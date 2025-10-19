Del taller familiar a la pasarela de Milán: Víctor Meneses, el diseñador de zapatos que colaboró con Jorge Luis Salinas

La historia de éxito de Víctor Meneses empezaría a labrarse hace tres generaciones, en el ADN de una familia que ha hecho del cuero su lenguaje. “Mi padre le hacía calzado a Gerardo Privat y a varias marcas locales que todavía están en el mercado. Mi abuelo, por su lado, fue quien dio inicio a esta pasión, luchando día a día por el calzado que diseñaba”, reflexiona Víctor en diálogo con Somos.

Con un manejo total del movimiento en el taller, y siempre dispuesto a diseñar para otras marcas, hace un año Víctor tomaría la decisión de abrirse paso también con nombre propio. “Me sentía listo. Me impulsa demostrar que en el Perú tenemos talento de sobra”, precisa.

Sumado al primer aniversario de Menesses (como ha bautizado a su marca), el joven diseñador y empresario acaba de vivir uno de los hitos más importantes de su trayectoria: la colaboración con Jorge Luis Salinas en la Semana de la Moda de Milán. “Es la segunda vez que acompañamos a Jorge Luis en su desfile. La primera vez confeccionamos unas Mary Jane, y esta vez sorprendimos con unas gladiadoras tejidas a mano en cuero”, apunta.

Los pares que acompañaron a los codiciados diseños de jorge Luis Salinas en Milán fueron en estilo gladiador, trabajados en el taller artesanal de la familia. / Valentina Menesses

Trabajar junto al reconocido diseñador ha sido para él una oportunidad de demostrar que el talento peruano puede medirse también con las grandes casas internacionales, sin tener nada que envidiar a gigantes como Chanel o Prada. “En Milán, desfilas al lado de Gucci, Prada, Ferragamo... y tienes una sola chance de sorprender. Que Jorge Luis quisiera que todo fuera peruano, hasta el calzado, nos motivó, porque toma su oportunidad como un momento para engrandecer toda la moda local, no solo su nombre”, afirma el diseñador.

Hoy, con la mirada puesta en seguir expandiendo su marca, Víctor se prepara para abrir su segunda tienda en Ecuador. Lo hace convencido de que la industria del calzado nacional merece más visibilidad. A un año de lanzar Menesses, además, él reafirma su propósito: mantener vivo el legado familiar mientras se proyecta el talento peruano al mundo. Con pasos firmes y a la moda, por supuesto. //