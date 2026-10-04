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La visita del Papa León XIV, así como de la banda de K-Pop BTS sirven como una forma de escape ante los problemas sociales del peruano.
La visita del Papa León XIV, así como de la banda de K-Pop BTS sirven como una forma de escape ante los problemas sociales del peruano.
/ EFE/ Hybe
Por Milenka Duarte

En un contexto marcado por la sombra de la inseguridad, la extorsión, la incertidumbre política y el temor latente ante un posible terremoto o los estragos del Fenómeno El Niño, no es de extrañar que los peruanos vivamos preparados para que algo malo suceda, obligando a nuestro cerebro a instalarse en un estado de alerta constante.

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