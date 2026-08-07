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Resumen

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Copenhague Fashion Week. (Fotos: Facebook oficial)
Copenhague Fashion Week. (Fotos: Facebook oficial)
Por Elida Morillo

Durante años, las grandes capitales de la moda fueron Nueva York, Londres, Milán y París. Sin embargo, en la última década, Copenhagen Fashion Week ha logrado consolidarse como una de las semanas de la moda más relevantes del calendario internacional, gracias a una propuesta que combina creatividad, sostenibilidad y una visión contemporánea del vestir.

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