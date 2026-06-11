El Mundial 2026 acaba de iniciar y los jugadores ya comenzaron a disputar otro campeonato: el de la moda. Y uno de los primeros en captar la atención fue Lamine Yamal. A su llegada a la concentración de la selección española, el joven futbolista apareció con una chaqueta de tweed negra de Chanel, una de las piezas más reconocibles de la firma francesa. El look se completaba con jeans oscuros, mocasines negros y un bolso Chanel Shopping Bag de gran tamaño, una de las piezas más deseadas de la temporada.

La elección llamó la atención por una razón muy específica: Chanel no cuenta con una línea masculina tradicional y, durante décadas, ha presentado en exclusiva indumentaria femenina. Aunque en los últimos años la marca ha comenzado a acercarse progresivamente al público masculino mediante fragancias, accesorios y algunas colaboraciones con celebridades como A$AP Rocky y Pedro Pascal, sigue siendo inusual ver a un futbolista vistiendo Chanel de manera tan evidente.

El look también confirma algo más importante: Lamine Yamal es un personaje orientado a la moda, no tiene miedo a experimentar y representa una nueva generación de futbolistas que entiende a la ropa como una extensión de su identidad.

A diferencia de generaciones anteriores, donde el ideal era proyectar una imagen sofisticada y clásica, Yamal apuesta por una estética mucho más cercana a la cultura urbana. Su estilo habitual está marcado por siluetas oversize, denim relajado, joyería llamativa, sneakers exclusivas y marcas de lujo con fuerte conexión con el streetwear.

En sus apariciones fuera de la cancha es común verlo usando firmas como Chrome Hearts, Rick Owens o piezas de nicho que conectan más con la cultura del rap, las redes sociales y la generación Z que con la imagen tradicional del futbolista.

Su aparición en Chanel parece una evolución natural de su estilo: un joven que mezcla lujo, moda de autor y estilo urbano con total naturalidad. Ha logrado construir una identidad visual propia.

Con apenas 18 años, Yamal ya se perfila como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Y desde su llegada a la concentración española, queda claro que su influencia es dentro y fuera de la cancha.