Mi hermana y dos de mis mejores amigas viven en Barcelona. Desde hace un par de semanas he empezado a ver en sus cuentas de redes sociales que la vida tal y como la conocían -o la conocíamos, más bien- ha ido volviendo a una especie de normalidad. De a pocos y con cautela, con algún paseo por la ciudad o un día en la playa (allá está empezando el verano), por ejemplo. Sin embargo, aquello que más echo de menos, y que más envidia de la buena me genera, es el regreso a mesas y terrazas de restaurantes. Son visitas puntuales, bajo todos los protocolos de seguridad, por supuesto, pero es una estampa que de verdad se hacía extrañar. En el Perú aún estamos lejos de eso. Tenemos, no obstante, una gran ventaja: el rubro gastronómico ha respondido a la altura ante la implementación del delivery, y el menú continúa enriqueciéndose semana a semana.

Casi cada día arrancan con el servicio nuevos espacios, preparados por fin para la labor. Todos los restaurantes del Grupo Acurio (Tanta; El Bodegón; Panchita; La Mar; Barra Chalaca; Astrid y Gastón) lo hicieron esta semana, además del esperado ‘Micha en casa’, la versión de Mitsuharu Tsumura -al frente de Maido- para el delivery. Espacios de autor, más pequeños -como Shizen o Síbaris- también han empezado con la marcha blanca, o la entrega a zonas limitadas. Algunos restaurantes se están apoyando en las aplicaciones de entrega, mientras que otros continúan encargándose del servicio con su propio staff. Si prefiere no usar un app, varios locales ofrecen la opción de recogida del producto en el local. También puede enviar un taxi particular. Sobre los empaques: dependiendo de la cantidad del pedido, ciertos espacios -es el caso de Maido o Don Doh- utilizan cajas. Esto facilita el transporte y brinda doble protección a la comida.

La principal recomendación siempre será preguntar: busque un teléfono o use redes sociales para hacer consultas. Es un enorme punto a favor para un restaurante que tenga habilitado un servicio al cliente eficaz: una de las quejas principales estos días por parte de comensales ha sido que no reciben información hasta transcurridas varias horas. Es imprescindible brindar una respuesta rápida ante las dudas sobre los pedidos. Estamos ante un nuevo escenario y es posible que a través del delivery se haya abierto un nuevo nicho que podría ser muy rentable en el futuro. Es momento de marcar la diferencia.

¿Qué comimos esta semana? Aquí van seis de las novedades que probamos, con los detalles sobre cada una a continuación.

Tanta

Aquí hay un producto que conocemos bien: mucho antes de que empezara el período de cuarentena, Tanta ya operaba a través de aplicaciones. Se siente bien regresar a una mesa familiar. Se ha conservado prácticamente toda la carta, con los platos de siempre disponibles para el delivery: desde el famoso lomo saltado del espacio, hasta menestrón, chupe andino, piqueos y el mundo dulce de Astrid Gutsche, con porciones personales y tortas completas.

Más novedades: hay un menú ‘pizarrita’ convertida ahora en un menú compuesto por fondo, postre y jugo (S/29) con combinaciones diferentes cada día. La propuesta contempla también un espacio para fuentes, moldes y platos especiales al peso -Tanta Deli- y la Tienda de Tanta, donde se venderán aderezos, salsas, carnes y otros productos para cocinar en casa.

Datos sobre delivery: Vía Whatssapp 945396295 y Rappi. Se está repartiendo a través de los locales de Miraflores, San Isidro, Chacarilla, Plaza Salaverry y Jockey Plaza. Oferta del 20% para las personas que realicen pedidos anticipados y los recojan en tienda.

Instagram: @tanta_peru

Maido

‘Micha en casa’ es la propuesta que Mitsuharu Tsumura presenta para el delivery, con una carta hecha especialmente para el formato. Se nota que Micha se ha divertido armándola: la lista de platos contempla exactamente esa clase de bocados que forman parte de la lista de antojos que el cocinero ha sabido plasmar siempre en el menú de Maido, sin renunciar a la técnica o la calidad. Desde un soberbio arroz con pato, pasando por su emblemático tacuchaufa -con panceta- o dúos de nigiris, tal y como se probarían en la barra del premiado espacio. Así, hasta llegar a un Micha Fried Chicken -versión con el sello personal del chef de pollo frito- o un interesante juego de siu mais y gyozas.

¿Cuál es la gran novedad? Volvieron los makis. Tiempo atrás Micha los había sacado de la carta de Maido, y esta vez regresaron para satisfacer todos los antojos y reconfortar el espíritu. La propuesta contempla también algunos productos de su market personal, como galletas de arroz o ají de la casa. En resumen, impresionante.

Datos sobre delivery: Los pedidos se hacen a través de www.maido.pe / De momento, se deben recoger en el local de Miraflores.

Instagram: @mitsuharu_maido

Taglio

Quince días antes de empiece la cuarentena, el cocinero Roberto Grau había empezado con la marcha blanca de su primer proyecto personal: Taglio. Un concepto de pizzas al corte cuyo local de Barranco se mantuvo operativo tan solo por un par de días. Grau -quien pasó buena parte de su carrera trabajando para el Grupo Acurio- se capacitó en Roma para obtener la masa idónea, esponjosa pero firme, ideal para sostener las decenas de sabores de pizzas que conforman su menú. El delivery es, de momento, su gran carta de presentación. ¿La gran ventaja del formato? se pueden pedir varios sabores en una misma caja.

Hay 19 opciones de pizza en Taglio, sabores que pueden ir variando y a los que se añadirán unos nuevos. Encontramos, por ejemplo, de pejerrey; hawaiana; amatriciana; de tomates nativos, de zapallo macre y loche; de papa y porchetta, entre otros. Algunos sabores vienen con ingredientes para terminarse en casa, como determinados quesos o vegetales.

Datos sobre delivery: Barranco, Chorrillos, Miraflores, Surco, San Isidro, Jesus Maria y Magdalena. Formato take & bake: es decir, se terminan de hacer en casa. Salen por cajas de 4 u 8 cortes. Se reciben pedidos con 1 día de anticipación y reparten de lunes a sábado. Pedidos a través de administrador@taglio.pe o WhatsApp: 990012002.

Instagram: @taglioperu





El Saladero

Esta es la gran apuesta del cocinero Rafael Piqueras, chef corporativo de la cadena de hoteles Libertador. El Saladero reúne lo mejor de las cartas de las marcas con el sello de Piqueras -Maras, El Salar, Insumo- además de incorporar una línea de hamburguesas artesanales con especial atención al detalle, desde el pan hasta las salsas. En esto último el juego de sabores es clave: además de las opciones con res, encontramos una hamburguesa de pato, por ejemplo, además de un sustancioso sánguche de pulled pork, a base de carne de cerdo deshilachada. Food porn en todo su esplendor.

Si bien El Saladero se presenta como una propuesta sostenida en la alta cocina, lo cierto es que el menú reúne más bien platos y guisos de corte casero, como el ají de gallina, un seco de asado de tira con arroz y frejoles, papas rellenas, causa de pulpo al olivo, entre otros. Un gran acierto de Piqueras.

Datos sobre delivery: Whatsapp 923427194 o saladero.meitre.com / Horario de recepción de pedidos: de lunes a sábado de 10 a.m. a 2 p.m. / Horarios de reparto: lunes a sábado de 12 m. a 3 p.m. / Consultar por zonas de reparto / Se pueden recoger los pedidos en Malecón de La Reserva 729, Miraflores.

Instagram: @saladero.lima

El Chinito

¿Cómo no disfrutar con un trozo de chicharrón recién hecho o unas jugosas costillitas? Nadie las hace como El Chinito y esa es una verdad que se evidencia con la preferencia de un público bastante fiel. Desde hace algunos años la popular marca de sánguches y chicharrones viene realizando el servicio de delivery con éxito, y esta semana retoman con fuerza las actividades. Además de los clásicos, encontramos unos combos especiales para la entrega a casa, en tamaños personales o familiares y precios que van desde S/21.90 hasta S/124. También se contempla la venta de carnes al peso: chicharrón, pavo, lomito ahumado y jamón del país.

El menú incluye también platos al wok, como el chaufarroncito o las costillitas de El Chinito con chaufa. Todos los pedidos vienen en cajas o bolsas de papel cubiertas además por bolsas plásticas para evitar el filtrado de salsas o los jugos de las carnes.

Datos sobre delivery: Delivery o recojo en 7 locales de los distritos de Barranco, Surco , Miraflores, Lince, Lima y Los Olivos. Consultar teléfono de cada local en las cuentas de redes sociales de la marca.

Instagram: @elchinitosangucheria

Osaka, Don Doh y KO

Una caja llega misteriosa. Dentro, 6 bollos totalmente negros, 6 unidades de hamburguesas, pickles, mayonesa de ají y kimchi. La experiencia Don Doh ha comenzado. En casa no contamos con la parrilla japonesa que caracteriza al local del grupo MCK restaurantes, pero los sabores se acercan bastante gracias a los sabores de las salsas que acompañan. El box de Don Doh se puede comer al momento, pero es ideal para quienes quieran reservar la preparación del famoso bocado para determinado momento de la semana.

Con Osaka y KO nos reecontramos con una mesa que se siente colorida y conocida. En Osaka manda lo nikkei, con sus makis, nigiris y saltados. En KO hay lugar para influencias de otras cocinas orientales: rammens, sopas, bocaditos y, por supuesto, también makis. La coctelería en botella que ofrecen Osaka y Don Doh abre un interesante abanico de sabores, como para salir de la rutina.

Datos sobre delivery:

Don Doh: San Isidro y Miraflores. Consultar zonas de Surquillo, Magdalena, Jesús María, Lince y La Victoria.

Osaka: San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina. Consultar zonas de Surquillo, Magdalena, Jesús María, Lince y La Victoria.

KO: San Isidro, Miraflores y Barranco. Consultar zonas de Surco, Jesús María y Lince.

Entregas a través de apps: Glovo y Rappi.

Instagram: @osakanikkei @dondohoficial @koasiankitchenperu









