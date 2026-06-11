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Resumen

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El estilo de Lamine Yamal. (Fotos: Instagram)
El estilo de Lamine Yamal. (Fotos: Instagram)
Por Elida Morillo

El Mundial 2026 acaba de iniciar y los jugadores ya comenzaron a disputar otro campeonato: el de la moda. Y uno de los primeros en captar la atención fue Lamine Yamal. A su llegada a la concentración de la selección española, el joven futbolista apareció con una chaqueta de tweed negra de Chanel, una de las piezas más reconocibles de la firma francesa. El look se completaba con jeans oscuros, mocasines negros y un bolso Chanel Shopping Bag de gran tamaño, una de las piezas más deseadas de la temporada.

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