depa. Lo espero en el carro. Regresa con una bolsa de tela.

Llegamos a mi casa y abro un vino caro que traje de Argentina para nuestra cita. Él saca sus compras de la bolsa: un poquito de albahaca, un poquito de romero, 4 tomates, 3 Pilsen.

Pica los vegetales, ralla un poco del queso y lo demás lo guarda en mi refri. Me pregunta: “¿es el único aceite de oliva que tienes?” Le contesto que sí. Me dice que el aceite de oliva peruano es malo, pero que igual con el parmesano no lo sentiremos tanto.

(Tacaño y encima rajón, pienso)

Comemos. Al menos la comida está buena. Dormimos juntos. El sexo no tanto.

Al día siguiente tengo que salir temprano. Me ofrezco jalarlo a su casa. Acepta gustoso. Antes de salir, coge su bolsa de tela y vuelve a meter la albahaca restante, un tomate, dos cervezas... y yo, decido distraerme haciendo algo más porque no puedo ver esta escena de mezquindad. Salgo de la cocina y lo espero afuera, ya evidentemente molesta.

Lo llevo a su casa. Me besa.

-Fue lindo verte.

-Yeah. Bye!, le contesto.

Regreso a mi casa por la tarde muriendo de hambre y con un antojazo de queso. Pienso: felizmente tengo un súper parmesano en casa, me haré un gran plato de pasta para subirme el ánimo. Abro la refrigeradora y la realidad me golpea en la cara. Mi parmesano, el que yo pagué -y él lo sabía- NO ESTÁ. Se lo llevó el alemán. En vez de llorar, solté una carcajada. Hay niveles de mezquindad, pero robarle algo a una mujer con la que has dormido ya es otro nivel.

Cuando lo encaré, se rió. Sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo, y nunca le pareció mal. ¿De qué otras cosas habría sido capaz este hombre?