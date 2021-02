Conforme a los criterios de Saber más

Cualquier persona que quiera emprender necesita de un requisito indispensable: ganas. Así lo cree Paloma Casanave, repostera, empresaria e influencer gastronómica (eso último llegó a consecuencia de los dos primeros) quien creó hace 11 años la marca Miss Cupcakes en la cocina de la casa de sus padres. Desde el comienzo la comunicación con los clientes fue uno de los grandes diferenciales de la propuesta. Casi una década más tarde, con nuevas plataformas y nuevos retos, aquel sigue siendo uno de sus pilares.

Una tienda en Miraflores, más de 50 mil seguidores en Instagram y una vitrina que se surte de unos 30 sabores distintos cada temporada son solo una muestra de los alcances que tiene el formato. Desde que empezó la pandemia la tienda se mantiene cerrada (ni siquiera permiten la entrada a la recepción) y todos los pedidos se entregan a través de una ventana. “Hemos modificado todo: cambiamos el punto de venta, mandamos a hacer más repisas... pero siempre tratando de que no se pierdan ni la esencia ni la calidad de la visita”, indica Paloma. A través del delivery el negocio continúa, con espacio para probar cosas nuevas (tortas en moldes pequeños o grandes, helados y otros antojos han ampliado posibilidades) y más lecciones en el camino.

A continuación Paloma Casanave resume en 10 puntos clave sus consejos para darle la vuelta a la crisis y tener un emprendimiento gastronómico exitoso.

1. Sé “recursero”. Trata de darle uso a lo que ya tienes, en lugar de adquirir todo nuevo. Si tienes unas cajas para determinado producto, quizá te sirvan para otros que no habías considerado (en mi caso, una caja hecha para cupcakes que se use también para una torta, por ejemplo). Revisa bien tu inventario y procura que las cosas no tengan un solo uso específico, sino dos o tres. Lo mismo va por algunos productos. Aprovecha todo lo que tienes a la mano.

2. Usa las redes sociales a tu favor. No tienes que invertir una gran cantidad de dinero si sabes cómo contar tu historia, compartir lo que pasa detrás de bastidores y darle vida a tu producto o servicio. La autenticidad es clave aquí.

3. Identifica por qué te comprarían a ti. Aquí nuevamente las redes sociales nos sirven para diferenciarnos en un mercado que ya comienza a estar saturado. Hay de todo y por montones; todo el mundo vende lo mismo o está haciendo lo mismo. Suena trillado, pero tratar de encontrar un empaque, un sabor, un nombre, una manera específica de comunicar o un tipo de servicio que brindar sí marcan esa diferencia. Quizá no te puedas diferenciar en todo, pero sí puedes hacerlo en algo. ¿Qué tal si mandamos pan de cortesía con el pedido del menú del día? Ese tipo de detalles son el mejor camino hacia la fidelización.

Paloma Casanave creó la marca Miss Cupcakes hace 11 años en la cocina de su casa. Desde entonces ha llevado distintas capacitaciones, en toda suerte de temáticas. En el 2019 viajó a Orlando para un curso sobre Servicio al Cliente basado en el Modelo Disney, y este año llevó un curso online de pastelería creativa con la repostera estadounidense Christina Tosi.

4. Crea una ruta sencilla para el cliente. A veces colocamos información diferente en cada una de nuestras plataformas: teléfono, email, Whatsapp... y en cada uno de ellos la comunicación es distinta. El cliente se confunde y no sabe por dónde escribirnos. Siempre ponte en su lugar: ¿cómo te gustaría hacer la compra? A nosotros nos costó mucho encontrar la mejor manera; es prueba y error. Pero una vez que encuentran el camino idóneo todo es más sencillo.

5. Analiza qué pasó cada día. Al final de cada jornada revisa cómo te fue, cómo hiciste las cosas. ¿Vale la pena haber hecho algo diferente? ¿Qué funcionó mejor? Quizá los pedidos por mail no funcionaron como pensaste, o tal cantidad de pedidos llegaron aplastados. Eso te permite ver si es mejor prescindir del correo o si debes cambiar de empaques, por ejemplo. También es importante que consultes con tu equipo cómo les fue.

6. No tengas miedo de cambiar tus reglas. Esto va de la mano con el punto anterior. Es importante tener un plan y saber cómo son nuestros procesos, pero si algo no va bien podemos modificarlos. Si nuestro concepto era hacer delivery solo por la mañana, pero luego crees que puedes hacerlo por la tarde también, adelante. Siempre y cuando lo comuniques con claridad, piérdele el miedo a hacer las cosas diferentes.

La tienda de Miraflores de Miss Cupcakes es el único local de la marca. Funciona únicamente para delivery o recojo en tienda, a través de una ventana. Aparte, el espacio sirve también como taller de cocina.

7. ¿Por qué no apostar por otros formatos? Esta es otra cosa a la que hay que perderle el miedo. En momentos como los actuales podemos cambiar de concepto, adaptarnos al nuevo escenario dentro del rubro. Podemos ser fieles a nuestra esencia, sin dejar de probar cosas diferentes en el camino.

8 Capacítate. Este punto es importantísimo. Hay clases virtuales de absolutamente todo; webinars, cursos gratuitos… dedica tiempo (tanto tú como tu personal, si lo tuvieras) para capacitarte en cosas que sean importantes para tu negocio: desde contabilidad hasta servicio al cliente, pasando por el diseño de envases.

9. Crea protocolos de bioseguridad. Estamos en una pandemia. Si bien muchos negocios comienzan en casa, es muy importante tener protocolos ahí, y no ver tu cocina como la cocina de siempre, sino como un taller, un espacio de trabajo. Usa un uniforme: no quiere decir que lo compres, sino que lleves un atuendo únicamente cuando cocines. Tenemos que entender que estamos manipulando alimentos y debemos ser formales en todo aspecto: desde cómo mantenemos el área donde nos movemos, hasta el uso del celular y el contenido que compartimos durante esos procesos.

10. El mundo virtual nos ayuda a crear experiencias. Mientras dure la pandemia, la esencia del ambiente que tenías (o quisieras tener en un futuro) de tu local físico puede trasladarse a las redes sociales. La comunicación puede enfocarse en ofrecer una experiencia: ya sea con un tipo de letra determinado, mensajes específicos, un tono especial, música u otros recursos. No tiene que ser algo caro: lo importante es que sea cálido. Lo mismo va por los empaques que enviamos: a veces veo que muchas marcas hacen un gasto enorme en el packaging (¿qué tan sostenible o rentable puede ser?) cuando hay detalles que pueden marcar toda la diferencia. Enviar una notita hecha a mano para agradecerle a quien ha hecho el pedido es un ejemplo de eso.

