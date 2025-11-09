Cordial presenta Vinos Libres, la primera feria de vinos naturales en Lima que reunirá a productores del Perú, Sudamérica y Europa

En el corazón de Barranco, las copas no solo se alzan para brindar, sino también para descubrir. El sábado 15 de noviembre, Cordial presentará Vinos Libres, la primera feria en Lima dedicada exclusivamente a los vinos naturales y de baja intervención. Durante un día entero, los asistentes podrán recorrer los jardines de Casa República con una copa en la mano y degustar más de cien etiquetas, conversar con productores, asistir a charlas y disfrutar de buena comida como el complemento perfecto.

“Queremos acercar este tipo de vino al público local y mostrar que, detrás de cada botella, hay una historia de respeto por la tierra y por quien la trabaja”, explica Vanessa Touzard, organizadora del evento y socia de Cordial Barranco.

El escenario de este evento será la amplia y acogedora Casa República. / Casa República

Al ver el panorama internacional, desde Cordial notaron el creciente interés por este tipo de vino tan peculiar, pero el contexto local es un poco diferente. “Es importante dar a conocer este vino porque, si bien en Perú tenemos pocos productores dedicados a esta categoría, el mercado está creciendo bastante en otros países, aunque en Perú vaya creciendo lentamente”, comenta a este medio.

Pero, ¿qué caracteriza a esta clase de vinos tan particular? “El vino natural es artesanal, no industrial. Se elabora bajo agricultura orgánica o biodinámica y busca que se sienta la mano del productor y el carácter del terruño donde se cultivó la uva”, agrega. Incluso, en muchos casos, a través de la producción de estos vinos se busca recuperar cepas autóctonas y procesos tradicionales de vinificación.

Pielihueso es una de las bodegas argentinas que estará presente en el encuentro de vinos naturales. En las charlas, contarán a los asistentes más sobre su producto estrella: el vino naranjo. / Bodega Pielihueso

A diferencia de los vinos convencionales, los de baja intervención evitan pesticidas, saborizantes o procesos químicos. Algunos utilizan mínimas dosis de sulfitos —compuestos que ayudan a evitar la oxidación—, solo lo necesario para conservar su integridad. “Son vinos vivos, diversos, que expresan el lugar donde nacen”, comenta Touzard.

Productores locales y voces del Sur

La feria reunirá a diez importadores y más de veinte bodegas internacionales, junto a cinco productores peruanos que marcan el crecimiento de esta escena: José Moquillaza, Bodega Murga, Labrador de Magollo, Viñas de los Campos y Pampas de Ica. Desde el extranjero llegarán etiquetas de Argentina, Chile, España, Italia y Uruguay, entre ellas resaltan nombres como Pielihueso, Rocamadre, Durigutti, Roberto Henríquez, Dominio del Challao y Chiusa Grande, entre otras.

Una de las bodegas nacionales que estará presente en el evento es la Bodega Murga. / Bodega Murga.

Una de las invitadas destacadas es Celina Bartolomé, directora de la bodega argentina Pielihueso, reconocida por sus vinos naranjos. “Todos los vinos los hacemos con uvas que nosotros criamos y manejamos de manera orgánica o agroecológica. Lo trasladamos a la bodega pequeña que tenemos, donde los procesos que hacemos son mínimamente invasivos hacia el vino. Yo siempre digo que tratamos de que sea lo más cercano a un jugo de uva fermentado”, explica Bartolomé sobre la naturaleza de sus etiquetas.

Por otro lado, ella agrega: “Está buenísimo que existan espacios como esta feria, encuentros entre gente que hace vinos como los que hacemos nosotros y el público, porque son tipos que no necesariamente entran en lo ‘mainstream’”.

Desde Bolivia llegará el sommelier Willy Vargas, quien presentará su libro “Criollas”, a las 11 a.m., en el espacio de Coworking Grau 810, Barranco. / Willy Vargas

Las charlas complementarias, que se desarrollarán a pocas cuadras de la sede central, contarán con voces como la del sommelier Willy Vargas (Bolivia), José (Pepe) Moquillaza (Perú), entre otros invitados sudamericanos.

Más que una feria, Vinos Libres busca abrir una conversación en torno a una nueva manera de entender el vino. “En países como Argentina o Chile, este tipo de eventos son comunes, pero en el Perú recién estamos comenzando a explorarlo”, cuenta Touzard. Además, se busca que esta primera edición sea un punto de partida, un espacio para aprender, compartir y que siga creciendo la comunidad interesada en esta clase de vinos.

Rocamadre es un proyecto de vinos artesanales argentinos que estará presente. Fue creado por Cecilia Duran (izq.) y Juanfra Suárez (der.) / Bodega Rocamadre

“Esperamos que esta sea la primera de muchas, una oportunidad para que más personas se acerquen al mundo del vino natural y descubran una forma distinta de disfrutarlo”, agrega Touzard. Copas que cuentan historias, vinos que respiran y un público dispuesto a escuchar: Vinos Libres es, ante todo, una celebración de la libertad que ofrece esta icónica bebida.

Para no perderse: La feria Vinos Libres se realizará el sábado 15 de noviembre, de 11 a.m. a 8 p.m., en Casa República (Sáenz Peña 208, Barranco). Por otro lado, las charlas y conversatorios se desarrollarán en un espacio de ‘coworking’ ubicado en la Av. Grau 810, Barranco. Entradas a S/80 a través de Joinnus. Incluye una cartilla de vinos, agua con gas y sin gas, y copa para la degustación de más de 100 etiquetas de vinos. Como parte de la experiencia, se ofrecerán frutos de mar, como ostras, gracias al restaurante Cañete. Mientras que la propuesta de Triciclo se hará presente con pizzas y sánguches.

Conoce más sobre la propuesta en el perfil de Instagram de la feria.