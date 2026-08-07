Durante años, las grandes capitales de la moda fueron Nueva York, Londres, Milán y París. Sin embargo, en la última década, Copenhagen Fashion Week ha logrado consolidarse como una de las semanas de la moda más relevantes del calendario internacional, gracias a una propuesta que combina creatividad, sostenibilidad y una visión contemporánea del vestir.

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La capital danesa se ha convertido en el hogar de marcas que priorizan la sostenibilidad, la artesanía y el diseño responsable. Además, la plataforma es reconocida por impulsar a diseñadores emergentes, convirtiéndose en un espacio donde nacen algunas de las propuestas más innovadoras de la industria.

Sin embargo, el fenómeno que ha trascendido las pasarelas es su street style. Temporada tras temporada, las asistentes a los desfiles protagonizan algunas de las imágenes más compartidas en redes sociales gracias a sus looks que rompen con las reglas tradicionales del estilismo.

A diferencia de otras capitales de la moda, donde predominan los looks perfectamente producidos, en Copenhague el maquillaje y el peinado suelen mantenerse naturales y desenfadados. La atención se centra en la ropa y, sobre todo, en la manera de combinarla.

Las chicas danesas han demostrado que no existen mezclas imposibles. Siempre hay espacio para lo inesperado. Colores vibrantes, estampados, texturas y proporciones conviven en un mismo look sin perder armonía. Esa libertad para experimentar se ha convertido en el sello distintivo de la ciudad y en una fuente constante de inspiración para la industria.

Entre las tendencias que más se repiten esta temporada destaca el turquesa, especialmente combinado con amarillo y prendas con brillo.

El cherry red también continúa como uno de los colores protagonistas, especialmente a través de accesorios como las sandalias rojas, capaces de elevar incluso los outfits más básicos.

En cuanto a las prendas, los flecos vuelven con fuerza, al igual que los pantalones de inspiración militar, que conviven con piezas cubiertas de lentejuelas, acabados metalizados y otros detalles brillantes. Precisamente esa mezcla entre elementos cotidianos y piezas glamorosas resume el espíritu del estilo danés: relajado, creativo y libre de reglas.

Copenhagen Fashion Week propone una nueva manera de entender la moda: una en la que la personalidad, la experimentación y la sostenibilidad pesan tanto como el diseño.