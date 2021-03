Conforme a los criterios de Saber más

En la semana que se conmemora el Día internacional de la mujer no solo queremos reconocer y poner en valor el trabajo de todas las mujeres, sino también escribir sobre la importancia de animarnos a seguir rompiendo esas barreras que continúan frenando nuestro crecimiento profesional y personal. Debemos enfocarnos en construir un futuro de mayor equidad, inclusión y diversidad.

La pandemia ha tenido un impacto significativo en la mujer trabajadora; ya sea porque se vio obligada a dejar su trabajo o porque perdió su empleo debido a que el sector en el que trabajaba había sido altamente impactado. Sea cual sea la realidad de cada una, muchas se vieron forzadas asumir nuevas responsabilidades en el hogar, tratando de balancear la vida personal y familiar con el trabajo.

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos retomar el proyecto o negocio que dejamos pendiente o el plan de carrera que teníamos? Hay muchos caminos por los que puedes optar. Nosotras te invitamos a continuar enfocándote en fortalecer y construir tu autoconfianza, la misma que nos ayudará a estar abiertas a tomar nuevas oportunidades, riesgos y retos. Es difícil dar el primer paso, pero de alguna u otra manera tenemos que empezar. Les compartimos tres acciones que podemos tomar y poner en práctica rápidamente, y así lograr nuestros objetivos convirtiéndonos además en agentes de cambio.

1. Arriesguemos. Bien dicen que quien no arriesga no gana. Reconozcamos nuestros miedos para convertirlos en energía que nos ayude alcanzar nuestras metas. No tengamos miedo a equivocarnos y veamos cualquier error como aprendizaje.

2. Confiemos. Pongámonos objetivos claros, medibles y alcanzables. Confiemos en nuestras habilidades, y en que estas pueden desarrollarse además a lo largo del tiempo. Con la práctica podemos alcanzar lo que nos propongamos. Construyamos una red de apoyo (que puede ser de mujeres y hombres) en la que podamos confiar e intercambiar aprendizajes y experiencias , que nos permita además ponernos en situaciones incómodas y nos anime a tomar riesgos.

3. Construyamos. Empecemos por actuar y mostrarnos seguras. La seguridad vendrá con la práctica, se basa en una serie de comportamientos que podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo . Así iremos construyendo nuestra marca personal. De esta manera podremos influenciar en cómo otras personas nos perciben, cómo nos sentimos de nosotras mismas y sobre lo que podemos alcanzar.

Trabajemos en favor de construir futuros posibles a través de acciones puntuales, por más pequeñas que nos puedan resonar ya que seguramente tendrán un impacto importante.

Sentirnos empoderadas para continuar es clave para convertirnos en agentes de cambio y seguir con nuestro crecimiento. Una vez que decidamos empezar o retomar, nos daremos cuenta que no fue tan aterrador como pensamos en un principio. Recordemos que quizás no le atinemos a la primera, y que necesitaremos ir probando y poco a poco ir confiando en nosotras mismas. No nos desalentemos si tropezamos en el camino. Tomemos esos riesgos, trabajemos a diario en fortalecer nuestra autoconfianza y no dejemos pasar oportunidades. Necesitamos seguir acortando estas brechas para romper las barreras que se nos presenten en el camino.

*Raphaela Berckemeyer y Claudia Vallejo son coaches ejecutivas certificadas por la Universidad de Columbia en NY

