Aunque el público peruano todavía prefiere llamar al restaurante o escribir por WhatsApp, los especialistas coinciden en que la tendencia de reservar por la página web está creciendo. De cualquier manera, separar una mesa no solo implica asegurarse un cupo en el sitio, el espectro es mucho más amplio y apela también al compromiso de los comensales. Según la naturaleza de los restaurantes, el tipo de reservación puede variar. En algunos solo basta con realizar una llamada; pero en otros, los que son parte de listas internacionales y de alta demanda, las reservas se realizan a través de formularios online con especificaciones para lograr la mejor experiencia.

En Maido, elegido el Mejor restaurante de América Latina por los 50 Best, encuentras experiencias de 899, 1.549 y 1.249 soles por persona. / SOMOS > KAREN ZARATE

Si seguimos algunos ejemplos de los restaurantes peruanos que son parte de la lista de The World’s 50 Best Restaurants, en Central, por ejemplo, considerado el mejor del mundo, el formulario tiene algunos campos obligatorios como la elección de maridaje, precisar cuántos de los visitantes pedirán la opción vegana o vegetariana, número de pasaporte, idioma y país de residencia. Y otros campos como requerimientos especiales y necesidades que el servicio debe tener en cuenta. En este destino gastronómico la alta demanda es todo el año. Actualmente, todavía se encuentran algunos días disponibles en lista de espera.

En el caso de Maido, se tiene que especificar si se tomará el menú con maridaje con alcohol o sin alcohol, y además dejan claro que su oferta no es apta para celíacos, vegetarianos o personas alérgicas a pescados y mariscos. Mayta, por su lado, consulta si los comensales están celebrando alguna ocasión especial, así como sus necesidades o restricciones. Cada restaurante tiene sus propias especificaciones.

La mejor experiencia personalizada en el restaurante Cosme se asegura desde su página web.

En un país como el nuestro, donde la cultura de las reservas no está muy difundida, este proceso podría tornarse denso, pero para Luis Alejandro Delgado, fundador de la agencia de comunicación Enorme, especializada en el rubro gastronómico, es importante ver este primer contacto como el inicio de la experiencia: “Lo primero que se nos viene a la mente es que los peruanos somos tardones; no honramos las reservas, no nos aparecemos o aparecemos tarde, pero a pesar de eso creo que no es un tema solo de comensales, sino en general; tenemos que hablar de la cultura de reservas también desde el punto de vista del restaurante”, comenta Delgado. “La industria tiene que pensar en los beneficios complementarios, saber el nombre, apellido y correo electrónico del visitante es oro. Es una materia prima increíble para darle una atención más personalizada, entender mejor el motivo de su reserva y ofrecer un servicio de posventa”, afirma.

Honrar el compromiso

Una vez realizada la reserva, algunos locales enviarán un correo electrónico de confirmación. Otros se toman la molestia de realizar una llamada de recordatorio. Para cumplir con los horarios, es importante tener en cuenta el tráfico y salir de casa tomando las precauciones para llegar minutos antes de la hora pactada. Se debe consultar previamente si cuentan con estacionamientos o considerar una cochera cercana en caso de ir con auto. Llegar a tiempo es un compromiso: “Hay sitios que necesitan organizarse según sus reservas para saber cómo prepararse ese día, saber si van a llenar la casa y cuántos ingredientes deben comprar. Hay que entender que estamos en un momento en que los restaurantes están con costos altísimos de producción y mantenimiento en general”, comenta la PR gastronómica Erika Schuler.

Al reservar, la página web de cada restaurante especifica el correo electrónico y número de contacto para asesorarlos en caso de dudas sobre el proceso.

La especialista nos dice que hay casos de quienes realizan varias reservas al mismo tiempo en distintos restaurantes para asegurarse un cupo, lo cual es perjudicial porque hacen perder mesas que bien se pudieron vender: “Cuando no llega una mesa o cancelan a última hora afectan al restaurante”. Ante esta situación, muchos locales han optado por tener una política de cancelación de reservas que exige una garantía que solo será ejecutada en caso de no presentarse [’no show’], llegar tarde o por cancelaciones de última hora. Cada restaurante tiene su propia política dada a conocer al momento de reservar.

Asegurar un espacio en un local de moda, también dependerá de la cantidad de comensales que asistan a la visita.

A fin de lograr la mejor experiencia, la información será una gran aliada. Hay que considerar las temporadas altas y bajas de los locales para garantizar un cupo y estar pendientes de sus redes sociales. La idea es evitar llevarse alguna sorpresa. //